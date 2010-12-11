HP'den WLED backlit tabanlı 5 yeni monitör

HP ürün gamına WLED backlit tabanlı beş yeni monitör ekledi. 20-inç boyutundaki 2011x (1600 x 900) ve Full HD (1920 x 1080) destekli 2211x, 2311x, 2511x ile 2711x modelleri olmak üzere toplamda beş model sunan HP, yeni monitörlerinde TN panel kullanıyor. Full HD boyutundaki modelleri 22-inç, 23-inç, 25-inç ve 27-inç boyutlarında olan HP'nin tüm modelleri 5ms tepki süresi, 3,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI konnektörlerini kullanıyor. 23-inç ve üstü modellerinde HDMI portuna da yer verilen monitörlerde parlaklık seviyesi modeline göre değişiklik gösterirken, 2511x ve 2711x modelleri 300 cd/m2, diğerleri ise 250 cd/m2 ile geliyor.

2011x, 2211x ve 2311x modellerini 12 Aralık'ta sırasıyla 160$, 200$ ve 230$ seviyesinden satışa sunacak olan HP, 2511x ve 2711x ise 300$ ve 400$ olarak belirlenen fiyatlarıyla 19 Aralık'ta kullancıların beğenisine sunulacak.