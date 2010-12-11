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HP'den WLED backlit tabanlı 5 yeni monitör

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,6b
1
5
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den WLED backlit tabanlı 5 yeni monitör
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HP ürün gamına WLED backlit tabanlı beş yeni monitör ekledi. 20-inç boyutundaki 2011x (1600 x 900) ve Full HD (1920 x 1080) destekli 2211x, 2311x, 2511x ile 2711x modelleri olmak üzere toplamda beş model sunan HP, yeni monitörlerinde TN panel kullanıyor. Full HD boyutundaki modelleri 22-inç, 23-inç, 25-inç ve 27-inç boyutlarında olan HP'nin tüm modelleri 5ms tepki süresi, 3,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI konnektörlerini kullanıyor. 23-inç ve üstü modellerinde HDMI portuna da yer verilen monitörlerde parlaklık seviyesi modeline göre değişiklik gösterirken, 2511x ve 2711x modelleri 300 cd/m2, diğerleri ise 250 cd/m2 ile geliyor.

 2011x, 2211x ve 2311x modellerini 12 Aralık'ta sırasıyla 160$, 200$ ve 230$ seviyesinden satışa sunacak olan HP, 2511x ve 2711x ise 300$ ve 400$ olarak belirlenen fiyatlarıyla 19 Aralık'ta kullancıların beğenisine sunulacak.

HP'den WLED backlit tabanlı 5 yeni monitör
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gun 8 yıl
Wled dedikleri nedir diye merak ettim araştırdım. White Led yani Beyaz LED demekmiş. Sadece beyaz led yandığı içinde daha az enerji yakıyormuş.
Ama zaten az tüketen led'de dahada az tüketmek ne kadar gerçekçi onu denemek gerek.
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Vanity Fair 8 yıl
Bunlar onceki 2010i, 2210i, 2310i ... serisinin yenisi mi? Eskisi parlak ekrandi (glossy screen) Insallah yenileride parlaktir. Artik hp disinda parlak ekran nerdeyse hic ureten yok.

Turkiye'de satisa ciktimi bunlar daha?
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dreamblue35 8 yıl
her modeli iyi diye bir kural yok fakat bence de kötünün iyisi bir firma, mesela samsung dünya genelinde hatrı sayılır bir pazar payına sahip eğer ki led tv serisindeki panelleri ürettiği monitörlere uygulasaydı hakkaten rakibi olmazdı, keza arkadaşımın birinde 2232 GW serisi bir monitör var kullananlar bilir eğer zamanında bulsaydım bende alacaktım ki şu an öyle bir monitör bir daha üretmedi
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fenerista 8 yıl
dreamblue35

her modeli iyi diye bir kural yok fakat bence de kötünün iyisi bir firma, mesela samsung dünya genelinde hatrı sayılır bir pazar payına sahip eğer ki led tv serisindeki panelleri ürettiği monitörlere uygulasaydı hakkaten rakibi olmazdı, keza arkadaşımın birinde 2232 GW serisi bir monitör var kullananlar bilir eğer zamanında bulsaydım bende alacaktım ki şu an öyle bir monitör bir daha üretmedi


Bu monitörlerde panellerin iyisini nasıl anlayacağızki, özelliklerinde kontrast parlaklık car cuty yazıyor hepsinde de aynı. TN paneli niye kötülediniz iyisi hangisi ?
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yamanci35 8 yıl
kesin alacağım panel yine hp olacaktır

ancak nedense hp Türkiye her paneli Türkiyeye getirmiyor

bazılarını getirse bile çok pahalı satıyor.

almanyada getirebilirim ancak garanti sorunu sebebiyle getirmiyorum

buradan almak daha doğru
daha önce 2 tane monitörümüz hp olarak 1 sene içinde arızalanmıştı ama 10-15 gün içinde
sıfır olarak çok rahat değiştirilmişti


Türkiyede özellikle monitör kullanırken başka kriterlere bakmak gerekiyor

ben lg ve samsung evime bile sokmam ki bunlarda oldukça iyi cihazlar olsada[>:]

Benq ve HP Türkiyede bu konuda en dertsiz iki marka bana göre tabiki,diğerleri hep sorun


ayrıca hp nin monitörlerleri çok çok iyi

bunlar TN panelli olsada adamlar bu işte iyiler
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