HP'den WLED backlit tabanlı 5 yeni monitör

HP ürün gamına WLED backlit tabanlı beş yeni monitör ekledi. 20-inç boyutundaki 2011x (1600 x 900) ve Full HD (1920 x 1080) destekli 2211x, 2311x, 2511x ile 2711x modelleri olmak üzere toplamda beş model sunan HP, yeni monitörlerinde TN panel kullanıyor. Full HD boyutundaki modelleri 22-inç, 23-inç, 25-inç ve 27-inç boyutlarında olan HP'nin tüm modelleri 5ms tepki süresi, 3,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI konnektörlerini kullanıyor. 23-inç ve üstü modellerinde HDMI portuna da yer verilen monitörlerde parlaklık seviyesi modeline göre değişiklik gösterirken, 2511x ve 2711x modelleri 300 cd/m2, diğerleri ise 250 cd/m2 ile geliyor.
2011x, 2211x ve 2311x modellerini 12 Aralık'ta sırasıyla 160$, 200$ ve 230$ seviyesinden satışa sunacak olan HP, 2511x ve 2711x ise 300$ ve 400$ olarak belirlenen fiyatlarıyla 19 Aralık'ta kullancıların beğenisine sunulacak.
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Ama zaten az tüketen led'de dahada az tüketmek ne kadar gerçekçi onu denemek gerek.
Turkiye'de satisa ciktimi bunlar daha?
Bu monitörlerde panellerin iyisini nasıl anlayacağızki, özelliklerinde kontrast parlaklık car cuty yazıyor hepsinde de aynı. TN paneli niye kötülediniz iyisi hangisi ?
ancak nedense hp Türkiye her paneli Türkiyeye getirmiyor
bazılarını getirse bile çok pahalı satıyor.
almanyada getirebilirim ancak garanti sorunu sebebiyle getirmiyorum
buradan almak daha doğru
daha önce 2 tane monitörümüz hp olarak 1 sene içinde arızalanmıştı ama 10-15 gün içinde
sıfır olarak çok rahat değiştirilmişti
Türkiyede özellikle monitör kullanırken başka kriterlere bakmak gerekiyor
ben lg ve samsung evime bile sokmam ki bunlarda oldukça iyi cihazlar olsada[>:]
Benq ve HP Türkiyede bu konuda en dertsiz iki marka bana göre tabiki,diğerleri hep sorun
ayrıca hp nin monitörlerleri çok çok iyi
bunlar TN panelli olsada adamlar bu işte iyiler