HTC, ağustos ayına kadar 1 milyon adet Magic satmayı planlıyor

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PDA pazarının önde gelen isimlerinden HTC'nin CEO'su , ağustos ayına kadar 1 milyon adet ''Magic'' satılacağını öngörüyor.

Yakında Çin ve Amerika gibi büyük pazarlarda da boy göstermesi beklenen Magic, firmanın Android işletim sistemli ikinci PDA'sı ünvanını taşıyor. Cihazın teknik özelliklerini kısaca özetleyecek olursak dört band GSM ve dualband HSDPA desteği, 3.2 inç 320x480 piksel 65.536 renk dokunmatik ekran, 528 MHz Qualcomm MSM 7201A işlemci, 192 MB RAM / 512 MB ROM, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, WI-FI, GPS ve 1340 mAh lityum iyon batarya göze çarpıyor.

HTC'nin Android işletim sistemli ilk modeli G1, 6 ay gibi bir süre zarfında 1 milyon barajını aşabilmişti. Bakalım HTC, daha kısa sürede aynı miktarda satış gerçekleştirebilecek mi?

http://www.unwiredview.com/2009/06/19/htc-plans-to-sell-1-million-magic-phones-by-august/