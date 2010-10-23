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HTC Desire HD de klonlandı

8 yıl
17,9b
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7
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan ve henüz pek çok ülkede satışa dahi sunulmayan HTC Desire HD, Çinli üreticiler tarafından klonlandı. Yüksek satış rakamlarına ulaşan veya ulaşması muhtemel görünen elektronik ürünleri klonlamakta sınır tanımayan Shenzen merkezli üreticilerin elinden HTC Desire HD de kurtulamadı. Hazırlanan klon model, hem donanım hem de yazılım özellikleri açısından orjinal cihaza göre ciddi farklılıklar içeriyor. Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin güç verdiği HTC üreticimi Desire HD modelinden farklı olarak klon model, 416MHz'de görev yapan MTK MT6516 işlemcisinden güç alıyor. 512MB RAM ve 512MB ROM bellek ile donatılan telefon, 4.3-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. 8MP kamera ile donatılan klonlanmış Desire HD, yazılım tarafında da ilginç detaylara sahip.

HTC'nin Android 2.2 tabanlı Desire HD modeline kıyasla klon model, hem Android hem de Windows Mobile işletim sistemiyle kullanıcılara iki farklı işletim sistemini tek bir cihazda kullanma olanağı sunuyor. Çin'de yakında tüketicilerle buluşması beklenen klon modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak orjinal Desire HD modeli ile kıyaslandığında ciddi oranda daha ucuz olması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
şimdi huylandım bende dün internet vasıtasıyla birinden desire hd aldım 850tl hediye gelmiş hollandadan 1 haftalık dedi 3 gün önce kayıt ettirdim dedi aldık tlf 1 2 güne elime ulaşır ben şimdi nasıl anlayacam orjinal olduğunu
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Rainbow6 8 yıl
Yaw bu adamlar asmis vala benim anlamadigim nasil bu kadar kolay klonlayip piyasaya suruyorlar kimse onlerinde duramiyor ... buna ragmen butun buyuk firmalar boykot edemeyip elleri mahkum Cin de aciyorlar fabrikalarini :) Turkiye zamanin da avrupa birligini falan takmayip kendi uygulasaydi bu taktigi cok iyi olurdu
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DH Misafiri 8 yıl
yaa merak ediyomdaa bu çinliler heppp telefonnn klonluyolarrr niyeee ekran kartı klonlamıyorlarrr yaa çok zorrr uada daha akıllarına gelmediii
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ffaarruukk 8 yıl
yuh artık. bırakında bi cihaz piyasaya çıksın sonra klonlayın bu ne hızdır
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Dracos 8 yıl

DH Misafiri

yaa merak ediyomdaa bu çinliler heppp telefonnn klonluyolarrr niyeee ekran kartı klonlamıyorlarrr yaa çok zorrr uada daha akıllarına gelmediii



nanoteknoloji ile yapılması gereken bir olay çünkü milyonlarca transistörü 60-70nm lik çiplere sokmak, onları silikon paketinde 0 hava ile tutmak falan, öyle her babayiğidin harcı değil, ati bile amd kendini satın almadan önce ne eziyet çekiyordu tsmc ile, çinliler klonlasa 2 saat anca çalışır o kart bu cihazlarda öyle iş yapılmıyor, hazır parçaları alıp devre şeması çıkararak birleştiriyorlar altı üstü gerçi onu biz hala yapamıyoruz şu ülkede ya neyse
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