HTC Desire HD de klonlandı

Resmi tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan ve henüz pek çok ülkede satışa dahi sunulmayan HTC Desire HD, Çinli üreticiler tarafından klonlandı. Yüksek satış rakamlarına ulaşan veya ulaşması muhtemel görünen elektronik ürünleri klonlamakta sınır tanımayan Shenzen merkezli üreticilerin elinden HTC Desire HD de kurtulamadı. Hazırlanan klon model, hem donanım hem de yazılım özellikleri açısından orjinal cihaza göre ciddi farklılıklar içeriyor. Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin güç verdiği HTC üreticimi Desire HD modelinden farklı olarak klon model, 416MHz'de görev yapan MTK MT6516 işlemcisinden güç alıyor. 512MB RAM ve 512MB ROM bellek ile donatılan telefon, 4.3-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. 8MP kamera ile donatılan klonlanmış Desire HD, yazılım tarafında da ilginç detaylara sahip.

HTC'nin Android 2.2 tabanlı Desire HD modeline kıyasla klon model, hem Android hem de Windows Mobile işletim sistemiyle kullanıcılara iki farklı işletim sistemini tek bir cihazda kullanma olanağı sunuyor. Çin'de yakında tüketicilerle buluşması beklenen klon modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak orjinal Desire HD modeli ile kıyaslandığında ciddi oranda daha ucuz olması bekleniyor.