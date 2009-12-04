HTC Touch.B, Qualcomm'un Brew mobil platformunu kullanacak

Cep bilgisayarı pazarda söz sahibi üreticilerden HTC'nin Touch.B kod adlı yeni bir PDA üzerinde çalıştığına dair bilgileri sizlerle daha önce paylaşmıştık. Mobifrance.com adresinde öne sürülen ilk bilgilere göre Touch.B, popülaritesi gitgide artan Android OS desteği sunacaktı.

Sürpriz şekilde bugün Touch.B ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı ve telefonun arayüzünü gösteren video yayınlandı. Öncelikle Touch.B, beklenenin aksine ne Google'ın Android'inden ne de Microsoft'un Windows Mobile işletim sisteminden güç alıyor. Telefonda yaklaşık bir yıl önce Qualcomm tarafından duyurulan Brew mobil platformundan yararlanılmış. Brew platformunun Adobe Flash'a tam destek verdiği böylece yazılımcıların daha düşük maliyetle olduğu kadar daha hızlı şekilde telefon için uygulama geliştirebilecekleri ifade ediliyor. Gelişmeler ışığında HTC'nin ürün çeşitlendirmesine gittiğini söylemek yanlış olmaz. Bunların dışında telefonda 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3G şebekesi desteği, Bluetooth bağlantısı gibi özelliklerin bulunduğu ifade edilirken video kaydının olmadığı söyleniyor. Touch.B'nin ne zaman tanıtılacağı ve detaylı teknik özellikleri belirsizliğini koruyor.

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