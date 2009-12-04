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HTC Touch.B, Qualcomm'un Brew mobil platformunu kullanacak

9 yıl
8,8b
1
7
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep bilgisayarı pazarda söz sahibi üreticilerden HTC'nin Touch.B kod adlı yeni bir PDA üzerinde çalıştığına dair bilgileri sizlerle daha önce paylaşmıştık. Mobifrance.com adresinde öne sürülen ilk bilgilere göre Touch.B, popülaritesi gitgide artan Android OS desteği sunacaktı.

Sürpriz şekilde bugün Touch.B ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı ve telefonun arayüzünü gösteren video yayınlandı. Öncelikle Touch.B, beklenenin aksine ne Google'ın Android'inden ne de Microsoft'un Windows Mobile işletim sisteminden güç alıyor. Telefonda yaklaşık bir yıl önce Qualcomm tarafından duyurulan Brew mobil platformundan yararlanılmış. Brew platformunun Adobe Flash'a tam destek verdiği böylece yazılımcıların daha düşük maliyetle olduğu kadar daha hızlı şekilde telefon için uygulama geliştirebilecekleri ifade ediliyor. Gelişmeler ışığında HTC'nin ürün çeşitlendirmesine gittiğini söylemek yanlış olmaz. Bunların dışında telefonda 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3G şebekesi desteği, Bluetooth bağlantısı gibi özelliklerin bulunduğu ifade edilirken video kaydının olmadığı söyleniyor. Touch.B'nin ne zaman tanıtılacağı ve detaylı teknik özellikleri belirsizliğini koruyor.

Videoyu izlemek için tıklayın


http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fmobifrance.com%2Fnews%2F2009-12-02%2Fid15763%2F-Exclusif--Le-HTC-Touch-B-tourne-sous-BrewMP-de-Qualcomm%2F&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
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POESONE 9 yıl
1 ayda konsept çıkarıp 2. ayda seri üretime gecen tek firma htc adamlar nasıl yapıyorlar akıla zarar.
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zurrani 9 yıl
ben de sxg75 kullandım, çağının ilerisinde ama kullanım ergonomisinde yol alması gereken bir telefondu, severek kullandım.
bi priket duvarda yollarımızı ayırdık (telefona kızmadım
)

brew bence öksüz bi işletim sistemi.
symbianı symbian yapan, wm'yi wm yapan ve en çok da iphone'u iphone yapan işletim sistemleri,
serbest programcılarla geliştirilmeye açık olduğundan o noktalara geldiler.
brew o zaman da iyi şeyler vaadetse de (sene 2006) fiili icraat göremedim.
bir çok kişinin adını bile duymamasından bu zaten belli.

önce icraat görelim... (brew için)
bakınız: android.

bence de tutmaz. ama çeşitlilik iyidir.
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SeKSandDoRT 9 yıl
Bundan iki sene önce aldığım siemens SXG75 telefonumda brew mobile kullanıyordu, ve bu telefonda yıllar öncesi çıkmasına rağmen, 3g, gps, gibi zamanına göre hayli fazla özellikler vardı...
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oktayakgoz 9 yıl
yıllardır forum tepiyoruz hiç farketmemişim. nasıl bir platformmuş acaba
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quzman 9 yıl
İşletim sistemlerini de iyice oyuncak ettiler :S
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Computeus 9 yıl
Tutmaz.
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