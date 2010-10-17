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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, Windows Phone 7 tabanlı ilk modelleri için hazırladığı tanıtım videolarını yayınladı

8 yıl
14,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Tayvan merkezli HTC, Windows Phone 7 tabanlı modelleri için hazırladığı video çalışmalarını yayınladı. 4.3-inç ekrana sahip HD7, QWERTY klavyesi ile profesyonelleri hedef alan HTC 7 Pro, entegre hoparlörü ile ses konusunda zirveye adaya HTC 7 Surround ve oyuncular için hazırlanan HTC 7 Trophy modellerine ait videoları aşağıda izleyebilirsiniz. Telefonların teknik detaylarını merak eden kullanıcılar ise sitemizde arama yaparak merak ettikleri ttüm detaylarına ulaşabilirler.

HTC HD7

HTC 7 Trophy

HTC 7 Surround

HTC 7 Pro


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dmxerkan 8 yıl
Hayır. HTC touch pro 2 dede kullanmıştı htc buna benzer bir yapı
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aspirin_00 8 yıl
kızağı nokia dan alıntı
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