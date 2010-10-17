HTC, Windows Phone 7 tabanlı ilk modelleri için hazırladığı tanıtım videolarını yayınladı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Tayvan merkezli HTC, Windows Phone 7 tabanlı modelleri için hazırladığı video çalışmalarını yayınladı. 4.3-inç ekrana sahip HD7, QWERTY klavyesi ile profesyonelleri hedef alan HTC 7 Pro, entegre hoparlörü ile ses konusunda zirveye adaya HTC 7 Surround ve oyuncular için hazırlanan HTC 7 Trophy modellerine ait videoları aşağıda izleyebilirsiniz. Telefonların teknik detaylarını merak eden kullanıcılar ise sitemizde arama yaparak merak ettikleri ttüm detaylarına ulaşabilirler.

HTC HD7

HTC 7 Trophy

HTC 7 Surround

HTC 7 Pro