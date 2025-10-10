Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 Ultra'nın kamera özellikleri paylaşıldı: Rakipsiz olacak

    Xiaomi 17 Ultra'nın kamera sistemi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Cihaz, 200 MP periskop sensör ve gelişmiş optik yakınlaştırma yeteneğiyle fotoğraf deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

    Xiaomi 17 Ultra'nın kamera özellikleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi 15 serisinin ardından tanıtılan Xiaomi 15 Ultra, sahip olduğu özellikleri ile kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Günümüzde ise Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 17, 17 Pro ve Pro Max'i halihazırda duyurdu. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 17 Ultra'nın kamera detayları da netleşmeye başladı.​​​

    Xiaomi 17 Ultra'nın kamera özellikleri paylaşıldı

    Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra, 50 MP + 50 MP + 50 MP + 200 MP çözünürlükte dört arka kamerayla gelecek. Ana kameranın daha büyük sensörle ultra yüksek dinamik aralık desteği sunacağı, periskop lensin ise yeni nesil optik teknolojilerle güçlendirileceği belirtiliyor. Kalan iki kamera ise standart yapılandırmayı izleyecek.

    Sızıntıya göre cihaz iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek ancak kamera sensörleri veya lens düzeni arasında fark bulunmayacak. Üst seviye varyantın, gelişmiş fotoğrafçılık yetenekleri ve ek yazılım özellikleriyle öne çıkması bekleniyor. Daha önce Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra, 200 MP'lik büyük bir sensörle donatılmış gelişmiş bir periskop yakınlaştırma sistemi kullanacak.

    Bu sistem, odak uzaklıkları arasında geçiş yaparken aynı CMOS sensörü paylaşacak ve kamera değişimi olmadan akıcı bir yakınlaştırma deneyimi sağlayacak. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği görüntüleme teknolojileriyle birleştiğinde, 17 Ultra'nın markanın şimdiye kadarki en gelişmiş kamera sistemine sahip olacağı söyleniyor.

    Sızan teknik verilere göre cihazda OmniVision OV50X ana kamera, Samsung JN5 ultra geniş açı ve telefoto lensler ile 200 MP çözünürlüğünde Samsung HPE periskop telefoto sensör yer alacak. Ön tarafta ise 50 MP OmniVision OV50M sensörün kullanılacağı tahmin ediliyor. Xiaomi 17 Ultra'nın tanıtım tarihi henüz kesinleşmedi ancak raporlara göre cihazın yıl sonuna kadar Çin'de tanıtılması muhtemel. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto süpürge tavsiye beyaz arabadaki siyah lekeler nasıl çıkar midye zehirlenmesine ne iyi gelir fm 24 duran top taktiği 1.5 dci motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum