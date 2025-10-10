Xiaomi 17 Ultra'nın kamera özellikleri paylaşıldı: Rakipsiz olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi 15 serisinin ardından tanıtılan Xiaomi 15 Ultra, sahip olduğu özellikleri ile kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Günümüzde ise Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 17, 17 Pro ve Pro Max'i halihazırda duyurdu. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 17 Ultra'nın kamera detayları da netleşmeye başladı.​​​

Xiaomi 17 Ultra'nın kamera özellikleri paylaşıldı

Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra, 50 MP + 50 MP + 50 MP + 200 MP çözünürlükte dört arka kamerayla gelecek. Ana kameranın daha büyük sensörle ultra yüksek dinamik aralık desteği sunacağı, periskop lensin ise yeni nesil optik teknolojilerle güçlendirileceği belirtiliyor. Kalan iki kamera ise standart yapılandırmayı izleyecek.

Sızıntıya göre cihaz iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek ancak kamera sensörleri veya lens düzeni arasında fark bulunmayacak. Üst seviye varyantın, gelişmiş fotoğrafçılık yetenekleri ve ek yazılım özellikleriyle öne çıkması bekleniyor. Daha önce Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra, 200 MP'lik büyük bir sensörle donatılmış gelişmiş bir periskop yakınlaştırma sistemi kullanacak.

Bu sistem, odak uzaklıkları arasında geçiş yaparken aynı CMOS sensörü paylaşacak ve kamera değişimi olmadan akıcı bir yakınlaştırma deneyimi sağlayacak. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği görüntüleme teknolojileriyle birleştiğinde, 17 Ultra'nın markanın şimdiye kadarki en gelişmiş kamera sistemine sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max karşılaştırması 3 gün önce eklendi

Sızan teknik verilere göre cihazda OmniVision OV50X ana kamera, Samsung JN5 ultra geniş açı ve telefoto lensler ile 200 MP çözünürlüğünde Samsung HPE periskop telefoto sensör yer alacak. Ön tarafta ise 50 MP OmniVision OV50M sensörün kullanılacağı tahmin ediliyor. Xiaomi 17 Ultra'nın tanıtım tarihi henüz kesinleşmedi ancak raporlara göre cihazın yıl sonuna kadar Çin'de tanıtılması muhtemel.

