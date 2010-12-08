HTC'nin yeni telefonu Evo Shift 4G (Kngiht) görüntülendi

Amerika'nın önde gelen cep telefonu operatörü Sprint için hazırladığı 4G destekli EVO 4G modeliyle önemli başarı elde eden HTC, Evo Shift 4G (Knight) adını taşıyan yeni telefonunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tayvanlı üreticinin yine Sprint ile çalışacağı 4G destekli yeni telefon, EVO 4G ile kıyaslandığında fiziksel anlamda daha kompakt bir yapıya sahip.

Tasarım olarak Incredible modelinden çizgiler taşıyan Evo Shift 4G, 3.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Kızaklı QWERTY tuş takımına sahip olan telefon, 4G WiMAX desteğine ek olarak LED flashlı kamera ve Sense ara birimi gibi detayları da beraberinde getiriyor ve 1GHz hızında işlemci kullanması bekleniyor.

İşletim sistemi olarak Android 2.3 ile sunulması beklenen HTC Evo Shift 4G, Sprint'in 9. Android telefonu olarak CES 11'de lanse edilecek ve hemen ardından pazara sunulacak.