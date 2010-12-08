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HTC'nin yeni telefonu Evo Shift 4G (Kngiht) görüntülendi

8 yıl
14,9b
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14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin yeni telefonu Evo Shift 4G (Kngiht) görüntülendi
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Amerika'nın önde gelen cep telefonu operatörü Sprint için hazırladığı 4G destekli EVO 4G modeliyle önemli başarı elde eden HTC, Evo Shift 4G (Knight) adını taşıyan yeni telefonunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tayvanlı üreticinin yine Sprint ile çalışacağı 4G destekli yeni telefon, EVO 4G ile kıyaslandığında fiziksel anlamda daha kompakt bir yapıya sahip.

Tasarım olarak Incredible modelinden çizgiler taşıyan Evo Shift 4G, 3.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Kızaklı QWERTY tuş takımına sahip olan telefon, 4G WiMAX desteğine ek olarak LED flashlı kamera ve Sense ara birimi gibi detayları da beraberinde getiriyor ve 1GHz hızında işlemci kullanması bekleniyor.

İşletim sistemi olarak Android 2.3 ile sunulması beklenen HTC Evo Shift 4G, Sprint'in 9. Android telefonu olarak CES 11'de lanse edilecek ve hemen ardından pazara sunulacak.

HTC'nin yeni telefonu Evo Shift 4G (Kngiht) görüntülendi
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malcomgerenimo 8 yıl
yahu bu htc nin cıkardıgı telefonun haddi hesabı yok sürekli birbirinin aynı telefonları cıkarıp duruyor. valla htc den sogumaya basladım
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ogkasa 8 yıl
htc hd2 bence cok kral bi görüşünüşe sahipti bi telefonu kötü diye komple htc kötü yapıyo demek yanlıs olur. ayrıca evo 4g de fena deil ama bu biraz kötü olmus sanki görünüşü
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leventalpsal 8 yıl
Başlıkta knight yanlış yazılmış. (Kngiht)
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DH Misafiri 8 yıl
bir üyenin söylediği gibi htc telefonların ekran kenarlarında çok fazla boşluk var..güzel durmuyor..
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metalograf 8 yıl
hava durumunu gösteren temadan vazgeçememişler
Iphone kılıfından kopya çekmişler bence
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Batuist 8 yıl
3.7" ve 480x800 piksel iyiymiş... daha da ufaltılmış pikseller.. hadi bakalım iphona'a yetişecekler..
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scientist8 8 yıl

Batuist

3.7" ve 480x800 piksel iyiymiş... daha da ufaltılmış pikseller.. hadi bakalım iphona'a yetişecekler..


Bendeki SE X1 kaç sene oldu çıkalı ve 3" de 480x800 çözünürlüğüne sahip. Ekran boyutları büyüyor ama çözünürlükler hep aynı. Aslında geriye doğru bir ilerleme var. Ekran büyürken çözünürlüğü artırmaları gerekir.
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mehmednaim 8 yıl
iPhone'daki kılıfa benzer birşey varmış gibi sanki dışında...
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pyschoo 8 yıl
htc telefonlari gorsel olarak itici yapiyor niyese
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darkaura 8 yıl
hep benzer donanimda modeller geliyor. bir heyecani kalmadi.
tegra2 yada orion biri ciksin hareket getirsin artik.
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kirmizibulten 8 yıl

darkaura

hep benzer donanimda modeller geliyor. bir heyecani kalmadi.
tegra2 yada orion biri ciksin hareket getirsin artik.

Aynen katiliyorum.
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maliahmet1 8 yıl
tegra 2yi bekliyoz htcden
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