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    Huami markası geçen yıl 42 milyon giyilebilir cihaz sattı

    Xiaomi’ye ürettiği Mi Band serisi yanında Amazfit giyilebilir cihaz ailesi de çok beğenilen Huami markası 2019 yılını rekor satışlarla kapattı. Firma 2020 yılından da oldukça ümitli.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huami markası geçen yıl 42 milyon giyilebilir cihaz sattı
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    Xiaomi’nin yatırım yaptığı firmalardan birisi olan ve aynı zamanda Mi akıllı bilekliklerini üreten Huami hızlı bir şeklide büyümesine devam ediyor. Firma geçen yıl rekor sayıda giyilebilir cihaz sattığını duyurdu.

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    Amazfit ne kadar satıldı?

    Geçen yılın son çeyrek raporlarına göre Huami markası 14.7 milyon giyilebilir cihaz satışı gerçekleştirdi. Yıl bazında yüzde 59 artış yaşandı. 303 milyon dolar civarında gelir elde edilirken net kar ise 30 milyon dolar oldu.

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    2019 yılı genelinde ise 42.3 milyon gibi rekor bir sayıya ulaşıldı. Yıl bazında yüzde 72 artış elde edildi. Toplam gelir 835 milyon dolar olurken net kar ise 90 milyon dolar oldu. Yıl bazında büyük artışlar yaşandı.

    Huami markası Amazfit giyilebilir cihaz ailesiyle büyük bir başarı yakaladı. Pek çok farklı saat ve bileklik ile geniş bir kitleye hitap ediyor. Ayrıca kablosuz kulaklık, dev ekranlı koşu bandı sistemi gibi yeni ürünlerle de müşteri kovalıyor. Firma New York borsasında da listelenmiş durumda. Huami koronavirüs salgınından da fazla etkilenmeyeceklerine inanıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/14/huami-shipped-42-3-million-wearables-in-2019-records-impressive-72-4-yoy-growth/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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