Huawei, 5.5G ile birlikte yarışta bir adım öne geçiyor: 10 kat daha yüksek hız!

Tam Boyutta Gör Dünya hala 5G teknolojisine ısınırken Huawei Technologies, 5.5G ağlarının tanıtımıyla bir sonraki adıma şimdiden hazır gibi görünüyor. Dubai'de düzenlenen 14. Global Mobile Broadband Forum'a katılan Huawei, görkemli bir törenle duyurulan bu projede China Mobile, China Telecom ve China Unicom'un yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Saudi Telecommunication Company'nin de aralarında bulunduğu birçok telekom deviyle ortaklık kurdu.

5.5G için geri sayım

Huawei'nin Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Peng, yaptığı konuşmada küresel operatörleri ve endüstri ortaklarını, artan ağ talepleriyle başa çıkmak ve geleceğin trendlerinden en iyi şekilde yararlanmak için harekete geçmeye çağırdı. Li, 5G-Advanced veya 5.5G’yi mevcut standardın bir sonraki doğal evrimi olarak nitelendiriyor.

Tam Boyutta Gör Peki, 5.5G hakkında koparılan yaygara nedir? Huawei, yeni teknolojinin mevcut 5G ağların on katı hız, daha düşük gecikme süresi ve verimli güç kullanımı sunduğunu iddia ediyor. 5.5G dönemi, giderek çeşitlenen hizmet gereksinimlerini karşılamak için 10 gigabit downlink bağlantı hızlarına ve gigabit uplink bağlantı hızlarına sahip olacak. Sadece bireysel tüketiciler için değil, bu yükseltmelerin çeşitli endüstriler için devrim niteliğinde olması bekleniyor.

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Huawei’ye göre 5.5G için hızlandırılmış ticarileştirme aşaması küresel olarak zaten devam ediyor. Neredeyse 20 ülkenin 5.5G için spektruma sahip olduğu bildiriliyor, bu da bunun sadece fütüristik bir vizyon değil, ana akım benimseme için hazırlanan bir teknoloji olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Öte yandan Huawei daha önce, 2024 yılında eksiksiz bir ticari 5.5G ağ ekipmanı setini piyasaya sürmeyi planladığını ve teknolojiye yönelik ürün portföyünü genişlettiğini duyurmuştu.

En hazır ülke Çin

Çin, Mayıs ayı itibariyle 2,8 milyondan fazla 5G baz istasyonuna sahip olarak 5G yarışında öncü konumda bulunuyor. China Mobile'ın yaklaşan 5G baz istasyonu çalışmalarının yüzde 52 gibi önemli bir kısmı Huawei ekipmanlarına dayanacak. "5G-Advanced" olarak da adlandırılan 5.5G teknolojisinin tanıtımı esasında on yıl içinde gerçekleşecek olan 6G için bir basamak olarak görülüyor. 5.5G ağı sadece kademeli bir yükseltmeden daha fazlası olarak düşünülüyor. 5.5G ile birlikte bağlantı ve endüstrilerdeki uygulamaları hakkındaki düşüncelerimizde bir paradigma değişikliği öngörülüyor.

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