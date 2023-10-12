Huawei, 5.5G ile birlikte yarışta bir adım öne geçiyor: 10 kat daha yüksek hız!

5.5G için geri sayım
Huawei'nin Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Peng, yaptığı konuşmada küresel operatörleri ve endüstri ortaklarını, artan ağ talepleriyle başa çıkmak ve geleceğin trendlerinden en iyi şekilde yararlanmak için harekete geçmeye çağırdı. Li, 5G-Advanced veya 5.5G’yi mevcut standardın bir sonraki doğal evrimi olarak nitelendiriyor.
Huawei’ye göre 5.5G için hızlandırılmış ticarileştirme aşaması küresel olarak zaten devam ediyor. Neredeyse 20 ülkenin 5.5G için spektruma sahip olduğu bildiriliyor, bu da bunun sadece fütüristik bir vizyon değil, ana akım benimseme için hazırlanan bir teknoloji olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Öte yandan Huawei daha önce, 2024 yılında eksiksiz bir ticari 5.5G ağ ekipmanı setini piyasaya sürmeyi planladığını ve teknolojiye yönelik ürün portföyünü genişlettiğini duyurmuştu.
En hazır ülke Çin
Çin, Mayıs ayı itibariyle 2,8 milyondan fazla 5G baz istasyonuna sahip olarak 5G yarışında öncü konumda bulunuyor. China Mobile'ın yaklaşan 5G baz istasyonu çalışmalarının yüzde 52 gibi önemli bir kısmı Huawei ekipmanlarına dayanacak. "5G-Advanced" olarak da adlandırılan 5.5G teknolojisinin tanıtımı esasında on yıl içinde gerçekleşecek olan 6G için bir basamak olarak görülüyor. 5.5G ağı sadece kademeli bir yükseltmeden daha fazlası olarak düşünülüyor. 5.5G ile birlikte bağlantı ve endüstrilerdeki uygulamaları hakkındaki düşüncelerimizde bir paradigma değişikliği öngörülüyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/10/12/huawei-connectivity-race-5-5g-networks/ https://www.scmp.com/tech/article/3237609/huawei-bolsters-its-push-55g-networks-operators-mainland-hong-kong-and-middle-east https://www.huawei.com/en/news/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.