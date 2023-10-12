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    Anlık Bildirim

    Huawei, 5.5G ile birlikte yarışta bir adım öne geçiyor: 10 kat daha yüksek hız!

    Daha yeni yeni 5G bir standart haline gelirken Huawei, bu alandaki atılımlarına bir yenisini daha ekliyor. Firma, 5.5G (5G-A) ile birlikte endüstride bir adım öne geçmeyi hedefliyor.
    Huawei, 5.5G ile birlikte yarışta bir adım öne geçiyor Tam Boyutta Gör
    Dünya hala 5G teknolojisine ısınırken Huawei Technologies, 5.5G ağlarının tanıtımıyla bir sonraki adıma şimdiden hazır gibi görünüyor. Dubai'de düzenlenen 14. Global Mobile Broadband Forum'a katılan Huawei, görkemli bir törenle duyurulan bu projede China Mobile, China Telecom ve China Unicom'un yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Saudi Telecommunication Company'nin de aralarında bulunduğu birçok telekom deviyle ortaklık kurdu.

    5.5G için geri sayım

    Huawei'nin Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Peng, yaptığı konuşmada küresel operatörleri ve endüstri ortaklarını, artan ağ talepleriyle başa çıkmak ve geleceğin trendlerinden en iyi şekilde yararlanmak için harekete geçmeye çağırdı. Li, 5G-Advanced veya 5.5G’yi mevcut standardın bir sonraki doğal evrimi olarak nitelendiriyor.

    Huawei, 5.5G ile birlikte yarışta bir adım öne geçiyor Tam Boyutta Gör
    Peki, 5.5G hakkında koparılan yaygara nedir? Huawei, yeni teknolojinin mevcut 5G ağların on katı hız, daha düşük gecikme süresi ve verimli güç kullanımı sunduğunu iddia ediyor. 5.5G dönemi, giderek çeşitlenen hizmet gereksinimlerini karşılamak için 10 gigabit downlink bağlantı hızlarına ve gigabit uplink bağlantı hızlarına sahip olacak. Sadece bireysel tüketiciler için değil, bu yükseltmelerin çeşitli endüstriler için devrim niteliğinde olması bekleniyor.

    Huawei’ye göre 5.5G için hızlandırılmış ticarileştirme aşaması küresel olarak zaten devam ediyor. Neredeyse 20 ülkenin 5.5G için spektruma sahip olduğu bildiriliyor, bu da bunun sadece fütüristik bir vizyon değil, ana akım benimseme için hazırlanan bir teknoloji olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Öte yandan Huawei daha önce, 2024 yılında eksiksiz bir ticari 5.5G ağ ekipmanı setini piyasaya sürmeyi planladığını ve teknolojiye yönelik ürün portföyünü genişlettiğini duyurmuştu.

    En hazır ülke Çin

    Çin, Mayıs ayı itibariyle 2,8 milyondan fazla 5G baz istasyonuna sahip olarak 5G yarışında öncü konumda bulunuyor. China Mobile'ın yaklaşan 5G baz istasyonu çalışmalarının yüzde 52 gibi önemli bir kısmı Huawei ekipmanlarına dayanacak. "5G-Advanced" olarak da adlandırılan 5.5G teknolojisinin tanıtımı esasında on yıl içinde gerçekleşecek olan 6G için bir basamak olarak görülüyor. 5.5G ağı sadece kademeli bir yükseltmeden daha fazlası olarak düşünülüyor. 5.5G ile birlikte bağlantı ve endüstrilerdeki uygulamaları hakkındaki düşüncelerimizde bir paradigma değişikliği öngörülüyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/10/12/huawei-connectivity-race-5-5g-networks/ https://www.scmp.com/tech/article/3237609/huawei-bolsters-its-push-55g-networks-operators-mainland-hong-kong-and-middle-east https://www.huawei.com/en/news/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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