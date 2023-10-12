Huawei, dünyanın ilk 5.5G Villa'sını kurdu: 10Gbps akıllı ev çağı başlıyor

Tam Boyutta Gör Dubai’de düzenlenen 2023 Global Mobile Broadband Forum (MBBF) kapsamında küresel teknoloji şirketi Huawei, Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) ile işbirliğine giderek 10Gbps ağlarla desteklenen geleceğin akıllı ev yaşamı için bir örnek olan dünyanın ilk 5G Advanced (5.5G/5G-A) villasını tanıttı.

5.5G ile akıllı evlerde devrim

Bu yılın mart ayının başlarında Huawei ile EITC arasında imzalanan mutabakat zaptı ile 5.5G için ortak çalışmalara girişilmişti. Bu son gelişme, ortak inovasyon becerilerinin bir kanıtı olarak sergilendi. 5.5G Villa, çıplak gözle 3D ve XR gibi uygulamalarla zenginleştirilmiş benzersiz bir akıllı ev deneyimi sunarak en son teknolojilerin kusursuz entegrasyonunu gözler önüne seriyor.

Huawei, 5.5G ile birlikte yarışta bir adım öne geçiyor 1 sa. önce eklendi

Tüketiciler giderek daha üstün deneyimler arzuladıkça, içerik ve uygulamaların evrimine ilham veriyor ve ardından ağ yeteneklerine olan talebi artırıyor. Bu artan ihtiyaçları karşılamak için ise operatörlere büyük iş düşüyor. Zira çok uzakta olmayan bir gelecek için Huawei, evlerde 10Gbps ağlara ihtiyaç olacağını söylüyor.

Huawei'nin Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Peng, “Bu tanıtım, 5G-Advanced teknolojisinin geleceğin evlerine getireceği sonsuz olanaklara ve 5G-A'nın mobil kullanıcılara sunacağı daha iyi ağ deneyimine ilk elden bir bakış sunuyor.” dedi. 5G-A Villa, Huawei'in yenilikçi FWA² çözümünden yararlanarak, 5G çağında FWA'nın (Sabit Kablosuz Erişi) hızlı kullanıcı genişlemesi için bir operatörün nasıl güçlü bir aracı haline geldiğini gösteriyor.

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