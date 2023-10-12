Huawei, dünyanın ilk 5.5G Villa'sını kurdu: 10Gbps akıllı ev çağı başlıyor

5.5G ile akıllı evlerde devrim
Bu yılın mart ayının başlarında Huawei ile EITC arasında imzalanan mutabakat zaptı ile 5.5G için ortak çalışmalara girişilmişti. Bu son gelişme, ortak inovasyon becerilerinin bir kanıtı olarak sergilendi. 5.5G Villa, çıplak gözle 3D ve XR gibi uygulamalarla zenginleştirilmiş benzersiz bir akıllı ev deneyimi sunarak en son teknolojilerin kusursuz entegrasyonunu gözler önüne seriyor.
Tüketiciler giderek daha üstün deneyimler arzuladıkça, içerik ve uygulamaların evrimine ilham veriyor ve ardından ağ yeteneklerine olan talebi artırıyor. Bu artan ihtiyaçları karşılamak için ise operatörlere büyük iş düşüyor. Zira çok uzakta olmayan bir gelecek için Huawei, evlerde 10Gbps ağlara ihtiyaç olacağını söylüyor.
Huawei'nin Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Peng, “Bu tanıtım, 5G-Advanced teknolojisinin geleceğin evlerine getireceği sonsuz olanaklara ve 5G-A'nın mobil kullanıcılara sunacağı daha iyi ağ deneyimine ilk elden bir bakış sunuyor.” dedi. 5G-A Villa, Huawei'in yenilikçi FWA² çözümünden yararlanarak, 5G çağında FWA'nın (Sabit Kablosuz Erişi) hızlı kullanıcı genişlemesi için bir operatörün nasıl güçlü bir aracı haline geldiğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.