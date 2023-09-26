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    Samsung ve AMD, 5G vRAN için el ele verdi

    5G’nin ilerlemesinde bir sonraki adım olarak görülen vRAN için Samsung ve AMD ortaklığa gittiklerini duyurdu. Ortaklık kapsamında 5G vRAN ile daha yüksek performans hedefleniyor.
    Samsung ve AMD, 5G vRAN için el ele verdi Tam Boyutta Gör
    Samsung, 5G vRAN için AMD ile el ele verdiğini resmen duyurdu. Samsung'un hücresel ağ operatörlerinin mobil ağlarını optimize edilmiş performansla kurmalarına ve modernleştirmelerine yardımcı olma hedeflerini yansıtan bu ortaklık, yüksek kapasiteli, enerji tasarruflu ve performans odaklı ağ sistemleri için daha geniş bir seçenek yelpazesi sunacak.

    5G vRAN hamlesi

    Hem Samsung hem de AMD, FDD bantları ve TDD Massive MIMO geniş bantlarını kullanarak laboratuvar ortamlarında testler gerçekleştirmeye başlamış durumda. Spesifik rakamlar verilmese de bu yeni FDD ve TDD Massive MIMO bantlarının güç kullanımını önemli ölçüde azaltırken yüksek performans sundukları aktarıldı. Bu işbirliği kapsamında Samsung'un vRAN yazılımı yeni AMD EPYC 8004 işlemcilerle entegre edilerek testler gerçekleştirildi. Samsung'un vRAN çözümleriyle bir araya getirilen EPYC 8004 işlemciler, sunucu başına optimize edilmiş hücre kapasitesinin yanı sıra yüksek güç verimliliği de sağladı.

    Samsung Networks Başkan Yardımcısı ve SI Business Group Başkanı Henrik Jansson, “Bu teknik işbirliği, Samsung'un daha büyük bir vRAN ve Open RAN ekosistemi oluşturarak hizmet sağlayıcılar için ağ esnekliği ve yüksek performans sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor” dedi.

    Güney Koreli dev ayrıca, yeni nesil ağlar için inovasyonları teşvik etmek üzere ABD merkezli yonga üreticisi ile çalışmaya devam edeceğini söyledi. AMD Sunucu İşi Teknik Pazarlama Kurumsal Başkan Yardımcısı Lynn Comp ise şunları ekledi: “AMD EPYC işlemcilerimizi Samsung'un lider vRAN çözümüyle entegre ederek, operatörlere bu ortam için gereken inanılmaz enerji verimliliği ve dengeli performansa sahip güçlü bir araç sunacağız.”

    vRAN nedir?

    Samsung ve AMD, 5G vRAN için el ele verdi Tam Boyutta Gör
    vRAN, sanallaştırılmış bir radyo erişim ağıdır. vRAN, hücresel ağların evriminde, özellikle de 5G'nin ilerlemesinde bir sonraki adım olarak görülmekte ve daha önce donanım odaklı olan işlevlerin sanallaştırılarak veya yazılım tabanlı hale getirilerek geliştirilmesine yardımcı oluyor. Benzer şekilde, birçok operatör yeni hizmetler ve özellik geliştirmelerinin yanı sıra genel ağ yönetiminde daha esnek olmak için yazılım tabanlı bir ağa doğru ilerlemek istiyor. vRAN, günümüzün donanım baz istasyonlarının denetleyici işlevlerini merkezi sunuculara taşıyarak, Mobil Ağ Operatörlerinin veya MNO'ların kullanıcı trafiğine daha iyi uyum sağlamak için radyo kaynaklarını bir araya getirme ve ayarlama yeteneği sunuyor.
    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-and-amd-collaborate-to-advance-network-transformation-with-vran https://www.sammobile.com/news/samsung-amd-partner-improve-5g-vran-network-transformation/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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