Samsung ve AMD, 5G vRAN için el ele verdi

5G vRAN hamlesi
Hem Samsung hem de AMD, FDD bantları ve TDD Massive MIMO geniş bantlarını kullanarak laboratuvar ortamlarında testler gerçekleştirmeye başlamış durumda. Spesifik rakamlar verilmese de bu yeni FDD ve TDD Massive MIMO bantlarının güç kullanımını önemli ölçüde azaltırken yüksek performans sundukları aktarıldı. Bu işbirliği kapsamında Samsung'un vRAN yazılımı yeni AMD EPYC 8004 işlemcilerle entegre edilerek testler gerçekleştirildi. Samsung'un vRAN çözümleriyle bir araya getirilen EPYC 8004 işlemciler, sunucu başına optimize edilmiş hücre kapasitesinin yanı sıra yüksek güç verimliliği de sağladı.
Samsung Networks Başkan Yardımcısı ve SI Business Group Başkanı Henrik Jansson, “Bu teknik işbirliği, Samsung'un daha büyük bir vRAN ve Open RAN ekosistemi oluşturarak hizmet sağlayıcılar için ağ esnekliği ve yüksek performans sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor” dedi.
Güney Koreli dev ayrıca, yeni nesil ağlar için inovasyonları teşvik etmek üzere ABD merkezli yonga üreticisi ile çalışmaya devam edeceğini söyledi. AMD Sunucu İşi Teknik Pazarlama Kurumsal Başkan Yardımcısı Lynn Comp ise şunları ekledi: “AMD EPYC işlemcilerimizi Samsung'un lider vRAN çözümüyle entegre ederek, operatörlere bu ortam için gereken inanılmaz enerji verimliliği ve dengeli performansa sahip güçlü bir araç sunacağız.”
vRAN nedir?Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-and-amd-collaborate-to-advance-network-transformation-with-vran https://www.sammobile.com/news/samsung-amd-partner-improve-5g-vran-network-transformation/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.