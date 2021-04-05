Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı

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Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı

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MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı

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Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor

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Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı

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Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var

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Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı

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Opel, Nisan ayı kampanyasını açıkladı

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En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu

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KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı

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iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek

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Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası

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Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor

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The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı

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Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek

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209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

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Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi

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VPN nedir? Hızlı VPN'e neden ihtiyaç duyarız?

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Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu

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GÖRÜNTÜLENEN Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?

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Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor

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LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor

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Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı

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Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı

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Havada asılı kalan saksı: LYFE

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Mobil Oyun Önerisi 13: Blind Drive

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Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu

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Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi

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Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir

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Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

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300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi

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Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı

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Huawei Freebuds 4i incelemesi - 749 TL'ye ANC?

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Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor

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GitHub kripto madencileri tarafından saldırıya uğradı

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Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir

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Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar

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Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir

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Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu

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