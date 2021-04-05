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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Çinli teknoloji devi Huawei, ARM tabanlı ilk dizüstü bilgisayarını yakında piyasaya sürecek. Huawei Qingyun L410 isimli model Kirin 990 yonga setinden güç alacak.
    05 Nisan 2021, 11:33 (1 hf.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Huawei, yıllardır Intel işlemcili dizüstü bilgisayarlar üretiyor. Görünüşe bakılırsa şirket yakında ARM işlemciden güç alan ilk bilgisayarını piyasaya sürecek.

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    Çinli mikro blog sitesi Weibo'da konuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Dizüstü bilgisayarın Huawei Qingyun L410 adı altına pazara giriş yapacağı bildiriliyor.

    Yeni model gücünü Kirin 990 yonga setinden alacak. Bildiğiniz üere 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Dizüstü bilgisayar 5G bağlantısını da destekleyecek.

    Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Cihazda 14 inçlik 2K ekran göreceğiz. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama birimiyle gelecek. Ayrıca Linux tabanlı UOS 2.0 işletim sistemiyle çalışacağı söyleniyor. İleride kullanıcılar işletim sistemini HarmonyOS'a yükseltebilecekler.

    Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Huawei Qingyun L410 çok yakında piyasaya sürülecek. İlk etapta devlet kurumları ve kurumsal müşteriler için satışa sunulacak dizüstü bilgisayarın fiyatı 1.000 dolardan başlayacak.



    https://www.huaweicentral.com/first-huawei-laptop-with-kirin-990-chipset-to-launch-initially-for-enterprise-users-able-to-upgrade-with-harmonyos/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cleancoder (Faruk ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyat 1000 dolardan mi baslayacak dedi ben mi yanlis okudum? Apple alirim kardesim manyak misiniz siz. Eminim performans olarak da M1'i yakalayamaz zaten. Kirin 990'in kas gucu az cok belli. Fiyat uygun olursa rakip olur ama diger turlu geciniz..
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşte ABD ambargosu Huawei ye bu yüzden var.
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    LordEvosis (Dark Destroyer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba işletim sistemi ne olacak ?
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) LordEvosis
    Windows 10X olabilir.
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    D dede17 (amdfusion ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    arm x86 yapacak ham
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