Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Huawei, yıllardır Intel işlemcili dizüstü bilgisayarlar üretiyor. Görünüşe bakılırsa şirket yakında ARM işlemciden güç alan ilk bilgisayarını piyasaya sürecek.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar"İlginizi Çekebilir Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı yolda
Çinli mikro blog sitesi Weibo'da konuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Dizüstü bilgisayarın Huawei Qingyun L410 adı altına pazara giriş yapacağı bildiriliyor.
Yeni model gücünü Kirin 990 yonga setinden alacak. Bildiğiniz üere 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Dizüstü bilgisayar 5G bağlantısını da destekleyecek.
Fiyat etiketi de belli oldu
Cihazda 14 inçlik 2K ekran göreceğiz. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama birimiyle gelecek. Ayrıca Linux tabanlı UOS 2.0 işletim sistemiyle çalışacağı söyleniyor. İleride kullanıcılar işletim sistemini HarmonyOS'a yükseltebilecekler.
Huawei Qingyun L410 çok yakında piyasaya sürülecek. İlk etapta devlet kurumları ve kurumsal müşteriler için satışa sunulacak dizüstü bilgisayarın fiyatı 1.000 dolardan başlayacak.
https://www.huaweicentral.com/first-huawei-laptop-with-kirin-990-chipset-to-launch-initially-for-enterprise-users-able-to-upgrade-with-harmonyos/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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