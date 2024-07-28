Huawei'nin oyuncu dizüstü bilgisayarı ortaya çıktı: İşte tasarımı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei’nin dizüstü bilgisayar serisi daha çok üretkenliğe odaklanıyor; oyuncuları hedefleyen bir model bulunmuyor. Ancak, bu yakında değişebilir. ChinaJoy 2024 fuarında Huawei’nin henüz duyurmadığı oyuncu laptopu görüldü.

En iyi oyuncu bilgisayarı önerileri 3 ay önce eklendi

Huawei oyuncu dizüstü bilgisayarı neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei henüz resmî bir açıklama yok ancak MateBook GT 14 olduğu tahmin ediliyor. Bilgisayarın kutusunda "GT" logosu dikkat çerken markanın diğer dizüstü bilgisayarlarından farklı bir tasarıma sahip gibi olduğu görülüyor. Arkasında geniş hava delikleri, iki adet USB portu ve tek HDMI portunun yer aldığı ince bir tasarıma sahip. Arkada ayrıca Huawei’nin sunduğu ürünlerde genelde görmediğiniz ışıklı logo bulunuyor. Ön tarafa gelince, görüş açısına bakılırsa ince çerçeveli bir IPS panele sahip. Sistemin diğer detayları ve temel özellikleri henüz bilinmiyor.

Huawei oyuncu dizüstü bilgisayarı MateBook GT 14 olarak veya başka bir isimle piyasaya sürülebilir. Bunu sonbahara kadar öğrenemeyeceğiz gibi duruyor.

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