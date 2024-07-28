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    Anlık Bildirim

    Huawei'nin oyuncu dizüstü bilgisayarı ortaya çıktı: İşte tasarımı

    ChinaJoy 2024 fuarında Huawei'nin oyunculara yönelik ilk dizüstü bilgisayarı görüldü. Huawei oyuncu laptopu "MateBook GT 14" olarak piyasaya çıkış yapabilir.    
    huawei oyuncu laptopu chinajoy 2024 Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin dizüstü bilgisayar serisi daha çok üretkenliğe odaklanıyor; oyuncuları hedefleyen bir model bulunmuyor. Ancak, bu yakında değişebilir. ChinaJoy 2024 fuarında Huawei’nin henüz duyurmadığı oyuncu laptopu görüldü.

    Huawei oyuncu dizüstü bilgisayarı neler sunuyor?

    huawei oyun dizüstü bilgisayarı Tam Boyutta Gör
    Huawei henüz resmî bir açıklama yok ancak MateBook GT 14 olduğu tahmin ediliyor. Bilgisayarın kutusunda "GT" logosu dikkat çerken markanın diğer dizüstü bilgisayarlarından farklı bir tasarıma sahip gibi olduğu görülüyor. Arkasında geniş hava delikleri, iki adet USB portu ve tek HDMI portunun yer aldığı ince bir tasarıma sahip. Arkada ayrıca Huawei’nin sunduğu ürünlerde genelde görmediğiniz ışıklı logo bulunuyor. Ön tarafa gelince, görüş açısına bakılırsa ince çerçeveli bir IPS panele sahip. Sistemin diğer detayları ve temel özellikleri henüz bilinmiyor.

    Huawei oyuncu dizüstü bilgisayarı MateBook GT 14 olarak veya başka bir isimle piyasaya sürülebilir. Bunu sonbahara kadar öğrenemeyeceğiz gibi duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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