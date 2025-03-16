Huawei, ARM tabanlı ilk PC işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

Daha önceki kaynaklar, Çinli teknoloji devinin 2025'in ilk çeyreğinde PC'ler için ARM tabanlı işlemcisini piyasaya sunacağını iddia etmiş ancak bazı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmemişti. Gelen yeni bilgilere göre, işlemcinin önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması planlanıyor.
Apple ve Qualcomm ile rekabet etmesi zor
Huawei'nin üzerinde çalıştığı birkaç işlemci arasında Kirin X90 çipi dikkat çekiyor. ABD'nin ciddi kısıtlamaları altındaki Huawei, Amerikan şirketlerinden gelişmiş işlemciler satın alamıyor. Bu da onu kendi çözümleri üzerinde çalışmaya zorluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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