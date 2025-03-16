Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin geliştirdiği PC işlemcisinin Apple ve Qualcomm çipleriyle rekabet etmesi gerekecek. Ancak, teknolojilerindeki farklılık nedeniyle performansı önemli ölçüde düşük olabilir.

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Daha önceki kaynaklar, Çinli teknoloji devinin 2025'in ilk çeyreğinde PC'ler için ARM tabanlı işlemcisini piyasaya sunacağını iddia etmiş ancak bazı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmemişti. Gelen yeni bilgilere göre, işlemcinin önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması planlanıyor.

Apple ve Qualcomm ile rekabet etmesi zor

Huawei'nin üzerinde çalıştığı birkaç işlemci arasında Kirin X90 çipi dikkat çekiyor. ABD'nin ciddi kısıtlamaları altındaki Huawei, Amerikan şirketlerinden gelişmiş işlemciler satın alamıyor. Bu da onu kendi çözümleri üzerinde çalışmaya zorluyor.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin PC işlemcisi muhtemelen SMIC'in 7nm üretim süreci ile geliştirilecek. Bu da onun Apple ve Qualcomm'un çipleriyle performans ve verimlilik açısından rekabet etmesini zorlaştıracak. Zira bu işlemciler genellikle TSMC'nin ileri teknoloji süreçleriyle üretiliyor.

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Huawei, ARM tabanlı ilk PC işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor