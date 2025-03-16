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    Huawei, ARM tabanlı ilk PC işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

    Çinli teknoloji devi Huawei, ARM tabanlı ilk PC işlemcisini tanıtmaya hazırlanırken, şirketin geliştirdiği işlemciye dair yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. 
    Huawei, ARM tabanlı ilk PC işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin geliştirdiği PC işlemcisinin Apple ve Qualcomm çipleriyle rekabet etmesi gerekecek. Ancak, teknolojilerindeki farklılık nedeniyle performansı önemli ölçüde düşük olabilir.

    Daha önceki kaynaklar, Çinli teknoloji devinin 2025'in ilk çeyreğinde PC'ler için ARM tabanlı işlemcisini piyasaya sunacağını iddia etmiş ancak bazı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmemişti. Gelen yeni bilgilere göre, işlemcinin önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması planlanıyor.

    Apple ve Qualcomm ile rekabet etmesi zor

    Huawei'nin üzerinde çalıştığı birkaç işlemci arasında Kirin X90 çipi dikkat çekiyor. ABD'nin ciddi kısıtlamaları altındaki Huawei, Amerikan şirketlerinden gelişmiş işlemciler satın alamıyor. Bu da onu kendi çözümleri üzerinde çalışmaya zorluyor.

    Huawei, ARM tabanlı ilk PC işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin PC işlemcisi muhtemelen SMIC'in 7nm üretim süreci ile geliştirilecek. Bu da onun Apple ve Qualcomm'un çipleriyle performans ve verimlilik açısından rekabet etmesini zorlaştıracak. Zira bu işlemciler genellikle TSMC'nin ileri teknoloji süreçleriyle üretiliyor.
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