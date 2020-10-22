Huawei Band 4 yeni özellikler kazandı

Huawei kısa süre önce Watch GT2 Pro akıllı saati için bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Çinli teknoloji şirketi şimdi de Band 4 isimli akıllı bilekliğinin yazılımını yükseltti.
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Söz konusu güncelleme 1.0.2.112 yapı numarası ile geliyor. Sadece 5.58 MB büyüklüğünde. Yeni sürüm cihaza birkaç yeni özellik ekliyor. Akıllı bileklik artık kullanıcıya mevcut hava durumu ve 6 günlük hava tahminini hakkında bilgi sağlayabilecek.
Yeni saat yüzleri geliyor
Yazılım güncellemesi beraberinde yeni saat yüzleri de getiriyor. Buna ek olarak ufak tefek düzeltmeler ve yazılım optimizasyonları içerdiğini de belirtelim. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir.
https://www.huaweicentral.com/update-weather-forecast-feature-huawei-band-4-software-updates-october-20-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS