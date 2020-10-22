Huawei Band 4 yeni özellikler kazandı

Tam Boyutta Gör

Huawei kısa süre önce Watch GT2 Pro akıllı saati için bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Çinli teknoloji şirketi şimdi de Band 4 isimli akıllı bilekliğinin yazılımını yükseltti.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor"

Söz konusu güncelleme 1.0.2.112 yapı numarası ile geliyor. Sadece 5.58 MB büyüklüğünde. Yeni sürüm cihaza birkaç yeni özellik ekliyor. Akıllı bileklik artık kullanıcıya mevcut hava durumu ve 6 günlük hava tahminini hakkında bilgi sağlayabilecek.

Tam Boyutta Gör

Yeni saat yüzleri geliyor

Yazılım güncellemesi beraberinde yeni saat yüzleri de getiriyor. Buna ek olarak ufak tefek düzeltmeler ve yazılım optimizasyonları içerdiğini de belirtelim. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir.

https://www.huaweicentral.com/update-weather-forecast-feature-huawei-band-4-software-updates-october-20-2020/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.