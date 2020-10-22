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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Band 4 yeni özellikler kazandı

    Çinli teknoloji devi Huawei, Band 4 akıllı bilekliği için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Son sürüm hava tahmini özelliği ve birbirinden güzel saat yüzlerini beraberinde getiriyor.
    20 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Band 4 yeni özellikler kazandı
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    Huawei kısa süre önce Watch GT2 Pro akıllı saati için bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Çinli teknoloji şirketi şimdi de Band 4 isimli akıllı bilekliğinin yazılımını yükseltti.

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor"

    Söz konusu güncelleme 1.0.2.112 yapı numarası ile geliyor. Sadece 5.58 MB büyüklüğünde. Yeni sürüm cihaza birkaç yeni özellik ekliyor. Akıllı bileklik artık kullanıcıya mevcut hava durumu ve 6 günlük hava tahminini hakkında bilgi sağlayabilecek.

    Huawei Band 4 yeni özellikler kazandı
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    Yeni saat yüzleri geliyor

    Yazılım güncellemesi beraberinde yeni saat yüzleri de getiriyor. Buna ek olarak ufak tefek düzeltmeler ve yazılım optimizasyonları içerdiğini de belirtelim. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir.



    https://www.huaweicentral.com/update-weather-forecast-feature-huawei-band-4-software-updates-october-20-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 1 sa.
    Bu akıllı bilekliği alan pişman olmaz gerçekten harika cihaz şarjı istisnasız 1 hafta gidiyor normal kullanımda uyku takibi nabız ölçümü spo2 ölçümü hepsi çok iyi çalışıyor eksanı dışarda en kısık ışıkta bile gözü iyi gören biri için çok rahat görülebiliyor. Telefonda Xiaomi kullanmama rağmen araştırıp bu cihazı tercih ettim Mi band den 2-3 gömlek üstün bir cihaz.
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    haktan24 19 sa.
    xiaomi akıllı bileklik konusunda kral adamların bilekliginde yok yok her daim dahada geliştiriyorlar bunlarda daha yeni hava durumu vs getiriyor enteresan...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 7 sa. haktan24
    Miband 4 ilk çıktığında bir hevesle aldım, sonra pişman olup sattım. Adamlar Türkiye'de o kadar satılan bilekliğe 6 ayda Türkçe arayüz getiremediler. Yok yok dediğiniz bileklikliğin temel bir iki fonksiyon dışında hiçbir numarasını görmedim. Üstelik havadurumu falan da yoktu yanlış bilgi vermeyin. Huawei'in aynı dönemde çıkan bilekliğinde SpO2 özelliği varken Miband4'te yoktu. Bir daha Xiaomi bileklik almam.
    Yanıtla +1
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    Spider_hip (Doğan Eray) 19 sa.
    Bana saat yüzleri gelmedi ama hava durumu geldi. Enteresan.
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    V4LKyR 19 sa. Spider_hip
    Demek ki sen Huawei Band 4 kullancısısın. Yani sende bu saatten var.
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