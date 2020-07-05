Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor

Teknoloji üreticilerinden Huawei, giyilebilir cihaz ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Çin kaynaklı sızıntılara göre şirket yakın bir dönemde yeni akıllı saat ve bileklik modelini duyuracak.
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Yakında açıklanabilir
Gelen bigilere göre Huawei'nin yeni akıllı saati "Stia" ve yeni akıllı bilekliği ise FDS" olarak isimlendirilmiş. Şimdilik her iki ürünün detayları konusunda ise herhangi bir bilginin mevcut olmadığını da belirtelim. Huawei, geçen yıl 0.95 inç AMOLED renkli ekranlı, NFC işlevini destekleyen Huawei Band 4 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Cihaz kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarayan SpO2 sensörüne de sahipti.
Huawei'nin bir başka giyilebilir cihaz modeli Mate Watch akıllı saati ise yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı söylentileri var. Zira bu yılın başlarında Huawei, "Mate Watch" adlı bir ürün için ticari marka başvurusunda bulunmuştu. Haberimize konu olan tüm yeni cihazlarla ilgili somut detayların ise kısa bir süre içinde ortaya çıkması bekleniyor.
https://cntechpost.com/2020/07/05/huawei-may-release-new-band-watch-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bakın Huawei Health uygulamasını söylemiyorum, direkt servis framework kurdurtmak istiyor.
Honor Band 4 var bende, ama uyduruk Huawei programlarını kurmak istemediğim için kullanmıyorum artık.
Xiaomi öyle değil, sadece Mi Fit kuruyorsun telefona, tamamdır.