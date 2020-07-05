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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor

    Çin kaynaklı sızıntılara göre teknoloji devi Huawei, yeni bir akıllı saat ve bileklik modelini piyasaya sürmek için var gücüyle çalışıyor.
    3 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor

    Teknoloji üreticilerinden Huawei, giyilebilir cihaz ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Çin kaynaklı sızıntılara göre şirket yakın bir dönemde yeni akıllı saat ve bileklik modelini duyuracak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir"

    Yakında açıklanabilir

    Gelen bigilere göre Huawei'nin yeni akıllı saati "Stia" ve yeni akıllı bilekliği ise FDS" olarak isimlendirilmiş. Şimdilik her iki ürünün detayları konusunda ise herhangi bir bilginin mevcut olmadığını da belirtelim. Huawei, geçen yıl 0.95 inç AMOLED renkli ekranlı, NFC işlevini destekleyen Huawei Band 4 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Cihaz kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarayan SpO2 sensörüne de sahipti.

    Huawei'nin bir başka giyilebilir cihaz modeli Mate Watch akıllı saati ise yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı söylentileri var. Zira bu yılın başlarında Huawei, "Mate Watch" adlı bir ürün için ticari marka başvurusunda bulunmuştu. Haberimize konu olan tüm yeni cihazlarla ilgili somut detayların ise kısa bir süre içinde ortaya çıkması bekleniyor.



    https://cntechpost.com/2020/07/05/huawei-may-release-new-band-watch-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 2 gün
    görselde ki büyütme özelliği yeterli değil, ayrıntılar farkedilmiyor.
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    DH Misafiri 2 gün
    Önce arayüz sorununu halletsinler... Arayüz indirmeye izin yok. Bize dikte edilen iğrenç ve sayıca çok az arayüzlerle idare etmemiz isteniyor. Bu konuda taviz vermem, çıkar çıkmaz Samsung watch 3 alacağım.
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    Das Boot 2 gün
    Gt2 ve gt2e kendi kategorilerinde cok iyi cihazlar fakat bana cok hantal geliyor arayuzu umarim yeni seride adi artik her ne olucaksa bu sorunu giderirler.
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    Akineton_ (Mentis ) 2 gün
    Keşke yeni bir kulaklık yapsalar f/p freebuds 3 hala fiyatı çok
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    DH Misafiri 3 gün
    Bende Samsung telefon var ve honor akıllı saat ile kullanıyorum ancak bluetooth bağlantı stabil değil yani telefondan uzaklaşınca kopan bağlantı yaklaşınca bazen otomatik bağlanmıyor,yani Huawei saati Huawei telefonla kullanmak en iyisi.
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    V4LKyR 3 gün
    Huawei ürünleri iyi güzel ama, telefona HMS kurulmasını zorunlu kılıyor.

    Bakın Huawei Health uygulamasını söylemiyorum, direkt servis framework kurdurtmak istiyor.

    Honor Band 4 var bende, ama uyduruk Huawei programlarını kurmak istemediğim için kullanmıyorum artık.

    Xiaomi öyle değil, sadece Mi Fit kuruyorsun telefona, tamamdır.
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    _turbo_ (kemal reis) 3 gün
    Bu Cinlilerin tüm ürünlerini boykot etmek lazim yoksa adamlar bizi verilerimizle esir alacaklar birgün!
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    BDGN (Berkay Doğan) 3 gün
    Wear OS by Google olan iş yapar gelirse 👍
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    ferhatugur (Ferhat Uğur CAN) 3 gün BDGN
    o zaten mevcut ve çok iyi bir saat 👍🏻
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    TinyAngel (Emre ) 3 gün
    Tam huawei band 4 alacaktım bu haberden sonra beklemeye karar verdim
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    Zeen (Burak kaya) 3 gün TinyAngel
    bende bekliyordum huaweiden bir şeyler o yüzden almadım bakalım ne gelecek.
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