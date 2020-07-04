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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir

    İsabetli analizleriyle adından söz ettiren Ming-Chi Kuo'nun yeni raporuna göre, yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek olan iPhone 12 modelleri, Largan'ın ileri teknoloji kamera lensleriyle gelecek.
    5 gün
    4b
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    22
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir
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    Saygın analist Ming-Chi Kuo'nun yeni raporuna göre, Apple'ın yaklaşan iPhone 12 modelleri, yüksek bir görüntü kalitesi sunacak olan bir dizi ileri teknoloji kamera lensine sahip olacak.

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    Kuo ortaya çıkan yeni araştırma notunda, Tayvan merkezli teknoloji şirketi Largan'ın, Temmuz ortasından itibaren Apple'a premium kamera lensleri tedarik edeceğini belirtiyor. Buna paralel olarak Largan'ın, pandeminin de etkisiyle birlikte lens sevkiyatlarını düşük tuttuğu ve bu nedenle sevkiyatların dört ila altı hafta ertelendiği bildirildi.

    Bu da tedariklerin Eylül ve Kasım ayına sarkabileceği ve dolayısı ile de bazı iPhone modellerinin bu tarihlere kadar satışa çıkmayacağı ihtimalini de beraberinde getiriyor diyebiliriz.

    iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir
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    Bazı modeller geç satışa sunulabilir

    Kuo'nun raporunun devamında iPhone 12 modellerinin ne tür bir "yüksek teknoloji" lenslerle geleceği belirtilmiyor. Daha önceki notlarda ise 6.7 inçlik iPhone modelinin daha ışık ve görüntü kalitesinde çekim yapan sensörler de dahil olmak üzere birden fazla kamera iyileştirmesi ile geleceğine işaret edilmişti.

    Apple'ın üçlü yüksek teknoloji kamera lenslerine sahip 6.7 ve 6.1 inç iPhone modellerini ve düşük kalitede lenslere sahip 5.4 ve 6.1 inç iPhone'ları piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha önce Kuo, 6.1 ve 5.4 inç iPhone'ların Eylül ayında seri üretime gireceğini, daha büyük 6.7 inçlik iPhone modelinin ise farklı tasarımı nedeniyle Ekim ayına kadar erteleneceğini iddia etmişti.



    https://www.macrumors.com/2020/07/03/kuo-iphone-12-feature-high-end-camera-lens/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Drummerrrr (Oguz Han) 4 gün en beğenilen Mr. Jingles
    Bir muzisyen ve mix mastring ile ugrasan birisi olarak iphone , ipad , macbook pro ve imac lerin dahili höparlörleriyle yaptigimiz mix i cogu kez son referans olarak dinlemisizdir . Sana bu isin teknik verilerinide verebilirim istersen . Neye dayanarak böyle bir kaniya vardin merak ettim?
    Bir muzisyen ve mix mastring ile ugrasan birisi olarak iphone , ipad , macbook pro ve imac lerin dahili höparlörleriyle yaptigimiz mix i cogu kez son referans...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    PinHim 4 gün Drummerrrr
    Kanka teknik veriler verebilir misin merak ettim.
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    Mr. Jingles 4 gün Drummerrrr
    Bir müzisyen olarak ben de şunu söyleyeyim. Asla ve asla hoparlörden müzik dinlemem. Kulaklıkların verdiği detay zenginliğini hiçbir telefon hoparlörü veremez. Özellikle de alt frekans ve derin baslarda kesinlikle telefon hoparlörleri yetersizdir. Ayrıca bahsettiğim ses kalitesi de kulaklığa verilen ses kalitesiydi. Aslında günümüz standartlarını karşılıyor ama V30 gibi modellerin yanında oldukça zayıf kalıyor. Normal modda bir fark yok ama 50 ohm üzeri bir kulaklık ile muazzam bir fark oluyor.
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    dere.beyi (sert dert) 5 gün
    şu çinliler herşeyi kopyaladı şu ios'u kopyalayamadı arkadaş :D
    Yanıtla +6
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    galaxyg (Yağız Tümer) 4 gün Mr. Jingles
    nE ? ahahahah cidden şaşırdım
    iphone 11 de veya güncel iPad pro da veya mac de hiç test yaptın mı ?
    Bence kullanmamışsın

    Arabadaki dinlediğim müziği sonradan iPhone dan açtım açık alanda dinlemek için ses frekansı doygunluğu ve aralığı kesinlikle çok daha yüksekti .. Bas ve ses yüksekliği yoktu doğal olarak
    nE ? ahahahah cidden şaşırdım iphone 11 de veya güncel iPad pro da veya mac de hiç test yaptın mı ? Bence kullanmamışsın Arabadaki dinlediğim...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Mr. Jingles 4 gün galaxyg
    6s kullanıyorum 11 temiz ses veriyor ama baslarda kesinlikle bir 6s değil. Ayrıca arkadaşımda XR var yanlış bilmiyorsam kullanılan DAC 11 ile aynı ve şunu söylemeliyim ki kesinlikle bas ve alt frekanslarda 6s dövüyor. O yumruk gibi vurucu baslar kesinlikle bunlarda yok. Bunun da sebebi 3.5 mm giriş olmamasıdır. Lightning girişine geçildikten sonra alt frekans ve baslarda maalesef o eski sound verilemiyor. Hele hele 4s kullananlar bilir 6s falan onun yanında hikaye. Ayrıca N91 kullanıyorum ve 6s’i parçalıyor resmen. XR’nin falan içinden geçer.



    Ayrıca Apple forumunda ilk iPhone’dan 11’e kadar her yıl yeni iPhone’u alan kişinin de benzer bir yorumunu buraya ekliyorum. Şu an 11 Pro Max kullanıyor ve 6s’in daha iyi olduğunı belirtmiş.



    https://discussions.apple.com/thread/250696912
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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 4 gün
    Çıksa da alsak artık
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    Blackrz (Ali Kara) 4 gün
    Hadi bakalım 😄
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    dere.beyi (sert dert) 5 gün
    şu çinliler herşeyi kopyaladı şu ios'u kopyalayamadı arkadaş :D
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    Mr. Jingles 5 gün
    Kamera koyuyorsunuz da ses konusunda gittikçe kaliteyi düşürdüler. Müzik kalitesi rezalet. LG V60 ile çıtayı iyice yükseltti.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Drummerrrr (Oguz Han) 4 gün Mr. Jingles
    Bir muzisyen ve mix mastring ile ugrasan birisi olarak iphone , ipad , macbook pro ve imac lerin dahili höparlörleriyle yaptigimiz mix i cogu kez son referans olarak dinlemisizdir . Sana bu isin teknik verilerinide verebilirim istersen . Neye dayanarak böyle bir kaniya vardin merak ettim?
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    galaxyg (Yağız Tümer) 4 gün Mr. Jingles
    nE ? ahahahah cidden şaşırdım
    iphone 11 de veya güncel iPad pro da veya mac de hiç test yaptın mı ?
    Bence kullanmamışsın

    Arabadaki dinlediğim müziği sonradan iPhone dan açtım açık alanda dinlemek için ses frekansı doygunluğu ve aralığı kesinlikle çok daha yüksekti .. Bas ve ses yüksekliği yoktu doğal olarak
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Six Feet Under. 5 gün
    Apple yine devrim yapmaya hazırlanır geliştirdigi teknolojiler ile.
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    cngzmls 5 gün
    İleri teknoloji lens ne demek? Diğerleri geri teknoloji mi?
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 5 gün cngzmls
    daha doğrusu diğerleri, bundan geri teknoloji.
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