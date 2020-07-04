iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir

Saygın analist Ming-Chi Kuo'nun yeni raporuna göre, Apple'ın yaklaşan iPhone 12 modelleri, yüksek bir görüntü kalitesi sunacak olan bir dizi ileri teknoloji kamera lensine sahip olacak.
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Kuo ortaya çıkan yeni araştırma notunda, Tayvan merkezli teknoloji şirketi Largan'ın, Temmuz ortasından itibaren Apple'a premium kamera lensleri tedarik edeceğini belirtiyor. Buna paralel olarak Largan'ın, pandeminin de etkisiyle birlikte lens sevkiyatlarını düşük tuttuğu ve bu nedenle sevkiyatların dört ila altı hafta ertelendiği bildirildi.
Bu da tedariklerin Eylül ve Kasım ayına sarkabileceği ve dolayısı ile de bazı iPhone modellerinin bu tarihlere kadar satışa çıkmayacağı ihtimalini de beraberinde getiriyor diyebiliriz.
Bazı modeller geç satışa sunulabilir
Kuo'nun raporunun devamında iPhone 12 modellerinin ne tür bir "yüksek teknoloji" lenslerle geleceği belirtilmiyor. Daha önceki notlarda ise 6.7 inçlik iPhone modelinin daha ışık ve görüntü kalitesinde çekim yapan sensörler de dahil olmak üzere birden fazla kamera iyileştirmesi ile geleceğine işaret edilmişti.
Apple'ın üçlü yüksek teknoloji kamera lenslerine sahip 6.7 ve 6.1 inç iPhone modellerini ve düşük kalitede lenslere sahip 5.4 ve 6.1 inç iPhone'ları piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha önce Kuo, 6.1 ve 5.4 inç iPhone'ların Eylül ayında seri üretime gireceğini, daha büyük 6.7 inçlik iPhone modelinin ise farklı tasarımı nedeniyle Ekim ayına kadar erteleneceğini iddia etmişti.
https://www.macrumors.com/2020/07/03/kuo-iphone-12-feature-high-end-camera-lens/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iphone 11 de veya güncel iPad pro da veya mac de hiç test yaptın mı ?
Bence kullanmamışsın
Arabadaki dinlediğim müziği sonradan iPhone dan açtım açık alanda dinlemek için ses frekansı doygunluğu ve aralığı kesinlikle çok daha yüksekti .. Bas ve ses yüksekliği yoktu doğal olarak
Ayrıca Apple forumunda ilk iPhone’dan 11’e kadar her yıl yeni iPhone’u alan kişinin de benzer bir yorumunu buraya ekliyorum. Şu an 11 Pro Max kullanıyor ve 6s’in daha iyi olduğunı belirtmiş.
https://discussions.apple.com/thread/250696912