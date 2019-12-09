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    Cep İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi

    Çinli Telekomünikasyon devi Huawei'nin ABD yasaklamalarından sonra geliştirmeye başladığı HarmonyOS, şirketin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği akıllı telefon modellerinin işletim sistemi olacak.
    3 gün
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    Cep İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi

    Düzenlenen bir geliştirici konferansında konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Yazılım Mühendisliği Başkanı Wang Chenglu, şikretin geliştirdiği yeni işletim sistemi olan HarmonyOS ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Ayrıca Bkz. "OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli "Always on Display" özelliği alacak"

    2020 Mart ayında piyasaya sürülecek

    Wang Chenglu, Android yerine HarmonyOS çalıştıracak olan Huawei akıllı telefon modellerinin 2020 yılının birinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. İşletim sisteminin, ilk olarak Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Huawei P40 serisi akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor. Chenglu, HarmonyOS’un yalnızca Çin pazarı ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda dünya çapında dağıtılacağını da belirtti.

    Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi
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    Huawei Halkla İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Joy Tan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile HarmonyOS kod satırlarının, diğer mobil işletim sistemlerine kıyasla daha az olduğunu ve en güvenli işletim sistemi olduğunu belirtmişti. Tüm bunlara ek olarak Wang Chenglu'nun, Huawei'nin önceliğinin hala Android işletim sistemi olduğunu söylemesi ise şirketin olası bir ABD uzlaşması sonucu Android'i terketmeyeceğinin sinyallerini veriyor.



    https://www.themobileindian.com/news/huaweis-harmongos-coming-to-smartphones-in-2020-28968 Yorum Yaz
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    esmerbuyucu 3 gün en beğenilen
    Millet neden Android dışındaki farklı bir işletim sistemine bu kadar önyargılı...



    Samsung'un yapması gerekeni Huawei daha kısa sürede yaparsa tebrik etmek lazım. Bu kadar basit ve net.
    Millet neden Android dışındaki farklı bir işletim sistemine bu kadar önyargılı... Samsung'un yapması gerekeni Huawei daha kısa sürede yaparsa t...
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    DH Misafiri 2 gün
    ne kadar rekabet o kadar ucuz cihaz
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    DH Misafiri 2 gün
    Gündüz kesinlikle kullanmayacağız diye açıklama yapmışlardı şimdi tarih verildi bu nasıl iş anlamadım
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    nasirata 3 gün PURECAUCASIANWHITE
    Çin çöplüğü dedik ya kriptosavar besleme geldi oltaya, herkes sussun konuş bakalım kriptosavar sazan..
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    esmerbuyucu 3 gün en beğenilen
    Millet neden Android dışındaki farklı bir işletim sistemine bu kadar önyargılı...



    Samsung'un yapması gerekeni Huawei daha kısa sürede yaparsa tebrik etmek lazım. Bu kadar basit ve net.
    Yanıtla +4
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    PURECAUCASIANWHITE 3 gün nasirata
    Kripto olduğunu bu kadar belli etme
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    brk6152 3 gün
    Rekabet yaratırsa işimize gelir
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    seamewe5 3 gün
    Yalancı hırsız Huaweii önce bu çakma işletim sistemini telefonlarda kullanmayacağız dedi, şimdide nanik atıyor. Whatsapp olmayan, instagram olmayan linuxden bozma OS yi kim ne yapsın?
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    setcom_2000 2 gün seamewe5
    Bir çok cihazda Linux'tan bozma OS kullanıyorsun zaten. Whatsapp, Instagram vb.kullanmayanlar için ideal olabilir. Büyük konuşmamak lazım.
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    nasirata 3 gün
    Google göz kırpsa Huawei bana kur yapıyor deyip üzerine atlar daha bi de işletim sistemi yapacakmış peh. Çin çöplüğünden çıkan herşey çöptür istisnasız.
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    10ur 3 gün
    Abd yasaklarindan sonra gelistirmeye baslamadi. 2016 dan beri gelistiriyorlardi!
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    DH Misafiri 3 gün
    Huawei sayesin rekabet artacak. Her türlü çok satan bir firma.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    huawe, harmonyos ve
    6 etiket daha mobil işletim sistemi akıllı telefon android Cep İşletim Sistemleri Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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