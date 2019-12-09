Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi

Düzenlenen bir geliştirici konferansında konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Yazılım Mühendisliği Başkanı Wang Chenglu, şikretin geliştirdiği yeni işletim sistemi olan HarmonyOS ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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2020 Mart ayında piyasaya sürülecek

Wang Chenglu, Android yerine HarmonyOS çalıştıracak olan Huawei akıllı telefon modellerinin 2020 yılının birinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. İşletim sisteminin, ilk olarak Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Huawei P40 serisi akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor. Chenglu, HarmonyOS’un yalnızca Çin pazarı ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda dünya çapında dağıtılacağını da belirtti.

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Huawei Halkla İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Joy Tan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile HarmonyOS kod satırlarının, diğer mobil işletim sistemlerine kıyasla daha az olduğunu ve en güvenli işletim sistemi olduğunu belirtmişti. Tüm bunlara ek olarak Wang Chenglu'nun, Huawei'nin önceliğinin hala Android işletim sistemi olduğunu söylemesi ise şirketin olası bir ABD uzlaşması sonucu Android'i terketmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

https://www.themobileindian.com/news/huaweis-harmongos-coming-to-smartphones-in-2020-28968