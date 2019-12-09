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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli "Always on Display" özelliği alacak

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'den kullanıcılarına iyi bir haber var. Şirket 8 eski akıllı telefon modelinin yakında renkli Always on Display özelliğine kavuşacağını açıkladı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli
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    Teknoloji devi Huawei'nin geçtiğimiz günlerde Shenzhen'de düzenlediği bir etkinlikte konuşan Huawei Tüketici İş Yazılımları Başkanı Dr. Wang Chenglu, çok yakında 8 eski Huawei telefon modelinin renkli Always on Display özelliğini destekleyeceğini duyurdu.

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    Açıklama resmi ağızdan geldi

    Always on Display özelliği, sürekli açık ekran olarak tabir ediliyor ve telefonların ekranı kapalı olduğu durumlarda, kullanıcıların bazı önemli bilgileri görebilmelerini sağlıyor. Örneğin saate veya bildirimlere bakmak için ekranı açmanıza gerek kalmadan bu bilgileri görebiliyorsunuz. Pil tasarrufu da sağlayan bu özellik şimdi renkli bir şekilde diğer Huawei cihazlara da yayılıyor.

    OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli
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    Wang Chenglu, 2020'nin ilk çeyreğinde, OLED ekranlı 8 akıllı telefonun bu özelliği alacağını onayladı. Güncellenecek bu cihazlar ise: Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 Pro, Mate 20 Porsche Design, Mate 20 X (4G), Mate 20 X (5G), Nova 5 Pro ve Honor Magic 2 olacak. Huawei'nin bu özelliği ileri tarihlerde diğer cihazlara getirip getirmeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.



    https://www.gizchina.com/2019/12/08/8-old-huawei-phones-will-be-compatible-with-colorful-aod-functions/ Yorum Yaz
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    erhanercan 3 gün en beğenilen
    Başlığa bak başlığa 8 eski model. O modeller eski mi ? alla alla ya insan yazdığını bir kez okusun ne olur
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    RaptorFX 2 gün
    Oha bu ne eskilik. Çok eski ama bu modeller. Yerde görsem eğilip almam o derece eski.
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    erhanercan 3 gün en beğenilen
    Başlığa bak başlığa 8 eski model. O modeller eski mi ? alla alla ya insan yazdığını bir kez okusun ne olur
    Yanıtla +6
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    Cm-rc1000 3 gün
    Xiaomi çıkarttı bunu kalirmi geri huawei . Adamlar modem yapıyordu Huawei nedir ya 😂
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    smart1978 3 gün
    Bazi firmalar AMOLED/OLED olsalar bile Always On Display ozelligini sonradan verilemeyeceginiz donanimsal yeterlilik gerektigine dair resmi aciklamalarda bulunuyorlar.

    Elbette custom rom vs ile bircok markada OLED/AMOLED li cihazlara da AOD yuklenebiliyor.

    Huawei bu sekilde eskimis cihazlara guncelleme ayagina ekranlarin sorunlu olmasina sebep olacak gibi! Zaten Huawei in yeni cihazlarindaki AOD ozelligi pek te ozellestirilemiyor! ... Kapali bir sistem di arayuzu de saglam kapali! ...


    Bence tongaya dusmeyin sonucta garantisi yuksek ihtimalle bitmistir ve eski cihazi yeni almis olsaniz bile ekran yanigina karsi AOD den kaynakli olduguna ve garanti kapsaninda da tamir edebilecek misiniz ?


    Gozu kapali hizmet veriyor guzel aldanisina kapilmayin ... Tedbirli olun...
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    mehmet_clk 3 gün
    Başlıkta eski telefon yazmışsınız oysa detaylarda hiç eski telefon modeli yazılmamış, Huawei'nin poh poh ihtiyacımı var yoksa başlığı verirken yanıltıcı ifadeler niye kullanılıyor ki?
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    formgonder2055 3 gün
    Süper özellik.
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