OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli "Always on Display" özelliği alacak

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Teknoloji devi Huawei'nin geçtiğimiz günlerde Shenzhen'de düzenlediği bir etkinlikte konuşan Huawei Tüketici İş Yazılımları Başkanı Dr. Wang Chenglu, çok yakında 8 eski Huawei telefon modelinin renkli Always on Display özelliğini destekleyeceğini duyurdu.

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Açıklama resmi ağızdan geldi

Always on Display özelliği, sürekli açık ekran olarak tabir ediliyor ve telefonların ekranı kapalı olduğu durumlarda, kullanıcıların bazı önemli bilgileri görebilmelerini sağlıyor. Örneğin saate veya bildirimlere bakmak için ekranı açmanıza gerek kalmadan bu bilgileri görebiliyorsunuz. Pil tasarrufu da sağlayan bu özellik şimdi renkli bir şekilde diğer Huawei cihazlara da yayılıyor.

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Wang Chenglu, 2020'nin ilk çeyreğinde, OLED ekranlı 8 akıllı telefonun bu özelliği alacağını onayladı. Güncellenecek bu cihazlar ise: Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 Pro, Mate 20 Porsche Design, Mate 20 X (4G), Mate 20 X (5G), Nova 5 Pro ve Honor Magic 2 olacak. Huawei'nin bu özelliği ileri tarihlerde diğer cihazlara getirip getirmeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.

https://www.gizchina.com/2019/12/08/8-old-huawei-phones-will-be-compatible-with-colorful-aod-functions/