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Tam Boyutta Gör Çin merkezli Huawei resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, Mate 70 akıllı telefon modeli için ön sipariş almaya başladığını açıkladı. Sadece dakikalar içerisinde ise büyük bir merakla beklenen Mate 70 serisi için yapılan rezervasyonlar 1 milyonu aştı. Huawei, geçen yıl yerli yarı iletken üretimi ile şekillenen çipe sahip Mate 60 telefonlarıyla 5G premium akıllı telefon pazarına geri dönmüştü.

Huawei Mate 70 ön sipariş almaya başladı

Huawei, resmi olarak Mate 70 serisini 26 Kasım’da tanıtacak ancak öncesinde telefonlar ön siparişe açıldı. Vmall'a göre seri Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ cihazlarından oluşacak. Huawei’ye ait online mağaza ayrıca üç cihaz arasında beş farklı bellek çeşidi ve sekiz renk seçeneği olacağını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Bu içerik yazıldığı sırada Mate 70 serisi için yapılan rezervasyon sayısı ise 1.440 milyona ulaşmış durumdaydı. 1 milyon rezervasyona ise sadece 10-20 dakika içerisinde ulaşıldı. Öte yandan Vmall, muhtemelen Mate 70 Pro modelinin tasarımını da resmen göstermiş oldu. Cihazın arka tarafında üç kameranın bulunduğu daire çeklinde bir adanın bulunduğunu görüyoruz. Bu adanın kenarlarında ise hoparlör ızgarasını anımsatan birçok delik bulunuyor. Ancak bunun gerçekten bir hoparlöre mi işaret ettiği yoksa sadece tasarımsal bir dokunuş mu olduğu şimdilik belirsiz.

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Ek olarak Huawei, Mate 70 ve Mate 70 Pro'yu 12 GB RAM ile Siyah, Beyaz, Yeşil ve Mor renklerde piyasaya sürecek. Depolama alanı 256 GB, 512 GB ya da 1 TB olacak. Mate 70 Pro+ tamamen farklı bir palet seçeneğine sahip olacak. Bu model 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama alanı ile gelecek.

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Huawei Mate 70 ön siparişe açıldı: Rezervasyon 1 milyonu aştı!