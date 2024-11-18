Huawei Mate 70 ön siparişe açıldı: Rezervasyon 1 milyonu aştı!

Huawei, resmi olarak Mate 70 serisini 26 Kasım’da tanıtacak ancak öncesinde telefonlar ön siparişe açıldı. Vmall'a göre seri Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ cihazlarından oluşacak. Huawei’ye ait online mağaza ayrıca üç cihaz arasında beş farklı bellek çeşidi ve sekiz renk seçeneği olacağını açıkladı.
Ek olarak Huawei, Mate 70 ve Mate 70 Pro'yu 12 GB RAM ile Siyah, Beyaz, Yeşil ve Mor renklerde piyasaya sürecek. Depolama alanı 256 GB, 512 GB ya da 1 TB olacak. Mate 70 Pro+ tamamen farklı bir palet seçeneğine sahip olacak. Bu model 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama alanı ile gelecek.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir