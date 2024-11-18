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    Huawei Mate 70 ön siparişe açıldı: Rezervasyon 1 milyonu aştı!

    Çin merkezli Huawei resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, Mate 70 akıllı telefon modeli için ön sipariş almaya başladığını duyurdu. Rezervasyonlar ise 1 milyonu aştı.
    Huawei Mate 70 ön siparişe açıldı: Rezervasyon 1 milyonu aştı! Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli Huawei resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, Mate 70 akıllı telefon modeli için ön sipariş almaya başladığını açıkladı. Sadece dakikalar içerisinde ise büyük bir merakla beklenen Mate 70 serisi için yapılan rezervasyonlar 1 milyonu aştı. Huawei, geçen yıl yerli yarı iletken üretimi ile şekillenen çipe sahip Mate 60 telefonlarıyla 5G premium akıllı telefon pazarına geri dönmüştü.

    Huawei Mate 70 ön sipariş almaya başladı

    Huawei, resmi olarak Mate 70 serisini 26 Kasım’da tanıtacak ancak öncesinde telefonlar ön siparişe açıldı. Vmall'a göre seri Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ cihazlarından oluşacak. Huawei’ye ait online mağaza ayrıca üç cihaz arasında beş farklı bellek çeşidi ve sekiz renk seçeneği olacağını açıkladı.

    Huawei Mate 70 ön siparişe açıldı: Rezervasyon 1 milyonu aştı! Tam Boyutta Gör
    Bu içerik yazıldığı sırada Mate 70 serisi için yapılan rezervasyon sayısı ise 1.440 milyona ulaşmış durumdaydı. 1 milyon rezervasyona ise sadece 10-20 dakika içerisinde ulaşıldı. Öte yandan Vmall, muhtemelen Mate 70 Pro modelinin tasarımını da resmen göstermiş oldu. Cihazın arka tarafında üç kameranın bulunduğu daire çeklinde bir adanın bulunduğunu görüyoruz. Bu adanın kenarlarında ise hoparlör ızgarasını anımsatan birçok delik bulunuyor. Ancak bunun gerçekten bir hoparlöre mi işaret ettiği yoksa sadece tasarımsal bir dokunuş mu olduğu şimdilik belirsiz.

    Ek olarak Huawei, Mate 70 ve Mate 70 Pro'yu 12 GB RAM ile Siyah, Beyaz, Yeşil ve Mor renklerde piyasaya sürecek. Depolama alanı 256 GB, 512 GB ya da 1 TB olacak. Mate 70 Pro+ tamamen farklı bir palet seçeneğine sahip olacak. Bu model 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama alanı ile gelecek.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/chinas-huawei-starts-taking-pre-orders-mate-70-smartphone-2024-11-18/ https://www.vmall.com/product/comdetail/index.html?prdId=10086989076790
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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