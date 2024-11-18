Fiyat performans odaklı iQOO Neo 10 serisinin performans testi sonuçları sızdırıldı

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Çin'in önemli sertifikasyon platformlarında V2425A ve V2426A model numaralarına sahip iki Vivo telefon onay aldı. Bu cihazların iQOO Neo 10 serisinin üyeleri olduğu ve ay sonunda tanıtılacağı bildiriliyor. Aynı zamanda Geekbench platformunda da görülen bu cihazların işlemci ve diğer donanım özellikleri netleşti.

V2425A model numarasını taşıyan cihazın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullandığı, V2426A modelinin ise Dimensity 9400 çipine sahip olduğu belirlenmiş durumda. Bu bağlamda V2425A modelinin iQOO Neo 10, V2426A modelinin ise iQOO Neo 10 Pro olduğu düşünülüyor. Her iki modelin de 16 GB RAM ile geldiği ve Android 15 işletim sistemiyle çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Snapdragon 8 Gen 3, bir önceki yılın güçlü işlemcilerinden biri olurken, Dimensity 9400 daha önce Vivo X200 serisinde de kullanılmış yeni nesil bir çip olarak öne çıkıyor.

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Kamera özelliklerine bakıldığında, iQOO Neo 10’un 50 megapiksel ve 8 megapiksellik bir çift kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Pro modelde ise her iki sensörün de 50 megapiksel olduğu bir kurulum yer alacak. Güvenlik tarafında standart modelde optik ekran altı parmak izi okuyucu bulunurken, Pro versiyonda ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu kullanılacağı ifade ediliyor.

Her iki cihaz da 6,78 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla gelecek. Q2 adlı bir süper hesaplama çipi ile donatılan bu ekranın, özellikle oyun performansında fark yaratması bekleniyor. Batarya kapasitesi 6.100 mAh olan cihazların, 120W hızlı şarj desteğiyle kullanıcıya sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca serinin LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerini desteklediği; RAM kapasitesinin 16 GB’a, depolama alanının ise 1 TB’a kadar çıkabileceği konuşuluyor.

Tanıtımına sayılı günler kala, iQOO Neo 10 serisinin güçlü donanım özellikleri ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekeceği öngörülüyor.

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iQOO Neo 10 serisinin performans testi sonuçları sızdırıldı