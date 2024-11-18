Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fiyat performans odaklı iQOO Neo 10 serisinin performans testi sonuçları sızdırıldı

    Çinli teknoloji şirketi iQOO tarafından geliştirilen ve fiyat performans odaklı bir seri olması planlanan iQOO Neo 10 serisine ilişkin çok önemli yeni bilgiler var.

    iQOO Neo 10 serisinin performans testi sonuçları sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Çin'in önemli sertifikasyon platformlarında V2425A ve V2426A model numaralarına sahip iki Vivo telefon onay aldı. Bu cihazların iQOO Neo 10 serisinin üyeleri olduğu ve ay sonunda tanıtılacağı bildiriliyor. Aynı zamanda Geekbench platformunda da görülen bu cihazların işlemci ve diğer donanım özellikleri netleşti.

    V2425A model numarasını taşıyan cihazın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullandığı, V2426A modelinin ise Dimensity 9400 çipine sahip olduğu belirlenmiş durumda. Bu bağlamda V2425A modelinin iQOO Neo 10, V2426A modelinin ise iQOO Neo 10 Pro olduğu düşünülüyor. Her iki modelin de 16 GB RAM ile geldiği ve Android 15 işletim sistemiyle çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Snapdragon 8 Gen 3, bir önceki yılın güçlü işlemcilerinden biri olurken, Dimensity 9400 daha önce Vivo X200 serisinde de kullanılmış yeni nesil bir çip olarak öne çıkıyor.

    Kamera özelliklerine bakıldığında, iQOO Neo 10’un 50 megapiksel ve 8 megapiksellik bir çift kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Pro modelde ise her iki sensörün de 50 megapiksel olduğu bir kurulum yer alacak. Güvenlik tarafında standart modelde optik ekran altı parmak izi okuyucu bulunurken, Pro versiyonda ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu kullanılacağı ifade ediliyor.

    Her iki cihaz da 6,78 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla gelecek. Q2 adlı bir süper hesaplama çipi ile donatılan bu ekranın, özellikle oyun performansında fark yaratması bekleniyor. Batarya kapasitesi 6.100 mAh olan cihazların, 120W hızlı şarj desteğiyle kullanıcıya sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca serinin LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerini desteklediği; RAM kapasitesinin 16 GB’a, depolama alanının ise 1 TB’a kadar çıkabileceği konuşuluyor.

    Tanıtımına sayılı günler kala, iQOO Neo 10 serisinin güçlü donanım özellikleri ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekeceği öngörülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes c180 motoru renault mu göt kılı nasıl alınır duster lastik basıncı 1.25 astigmat çok mu mudo çalışan yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-44P
    Acer Aspire 3 A315-44P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız