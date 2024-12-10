Huawei, Mate 70'in %100 Çin üretimi olduğunu açıkladı

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Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 70 serisini iki hafta önce piyasaya sürdü. Şirketin Tüketici İş Birimi Başkanı Yu Chengdong bir söyleşide, Mate 70 serisinde kullanılan bütün çiplerin Çin'de üretildiğini söyledi.

5 yıl içinde %100 yerli bileşenlere geçildi

2019 yılında ABD yaptırımlarıyla zor duruma düşen Huawei, sadece 5 yıl içerisinde %100 yerli üretim bileşenleri entegre ederek, Çin'in yarı iletken sektöründe geldiği noktayı gözler önüne serdi.

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Mate 70 serisinin kalbinde şirketin yeni yonga seti Kirin 9020 yer alıyor. Şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği çekirdek tasarımlarını kullanan ve Çinli dökümcü SMIC tarafından üretilen çipset, selefine göre %30 performans artışı sunuyor. Çipset ayrıca sektörün ilk 5G-A uydu iletişim modüllerini barındırıyor.

Daha önce Mate 60 serisinde Güney Kore yapımı bellekler yer alıyordu. Yakın zamanda ABD, Huawei'nin üçüncü taraf şirketler vasıtasıyla TSMC'den yapay zeka ve sunucu çipleri tedarik ettiğini söyleyip TSMC'yi uyarmıştı. ABD'nin Çin'e olan artan baskısı, ülkenin kendi çip üretimine ağırlık vermesine sebep oluyor, aslında bir nevi mecbur bırakıyor. Bunun sonucunda Çin, ABD'den tamamamen bağımsız ve özerk bir çip üretim zincirine doğru yol alıyor.

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