Huawei Mate 70 serisi Çin'de adeta yok satıyor!

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Tam Boyutta Gör Huawei'nin geçtiğimiz ay tanıttığı amiral gemisi serisi Mate 70, Çin pazarında önemli satış başarısına ulaşarak beklentileri aştı. Meşhur sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre seri, ilk iki haftasında selefi Mate 60'ı önemli ölçüde geride bıraktı.

Digital Chat Station, Mate 70 serisinin güçlü pazar talebiyle yakın zamanda 10 milyon satış rakamını aşmasını bekliyor. Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Mate 60 serisinin aksine, Mate 70 serisinin tedarik kısıtlamalarına sahip olmadığı belirtiliyor. Buna rağmen talebi karşılamakta zorlanan Huawei'nin üretimi %30 oranında arttırdığı aktarılıyor.

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Mate 70 Pro ve Ultimate tükendi

Şu anda, Mate 70 serisinin yalnızca standart sürümünin satın alınabildiği, Pro, Pro+ ve Ultimate Design sürümlerinin yüksek talep nedeniyle hızla tükendiği ve piyasada yüksek fiyatlarda bulunabildiği belirtiliyor. Müşterilerin Mate 70 serisine erişememesi nedeniyle Pura 70 serisine yöneldiği ve serinin satış rakamının 10 milyon sınırını aştığı da gelen bilgiler arasında.

ABD yaptırımlarıyla zor zamanlar geçiren ve satışları düşen Huawei, son dönemde Çin'de adete yeniden doğdu. Bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz seneye göre satışlarını %42 arttıran şirket, %15,3 pazar payıyla Apple'ın hemen arkasında üçüncü sırada yer alıyor. Mate 70 serisiyle şirketin yakında liderliği tekrardan ele alması süpriz olmayacaktır.

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