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    Anlık Bildirim

    Beklenen Huawei Mate 70 serisi bu ay tanıtılacak

    Bir Huawei yetkilisi firmanın merakla beklenen Mate 70 serisinin bu ay içerisinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Huawei Mate 70 serisi, şimdiye kadarki en güçlü Mate serisi olacak.
    Beklenen Huawei Mate 70 serisi bu ay tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni Mate 70 serisinin Kasım ayında tanıtılacağını doğruladı. Şirket yetkilileri, Mate 70’in şimdiye kadarki en güçlü Mate serisi olacağını vurgularken, cihazın HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle geleceğini belirtti. Serinin lansman tarihi henüz netleşmese de sızıntılar, tanıtımın Kasım ayının ortalarında yapılacağına işaret ediyor.

    Mate 70 serisinde neler bekleniyor?

    Geçen yılın Mate 60 serisinin Ağustos ayında piyasaya sürülmesinin ardından, bu yılki serinin daha geç tanıtılacak olması dikkat çekiyor. Bu gecikmenin sebebinin, Huawei'nin yeni Android bağımsız platformunu geliştirme süreci olduğu belirtiliyor.

    Bununla birlikte yeni serinin dört modelden oluşması bekleniyor: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 Ultimate Design. Henüz teknik detaylar resmiyet kazanmasa da bazı iddialar öne çıkıyor. Mate 70 serisinin, optik parmak izi okuyuculardan ultrasonik parmak izi okuyuculara geçiş yapacağı öne sürülüyor. Bu yenilik, cihazın nemli parmaklarla dahi hızlı ve güvenilir bir şekilde açılmasını sağlayacak. Ultrasonik parmak izi teknolojisi, halihazırda OnePlus 13, Xiaomi 15 ve iQOO 13 gibi amiral gemilerinde de kullanılıyor.

    Mate 70 serisinin kamera adasının, geçen yılki tasarıma benzer ancak lazer sensörlerle desteklenmiş bir şekilde geleceği iddia ediliyor. Sızdırılan görüntülerde, kamera kapağındaki bulunan küçük delikler lazer sensörlerin varlığına işaret ediyor. Ek olarak, Digital Chat Station’a göre Mate 70 serisi, enerji tasarruflu bir çipset ve yüksek yoğunluklu silikon-anot bataryayla donatılabilir. Silikon-anot bataryalar, cihazların hem ince hem de hafif kalmasını sağlarken batarya kapasitesini artırıyor. 50 MP ana kamerada ise değişken diyafram açıklığı desteğini ekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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