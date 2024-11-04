Beklenen Huawei Mate 70 serisi bu ay tanıtılacak

Mate 70 serisinde neler bekleniyor?
Geçen yılın Mate 60 serisinin Ağustos ayında piyasaya sürülmesinin ardından, bu yılki serinin daha geç tanıtılacak olması dikkat çekiyor. Bu gecikmenin sebebinin, Huawei'nin yeni Android bağımsız platformunu geliştirme süreci olduğu belirtiliyor.
Bununla birlikte yeni serinin dört modelden oluşması bekleniyor: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 Ultimate Design. Henüz teknik detaylar resmiyet kazanmasa da bazı iddialar öne çıkıyor. Mate 70 serisinin, optik parmak izi okuyuculardan ultrasonik parmak izi okuyuculara geçiş yapacağı öne sürülüyor. Bu yenilik, cihazın nemli parmaklarla dahi hızlı ve güvenilir bir şekilde açılmasını sağlayacak. Ultrasonik parmak izi teknolojisi, halihazırda OnePlus 13, Xiaomi 15 ve iQOO 13 gibi amiral gemilerinde de kullanılıyor.
Mate 70 serisinin kamera adasının, geçen yılki tasarıma benzer ancak lazer sensörlerle desteklenmiş bir şekilde geleceği iddia ediliyor. Sızdırılan görüntülerde, kamera kapağındaki bulunan küçük delikler lazer sensörlerin varlığına işaret ediyor. Ek olarak, Digital Chat Station’a göre Mate 70 serisi, enerji tasarruflu bir çipset ve yüksek yoğunluklu silikon-anot bataryayla donatılabilir. Silikon-anot bataryalar, cihazların hem ince hem de hafif kalmasını sağlarken batarya kapasitesini artırıyor. 50 MP ana kamerada ise değişken diyafram açıklığı desteğini ekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über