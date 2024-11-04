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Tam Boyutta Gör Huawei, yeni Mate 70 serisinin Kasım ayında tanıtılacağını doğruladı. Şirket yetkilileri, Mate 70’in şimdiye kadarki en güçlü Mate serisi olacağını vurgularken, cihazın HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle geleceğini belirtti. Serinin lansman tarihi henüz netleşmese de sızıntılar, tanıtımın Kasım ayının ortalarında yapılacağına işaret ediyor.

Mate 70 serisinde neler bekleniyor?

Geçen yılın Mate 60 serisinin Ağustos ayında piyasaya sürülmesinin ardından, bu yılki serinin daha geç tanıtılacak olması dikkat çekiyor. Bu gecikmenin sebebinin, Huawei'nin yeni Android bağımsız platformunu geliştirme süreci olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte yeni serinin dört modelden oluşması bekleniyor: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 Ultimate Design. Henüz teknik detaylar resmiyet kazanmasa da bazı iddialar öne çıkıyor. Mate 70 serisinin, optik parmak izi okuyuculardan ultrasonik parmak izi okuyuculara geçiş yapacağı öne sürülüyor. Bu yenilik, cihazın nemli parmaklarla dahi hızlı ve güvenilir bir şekilde açılmasını sağlayacak. Ultrasonik parmak izi teknolojisi, halihazırda OnePlus 13, Xiaomi 15 ve iQOO 13 gibi amiral gemilerinde de kullanılıyor.

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Mate 70 serisinin kamera adasının, geçen yılki tasarıma benzer ancak lazer sensörlerle desteklenmiş bir şekilde geleceği iddia ediliyor. Sızdırılan görüntülerde, kamera kapağındaki bulunan küçük delikler lazer sensörlerin varlığına işaret ediyor. Ek olarak, Digital Chat Station’a göre Mate 70 serisi, enerji tasarruflu bir çipset ve yüksek yoğunluklu silikon-anot bataryayla donatılabilir. Silikon-anot bataryalar, cihazların hem ince hem de hafif kalmasını sağlarken batarya kapasitesini artırıyor. 50 MP ana kamerada ise değişken diyafram açıklığı desteğini ekliyor.

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Beklenen Huawei Mate 70 serisi bu ay tanıtılacak