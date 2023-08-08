Xiaomi yeni akıllı ekranını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi kendi ana vatanı Çin'de yeni bir akıllı ekran piyasaya sürdü. Smart Home Screen Pro 8 olarak adlandırılan cihaz şirketin Smart Home Screen 10 ve Smart Home Screen 6 modellerinden oluşan akıllı ekran ailesinin üçüncü üyesi olarak karşımıza çıkıyor.

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Xiaomi Smart Home Screen Pro 8'de 1280 × 800 piksel çözünürlüğe sahip 8 inç LCD ekrana yer verilmiş. MIUI Home işletim sistemiyle çalışan cihaz 7.500 mAh kapasiteli bataryası sayesinde 15 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı sunuyor. Bu gerçekten iyi bir gelişme. Zira önceli modellerde dahili batarya yoktu.

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Fiyat etiketi de açıklandı

Akıllı ekranın stereo ses sistemi ve geniş açılı kamera ile donatıldığını ekleyelim. Gücünü dört çekirdekli işlemcisinden alan cihaz 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı içeriyor. Buna ek olarak Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 ve kızılötesi modülleri var.

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Smart Home Screen Pro 8'in akıllı ev kontrol merkezi ve hoparlör olarak kullanılabildiğini belirtelim. Dokunmatik ve sesli kontrolü destekleyen cihaz video izleme, karaoke yapma, görüntülü görüşme yapma dışında yerleşik çizgi film ve kitap kütüphanesi ile çocuklar için eğlence merkezi görevi görebiliyor.

Xiaomi Smart Home Screen Pro 8, 14 Ağustos 2023 itibarıyla 749 yuan (yaklaşık 105 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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