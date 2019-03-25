Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu

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Huawei geçtiğimiz sene düzenlenen MWC 2018’de tanıttığı Huawei MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Huawei MateBook X Pro 2018, 13 bin TL fiyat etiketine sahip. MateBook X Pro, geçtiğimiz ay düzenlenen MWC 2019'da güncellenmişti. Güncellenen versiyonun ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

Huawei MateBook X Pro (2019) özellikleri

Huawei MateBook X Pro,çözünürlüğe sahip (3.000 x 2.000)ekrana sahip. Bu ekran kullanıcılarına 260 ppi piksel yoğunluğu vesunuyor. Gücünü sekizinci nesilşlemcisinden alan Matebook X Pro, grafik kartı tarafında ise MX150 GPU'dan besleniyor. Cihaz ayrıca 16 GB RAM ve 512 GB SSD'ye sahip. Matebook X Pro sahip olduğu 57.4 Wh batarya ile 12 saate kadar video oynatabiliyor.

Matebook X Pro'nun sahip olduğu akıllı soğutma sistemi aktif ve pasif moda sahip. Bilgisayar ısındığı zaman devreye giren fan ile birlikte dizüstü bilgisayar oldukça sessiz çalışıyor. Huawei web kamerasını ekran üzerindeki çerçeveye yerleştirmek yerine klavyeye entegre ederek ince bir çerçeve tasarlamış. Ayrıca F7 ve F8 tuşları arasında bulunun kamerayı istediğiniz zaman üzerine basıp kapatabiliyorsunuz.

Matebook X Pro kullanıcılarına iyi bir ses deneyimi sunmak için Dolby Atmos teknolojisine sahip dört adet hoparlöre sahip. Ayrıca dizüstü bilgisayar üzerinde bulundurduğu dört adet mikrofon ile 360 derecelik ses kaydı yapabiliyor. Matebook X Pro, güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucuya ve arkadan aydınlatmalı sızıntı geçirmez klavyeye sahip. Dizüstü bilgisayarın bağlantı seçenekleri ise şu şekilde;bir USB Type-A portu, iki USB Type-C portu (Thunderbolt 3 destekli) ve bir ses girişi bulunduruyor.

MacBook Pro'dan pahalı

Matebook X Pro'nun en ince noktası, en kalın noktası ise 15.24mm olarak ölçülmüş. Cihaz aynı zamandaağırlığa sahip.

Ülkemizde 13 bin TL’ye satışa sunulan i7 işlemcili Huawei MateBook X Pro, geçtiğimiz yıl tanıtılan model olmasına rağmen Huawei MateBook X Pro 2019 ile aynı fiyata ülkemize giriş yaptı. 2019 modelinin yurt dışı satış fiyatı 2 bin Euro olarak açıklandı. Türkiye'de ise aynı paraya 2018 modeli satılıyor. Eski model olmasına rağmen Apple MacBook Pro’nun i5 işlemcili modellerinden pahalı fiyat etiketine sahip. Huuawei MateBook X Pro'nun yenilenen versiyonunun ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

Düzenleme: Satışa sunulan MateBook X Pro, 2018 model MateBook X Pro'dur. Haberde bununla ilgili düzenlemeler yapıldı.