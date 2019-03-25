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Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu

İnce çerçevesi, hafifliği ve şık tasarımı ile dikkat çeken Huawei MateBook X Pro ülkemizde satışa sunuldu. Huawei MateBook X Pro özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde:
1 ay
11,2b
1
45
Taşınabilir Bilgisayarlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu
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Huawei geçtiğimiz sene düzenlenen MWC 2018’de tanıttığı Huawei MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Huawei MateBook X Pro 2018, 13 bin TL fiyat etiketine sahip. MateBook X Pro, geçtiğimiz ay düzenlenen MWC 2019'da güncellenmişti. Güncellenen versiyonun ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

Huawei MateBook X Pro (2019) özellikleri 

Huawei MateBook X Pro, 3K çözünürlüğe sahip (3.000 x 2.000) 13.9 inç ekrana sahip. Bu ekran kullanıcılarına 260 ppi piksel yoğunluğu ve 450 nit parlaklık sunuyor. Gücünü sekizinci nesil Intel Core i7-8550U işlemcisinden alan Matebook X Pro, grafik kartı tarafında ise MX150 GPU'dan besleniyor. Cihaz ayrıca 16 GB RAM ve 512 GB SSD'ye sahip. Matebook X Pro sahip olduğu 57.4 Wh batarya ile 12 saate kadar video oynatabiliyor.

Matebook X Pro'nun sahip olduğu akıllı soğutma sistemi aktif ve pasif moda sahip. Bilgisayar ısındığı zaman devreye giren fan ile birlikte dizüstü bilgisayar oldukça sessiz çalışıyor.  Huawei web kamerasını ekran üzerindeki çerçeveye yerleştirmek yerine klavyeye entegre ederek ince bir çerçeve tasarlamış. Ayrıca F7 ve F8 tuşları arasında bulunun kamerayı istediğiniz zaman üzerine basıp kapatabiliyorsunuz.

Matebook X Pro kullanıcılarına iyi bir ses deneyimi sunmak için Dolby Atmos teknolojisine sahip dört adet hoparlöre sahip. Ayrıca dizüstü bilgisayar üzerinde bulundurduğu dört adet mikrofon ile 360 derecelik ses kaydı  yapabiliyor. Matebook X Pro, güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucuya ve arkadan aydınlatmalı sızıntı geçirmez klavyeye sahip. Dizüstü bilgisayarın bağlantı seçenekleri ise şu şekilde;bir USB Type-A portu, iki USB Type-C portu (Thunderbolt 3 destekli) ve bir ses girişi bulunduruyor.
Matebook X Pro'nun en ince noktası 5.08mm, en kalın noktası ise 15.24mm olarak ölçülmüş. Cihaz aynı zamanda 1.3 kilogram ağırlığa sahip.

MacBook Pro'dan pahalı 

Ülkemizde 13 bin TL’ye satışa sunulan i7 işlemcili Huawei MateBook X Pro, geçtiğimiz yıl tanıtılan model olmasına rağmen Huawei MateBook X Pro 2019 ile aynı fiyata ülkemize giriş yaptı. 2019 modelinin yurt dışı satış fiyatı 2 bin Euro olarak açıklandı. Türkiye'de ise aynı paraya 2018 modeli satılıyor. Eski model olmasına rağmen Apple MacBook Pro’nun i5 işlemcili modellerinden pahalı fiyat etiketine sahip. Huuawei MateBook X Pro'nun yenilenen versiyonunun ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

Düzenleme: Satışa sunulan MateBook X Pro, 2018 model MateBook X Pro'dur. Haberde bununla ilgili düzenlemeler yapıldı. 

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SergeantMajorT 1 ay en beğenilen
13 bin tl ne ya
Kimse almaz ki
1 Yanıt Yanıtla +31
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Redunay 1 ay
Bu ülke bitmiş
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koyunsavar 1 ay
Hawehawe ye gazı fazla verdiniz uçup gitti .
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1 Avatar
taharetmusluğu_ 1 ay
yalnız bu kadar da az çalınmazki arkadaş biraz daha,macbook nerede matebook nerede değil mi ?
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yoldagezen 1 ay
hüveeeyide adam oldu ya la ?!
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scorpion20 1 ay yoldagezen
hüveeeyi
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Fennezs 1 ay
Teşekkürler. Baktım CPUmark Ryzen 5 2500U için 7328, i5-8265U için ise 8162. Gayet iyi.
Dell Inspiron 3585. 3150 TL filan.
Özellikler iyi ama kasa, klavye, ses, pil, ekran, bakalım bunlar nasıl, bir görmek lazım fiziken.
Teşekkürler
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Fennezs 1 ay
Asus Zenbook UX391 9000 TL, yukarda yanlış yazmışım.
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Paetzold 1 ay
Fiyatlar çok uçuk maşallah.
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armegon33 1 ay
Amazondaki fiyatı 7600 ytlye falan geliyor, TRye özel fiyat herhalde 13bin çok pahalı, zor satar...
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fbyram 1 ay
Baktilar telefona 8bin veriyor millet, bilgisayara da 13 verirler deyip fiyatlandirmis işte. Bu cinlilerden bir igne dahi almayacaksin bu ne be emperyalist duzene oyle yapilmaz boyle yapilir ayari veriyorlar resmen
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tesbihcekenhoroz 1 ay
Matebook Litebook Lapbook Nochbook Loopbook ...book diye diye zibilyon marka türedi piyasaya Huawei baktık satışlar iyi gidiyor laptop sektorunede el attı yakında TV falan da çıkarırlar. Biraz aklı olan Windows pcye bukadar para vermez. Aynı işlemciye ssdye sahip Asus Dell Acer lar yarı fiyatına satılıyor . Tek artısı ltps ekran olmasi zaten batarya omrunude ekran arttiriyo.
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merm 1 ay
Amazon dan almıştım, vergisi dahil 1760 dolara geldi, şimdi daha da ucuz, bestbuy da 1200 dolar
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b@d0 1 ay
Fiyata bak, zorla Apple'ı pazar lideri yapacaklar.
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