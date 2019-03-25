Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu

Huawei MateBook X Pro (2019) özellikleriHuawei MateBook X Pro, 3K çözünürlüğe sahip (3.000 x 2.000) 13.9 inç ekrana sahip. Bu ekran kullanıcılarına 260 ppi piksel yoğunluğu ve 450 nit parlaklık sunuyor. Gücünü sekizinci nesil Intel Core i7-8550U işlemcisinden alan Matebook X Pro, grafik kartı tarafında ise MX150 GPU'dan besleniyor. Cihaz ayrıca 16 GB RAM ve 512 GB SSD'ye sahip. Matebook X Pro sahip olduğu 57.4 Wh batarya ile 12 saate kadar video oynatabiliyor.
Matebook X Pro'nun sahip olduğu akıllı soğutma sistemi aktif ve pasif moda sahip. Bilgisayar ısındığı zaman devreye giren fan ile birlikte dizüstü bilgisayar oldukça sessiz çalışıyor. Huawei web kamerasını ekran üzerindeki çerçeveye yerleştirmek yerine klavyeye entegre ederek ince bir çerçeve tasarlamış. Ayrıca F7 ve F8 tuşları arasında bulunun kamerayı istediğiniz zaman üzerine basıp kapatabiliyorsunuz.
MacBook Pro'dan pahalı
Ülkemizde 13 bin TL’ye satışa sunulan i7 işlemcili Huawei MateBook X Pro, geçtiğimiz yıl tanıtılan model olmasına rağmen Huawei MateBook X Pro 2019 ile aynı fiyata ülkemize giriş yaptı. 2019 modelinin yurt dışı satış fiyatı 2 bin Euro olarak açıklandı. Türkiye'de ise aynı paraya 2018 modeli satılıyor. Eski model olmasına rağmen Apple MacBook Pro’nun i5 işlemcili modellerinden pahalı fiyat etiketine sahip. Huuawei MateBook X Pro'nun yenilenen versiyonunun ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.
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