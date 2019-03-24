NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter büyük potansiyel taşıyor

İnsanlı Mars görevleri öncesinde Kızıl Gezegen'in keşif sürecini hızlandırmak isteyen NASA, önümüzdeki yıl Mars'a küçük bir helikopter göndermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir sunum düzenleyen uzay ajansı, yeni helikopter projesiyle ilgili bazı ilginç detaylar verdi. NASA, projenin uzay araştırmalarının geleceği için büyük bir potansiyel taşıdığını söylüyor.
Uçuş-kontrol ve aerodinamik ekibinin lideri Håvard Grip projeyle ilgili yaptığı konuşmasında,"Helikopterlerin uzay araştırmalarında bizlere yeni kapılar açacağını düşünüyoruz. Başarıya ulaşmamız durumunda Kızıl Gezegen'in keşif sürecini büyük ölçüde hızlandırabilme imkanımız olacak. Gözlem araçlarıyla karadan ulaşmamızın mümkün olmadığı yerleri veya biyolojik olarak hassas bölgeleri bu mini helikopterlerle ilk kez keşfedebiliriz." ifadelerini kullandı.
NASA'nın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı 'Mars Helikopteri' projesi ilk kez 2015 yılında ortaya çıkarılmıştı. NASA bu projeyle tarihte bir ilki başarıp "havadan ağır" araçların Dünya'da olduğu gibi Mars'ta da uçabileceğini göstermek istiyor. Başarıya ulaşılması halinde Mars helikopteri başka bir gezegende uçuşa geçen ilk insan yapımı araç olacak.
NASA'nın yayınladığı temsili video:
Kızıl gezegen Mars'ın atmosferi Dünya'nınkine kıyasla tam 100 kat daha ince. NASA, bu durumun oluşturacağı zorluklardan şu şekilde bahsediyor: "Dünya'da normal bir helikopter bugüne kadar maksimum 12 kilometre yüksekliğe çıkabildi. Mars'ta ise yüzey seviyesi bile Dünya'daki 30 kilometre yükseklikle aynı şartlara sahip."
Düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için NASA, helikopteri hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kalmış. Sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tam 10 kat daha hızlı hareket ettirecek.
NASA'nın önündeki bir diğer problem ise Kızıl Gezegen ile Dünya arasındaki ortalama 225 milyon kilometrelik uzaklık. Bu mesafe nedeniyle Mars'taki uzay araçlarıyla olan iletişim birkaç dakikalık gecikmeyle gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla Mars helikopterlerini Dünya'dan kontrol etmek pek mümkün değil. NASA ise bu durumu yeni geliştirilen otonom sürüş özellikleriyle çözmüş. Uzay ajansı helikopterlerin Dünya'dan gelecek bir komutla uçuşa geçeceğini ve görevini tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleştirebileceğini söylüyor.
NASA, helikopterlerin ilk prototip örneğini Mars 2020 göreviyle birlikte önümüzdeki yıl Kızıl Gezegen'e fırlatacak. Uzay ajansı bakalım tarihi bir ilki başarabilecek mi.
Uçuş-kontrol ve aerodinamik ekibinin lideri Håvard Grip projeyle ilgili yaptığı konuşmasında,"Helikopterlerin uzay araştırmalarında bizlere yeni kapılar açacağını düşünüyoruz. Başarıya ulaşmamız durumunda Kızıl Gezegen'in keşif sürecini büyük ölçüde hızlandırabilme imkanımız olacak. Gözlem araçlarıyla karadan ulaşmamızın mümkün olmadığı yerleri veya biyolojik olarak hassas bölgeleri bu mini helikopterlerle ilk kez keşfedebiliriz." ifadelerini kullandı.
NASA'nın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı 'Mars Helikopteri' projesi ilk kez 2015 yılında ortaya çıkarılmıştı. NASA bu projeyle tarihte bir ilki başarıp "havadan ağır" araçların Dünya'da olduğu gibi Mars'ta da uçabileceğini göstermek istiyor. Başarıya ulaşılması halinde Mars helikopteri başka bir gezegende uçuşa geçen ilk insan yapımı araç olacak.
NASA'nın yayınladığı temsili video:
Mars'ın ince atmosferi işleri zorlaştırıyor
Kızıl gezegen Mars'ın atmosferi Dünya'nınkine kıyasla tam 100 kat daha ince. NASA, bu durumun oluşturacağı zorluklardan şu şekilde bahsediyor: "Dünya'da normal bir helikopter bugüne kadar maksimum 12 kilometre yüksekliğe çıkabildi. Mars'ta ise yüzey seviyesi bile Dünya'daki 30 kilometre yükseklikle aynı şartlara sahip."
Düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için NASA, helikopteri hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kalmış. Sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tam 10 kat daha hızlı hareket ettirecek.
NASA'nın önündeki bir diğer problem ise Kızıl Gezegen ile Dünya arasındaki ortalama 225 milyon kilometrelik uzaklık. Bu mesafe nedeniyle Mars'taki uzay araçlarıyla olan iletişim birkaç dakikalık gecikmeyle gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla Mars helikopterlerini Dünya'dan kontrol etmek pek mümkün değil. NASA ise bu durumu yeni geliştirilen otonom sürüş özellikleriyle çözmüş. Uzay ajansı helikopterlerin Dünya'dan gelecek bir komutla uçuşa geçeceğini ve görevini tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleştirebileceğini söylüyor.
NASA, helikopterlerin ilk prototip örneğini Mars 2020 göreviyle birlikte önümüzdeki yıl Kızıl Gezegen'e fırlatacak. Uzay ajansı bakalım tarihi bir ilki başarabilecek mi.
https://www.space.com/mars-helicopter-nasa-space-exploration.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Voltran'ı oluşturacak bir oyuncak takımı falan yollasalar
nasıl olur !