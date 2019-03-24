NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter büyük potansiyel taşıyor

Mars'ın ince atmosferi işleri zorlaştırıyor

İnsanlı Mars görevleri öncesinde Kızıl Gezegen'in keşif sürecini hızlandırmak isteyen NASA, önümüzdeki yıl Mars'agöndermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir sunum düzenleyen uzay ajansı, yeni helikopter projesiyle ilgili bazı ilginç detaylar verdi. NASA, projenin uzay araştırmalarının geleceği içintaşıdığını söylüyor.Uçuş-kontrol ve aerodinamik ekibinin lideri Håvard Grip projeyle ilgili yaptığı konuşmasında,"Helikopterlerin uzay araştırmalarında bizlere yeni kapılar açacağını düşünüyoruz. Başarıya ulaşmamız durumunda Kızıl Gezegen'in keşif sürecini büyük ölçüde hızlandırabilme imkanımız olacak. Gözlem araçlarıylayerleri veya biyolojik olarak hassas bölgeleri bu mini helikopterlerle ilk kez keşfedebiliriz." ifadelerini kullandı.NASA'nın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı 'Mars Helikopteri' projesi ilk kez 2015 yılında ortaya çıkarılmıştı. NASA bu projeyle tarihte bir ilki başarıp "havadan ağır" araçların Dünya'da olduğu gibi Mars'ta da uçabileceğini göstermek istiyor. Başarıya ulaşılması halinde Mars helikopteriilk insan yapımı araç olacak.Kızıl gezegen Mars'ın atmosferi Dünya'nınkine kıyasla tamNASA, bu durumun oluşturacağı zorluklardan şu şekilde bahsediyor: "Dünya'da normal bir helikopter bugüne kadar maksimum 12 kilometre yüksekliğe çıkabildi. Mars'ta iseDünya'daki 30 kilometre yükseklikle aynı şartlara sahip."Düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için NASA, helikopteri hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kalmış. Sadeceolan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tamhareket ettirecek.NASA'nın önündeki bir diğer problem ise Kızıl Gezegen ile Dünya arasındaki ortalama 225 milyon kilometrelik uzaklık. Bu mesafe nedeniyle Mars'taki uzay araçlarıyla olan iletişimgerçekleşebiliyor. Dolayısıyla Mars helikopterlerini Dünya'dan kontrol etmek pek mümkün değil. NASA ise bu durumu yeni geliştirilenözellikleriyle çözmüş. Uzay ajansı helikopterlerin Dünya'dan gelecek bir komutla uçuşa geçeceğini ve görevini tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleştirebileceğini söylüyor.NASA, helikopterlerin ilk prototip örneğiniönümüzdeki yıl Kızıl Gezegen'e fırlatacak. Uzay ajansı bakalım tarihi bir ilki başarabilecek mi.