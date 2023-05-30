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    Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı açıklandı

    Huawei, bir süre önce düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini Türkiye’ye getirdi. Bu ürünler arasında yeni nesil Huawei MatePad 11 2023 de bulunuyor. İşte Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı:
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    Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Huawei, bu yılın başlarında MatePad 11 tablet modelini yenilemişti. Firma bu MatePad 11 2023 modelini tanıtırken kağıt gibi ekran söyleminin üzerinde durmuştu. En iyi tabletler arasında gösterilen bu serinin en yeni üyesi MatePad 11 (2023) şimdi Türkiye piyasasına giriyor.

    Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı
    İndirimli Fiyat 📉 7.499 TL
    Hediyeler 🎁 300 TL indirim kuponu, Huawei FreeBuds 5 alımında 300 TL indirim, ücretsiz M-Pencil
    Taksit 💳 6 taksit
    Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐

    Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı ne kadar?

    Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı 7.499 TL olarak açıklandı. Ön sipariş kampanyasına özel olarak Huawei, MatePad 11 2023 alanlara sepette 300 TL indirim kuponu sunuyor. Buna ek olarak yine ön sipariş verenlere M-Pencil hediye edilirken FreeBuds 5 alımlarına da 300 TL indirimi uygulanıyor.

    MatePad 11 (2023), gücünü Qualcomm Snapdragon 870/865 yongasından alıyor. 6GB/8GB RAM 128GB/256GB depolama alanına sahip olan tabletin 11 inç IPS ekranı bulunuyor. Bu ekran 2560x1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı veriyor. Cihazda ayrıca 8MP ön kamera, 13MP arka kamera ve 7250 mAh batarya bulunuyor.

    Huawei MatePad 11 2023 özellikleri

    Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 11 inç, 2560x1600 (275ppi), 120Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
    • Bellek: 6GB/8GB RAM
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Arka kamera: 13MP f/1.8, otomatik odaklama
    • Ön kamera: 8MP f/2.0, sabit odak uzaklığı
    • Batarya: 7250 mAh, 22.5w kablolu, 5w ters kablosuz
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
    • Boyut ve ağırlık: 253.7x165.3x7.2mm, 480 g
    • Renkler: Siyah, mavi, mor, beyaz
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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

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