Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı İndirimli Fiyat 📉 7.499 TL Hediyeler 🎁 300 TL indirim kuponu, Huawei FreeBuds 5 alımında 300 TL indirim, ücretsiz M-Pencil Taksit 💳 6 taksit Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐

Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı ne kadar?

Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı 7.499 TL olarak açıklandı. Ön sipariş kampanyasına özel olarak Huawei, MatePad 11 2023 alanlara sepette 300 TL indirim kuponu sunuyor. Buna ek olarak yine ön sipariş verenlere M-Pencil hediye edilirken FreeBuds 5 alımlarına da 300 TL indirimi uygulanıyor.

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MatePad 11 (2023), gücünü Qualcomm Snapdragon 870/865 yongasından alıyor. 6GB/8GB RAM 128GB/256GB depolama alanına sahip olan tabletin 11 inç IPS ekranı bulunuyor. Bu ekran 2560x1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı veriyor. Cihazda ayrıca 8MP ön kamera, 13MP arka kamera ve 7250 mAh batarya bulunuyor.

Huawei MatePad 11 2023 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 11 inç, 2560x1600 (275ppi), 120Hz, IPS LCD

: 11 inç, 2560x1600 (275ppi), 120Hz, IPS LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 870

: Qualcomm Snapdragon 870 Bellek : 6GB/8GB RAM

: 6GB/8GB RAM Depolama : 128GB/256GB

: 128GB/256GB Arka kamera : 13MP f/1.8, otomatik odaklama

: 13MP f/1.8, otomatik odaklama Ön kamera : 8MP f/2.0, sabit odak uzaklığı

: 8MP f/2.0, sabit odak uzaklığı Batarya : 7250 mAh, 22.5w kablolu, 5w ters kablosuz

: 7250 mAh, 22.5w kablolu, 5w ters kablosuz İşletim sistemi : HarmonyOS 3.1

: HarmonyOS 3.1 Boyut ve ağırlık : 253.7x165.3x7.2mm, 480 g

: 253.7x165.3x7.2mm, 480 g Renkler: Siyah, mavi, mor, beyaz

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Huawei MatePad 11 2023 Türkiye fiyatı açıklandı