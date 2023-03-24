Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei MatePad 11 (2023) tanıtıldı: Kâğıt gibi hissettiren ekran

    Huawei, 23 Mart etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan birisi de HarmonyOS’lu MatePad 11 modeliydi. Huawei MatePad 11 (2023) özellikleri ve fiyatı, tüm ayrıntılarıyla haberimizde.
    1
    huawei matepad 11 (2023) tanıtıldı işte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, 23 Mart’ta Çin’de düzenlenen etkinlikte P60 serisi, Mate X3 katlanır telefon, Huawei Watch Ultra akıllı saat, Freebuds TWS kulaklık ve MatePad 11 tabletin yenilenmiş sürümünü tanıttı. Huawei’nin kâğıt gibi ekrana sahip olduğunu söylediği MatePad 11 (2023), özellikleri ile orta sınıf tablet olduğunu gösteriyor.

    MatePad 11 (2023), Qualcomm Snapdragon 870/865 işlemciyle geliyor. 6GB/8GB RAM 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri olan tabletin 11 inç ekranı 2560x1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen IPS LCD ekrana sahip.

    Tabletin ekranı, nano dağlama teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojinin basınca duyarlı kalemi kullanırken kâğıda benzer bastırma hissi verdiği, ayrıca video izlerken veya kitap okurken yansımayı azalttığı belirtildi. Tablet, ayrıca kullanıcının çizgi romanları gerçek kâğıda basılmış gibi okumasına olanak tanıyan Color Picturebook Mode10 ile donatılmış.

    8MP ön kamera, 13MP arka kameraya sahip olan MatePad 11, 7250 mAh bataryadan güç alıyor. Huawei Histen 8.0 ses efektleriyle çalışan dörtlü hoparlör, çift bant WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C ile gelen tabletin inceliği 7.2mm, ağırlığı ise 480 gr.

    Huawei MatePad 11 (2023) özellikleri

    Huawei MatePad 11 (2023) özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 11 inç, 2560x1600 (275ppi), 120Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
    • Bellek: 6GB/8GB RAM
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Arka kamera: 13MP f/1.8, otomatik odaklama
    • Ön kamera: 8MP f/2.0, sabit odak uzaklığı
    • Batarya: 7250 mAh, 22.5w kablolu, 5w ters kablosuz
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
    • Boyut ve ağırlık: 253.7x165.3x7.2mm, 480 g
    • Renkler: Siyah, mavi, mor, beyaz

    Huawei MatePad 11 (2023) fiyatı

    Huawei MatePad 11, siyah, mavi, beyaz ve mor renk seçenekleriyle Çin’de satışta. MatePad 11 (2023) fiyatı, 335 dolardan başlıyor ve seçilen bellek, depolama alanı, cam malzemesine göre farklılık gösteriyor.

    Normal camlı model fiyatları

    • 6GB + 128GB: 335 dolar
    • 8GB + 128GB: 365 dolar

    Mat camlı model fiyatları

    • 6GB + 128GB: 395 dolar
    • 8GB + 128GB: 440 dolar

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tekirdağ nasıl bir yer sirke donar mı sembollerle yapılmış şekiller trt market indirim kodu nike iade

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız