Huawei MatePad 11 (2023) tanıtıldı: Kâğıt gibi hissettiren ekran

Tam Boyutta Gör Huawei, 23 Mart’ta Çin’de düzenlenen etkinlikte P60 serisi, Mate X3 katlanır telefon, Huawei Watch Ultra akıllı saat, Freebuds TWS kulaklık ve MatePad 11 tabletin yenilenmiş sürümünü tanıttı. Huawei’nin kâğıt gibi ekrana sahip olduğunu söylediği MatePad 11 (2023), özellikleri ile orta sınıf tablet olduğunu gösteriyor.

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MatePad 11 (2023), Qualcomm Snapdragon 870/865 işlemciyle geliyor. 6GB/8GB RAM 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri olan tabletin 11 inç ekranı 2560x1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen IPS LCD ekrana sahip.

Tabletin ekranı, nano dağlama teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojinin basınca duyarlı kalemi kullanırken kâğıda benzer bastırma hissi verdiği, ayrıca video izlerken veya kitap okurken yansımayı azalttığı belirtildi. Tablet, ayrıca kullanıcının çizgi romanları gerçek kâğıda basılmış gibi okumasına olanak tanıyan Color Picturebook Mode10 ile donatılmış.

8MP ön kamera, 13MP arka kameraya sahip olan MatePad 11, 7250 mAh bataryadan güç alıyor. Huawei Histen 8.0 ses efektleriyle çalışan dörtlü hoparlör, çift bant WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C ile gelen tabletin inceliği 7.2mm, ağırlığı ise 480 gr.

Huawei MatePad 11 (2023) özellikleri

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Ekran : 11 inç, 2560x1600 (275ppi), 120Hz, IPS LCD

: 11 inç, 2560x1600 (275ppi), 120Hz, IPS LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 870

: Qualcomm Snapdragon 870 Bellek : 6GB/8GB RAM

: 6GB/8GB RAM Depolama : 128GB/256GB

: 128GB/256GB Arka kamera : 13MP f/1.8, otomatik odaklama

: 13MP f/1.8, otomatik odaklama Ön kamera : 8MP f/2.0, sabit odak uzaklığı

: 8MP f/2.0, sabit odak uzaklığı Batarya : 7250 mAh, 22.5w kablolu, 5w ters kablosuz

: 7250 mAh, 22.5w kablolu, 5w ters kablosuz İşletim sistemi : HarmonyOS 3.1

: HarmonyOS 3.1 Boyut ve ağırlık : 253.7x165.3x7.2mm, 480 g

: 253.7x165.3x7.2mm, 480 g Renkler: Siyah, mavi, mor, beyaz

Huawei MatePad 11 (2023) fiyatı

Huawei MatePad 11, siyah, mavi, beyaz ve mor renk seçenekleriyle Çin’de satışta. MatePad 11 (2023) fiyatı, 335 dolardan başlıyor ve seçilen bellek, depolama alanı, cam malzemesine göre farklılık gösteriyor.

Normal camlı model fiyatları

6GB + 128GB: 335 dolar

8GB + 128GB: 365 dolar

Mat camlı model fiyatları

6GB + 128GB: 395 dolar

8GB + 128GB: 440 dolar

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Huawei MatePad 11 (2023) tanıtıldı: İşte özellikleri