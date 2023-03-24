Huawei MatePad 11 (2023) tanıtıldı: Kâğıt gibi hissettiren ekran

- Huawei MatePad 11 (2023) özellikleri
- Huawei MatePad 11 (2023) fiyatı
- Normal camlı model fiyatları
- Mat camlı model fiyatları
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MatePad 11 (2023), Qualcomm Snapdragon 870/865 işlemciyle geliyor. 6GB/8GB RAM 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri olan tabletin 11 inç ekranı 2560x1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen IPS LCD ekrana sahip.
Tabletin ekranı, nano dağlama teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojinin basınca duyarlı kalemi kullanırken kâğıda benzer bastırma hissi verdiği, ayrıca video izlerken veya kitap okurken yansımayı azalttığı belirtildi. Tablet, ayrıca kullanıcının çizgi romanları gerçek kâğıda basılmış gibi okumasına olanak tanıyan Color Picturebook Mode10 ile donatılmış.
8MP ön kamera, 13MP arka kameraya sahip olan MatePad 11, 7250 mAh bataryadan güç alıyor. Huawei Histen 8.0 ses efektleriyle çalışan dörtlü hoparlör, çift bant WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C ile gelen tabletin inceliği 7.2mm, ağırlığı ise 480 gr.
Huawei MatePad 11 (2023) özellikleri
- Ekran: 11 inç, 2560x1600 (275ppi), 120Hz, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- Bellek: 6GB/8GB RAM
- Depolama: 128GB/256GB
- Arka kamera: 13MP f/1.8, otomatik odaklama
- Ön kamera: 8MP f/2.0, sabit odak uzaklığı
- Batarya: 7250 mAh, 22.5w kablolu, 5w ters kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS 3.1
- Boyut ve ağırlık: 253.7x165.3x7.2mm, 480 g
- Renkler: Siyah, mavi, mor, beyaz
Huawei MatePad 11 (2023) fiyatı
Huawei MatePad 11, siyah, mavi, beyaz ve mor renk seçenekleriyle Çin’de satışta. MatePad 11 (2023) fiyatı, 335 dolardan başlıyor ve seçilen bellek, depolama alanı, cam malzemesine göre farklılık gösteriyor.
Normal camlı model fiyatları
- 6GB + 128GB: 335 dolar
- 8GB + 128GB: 365 dolar
Mat camlı model fiyatları
- 6GB + 128GB: 395 dolar
- 8GB + 128GB: 440 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)