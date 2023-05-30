Huawei Nova 11i ve Nova Y91 Türkiye fiyatı belli oldu

- Huawei Nova 11i Türkiye fiyatı 🛒
- Huawei Nova 11i Türkiye fiyatı ne kadar?
- Huawei Nova 11i özellikleri
- Huawei Nova Y91 Türkiye fiyatı 🛒
- Huawei Nova Y91 Türkiye fiyatı ne kadar?
- Huawei Nova Y91 özellikleri
- Yorumlar
|İndirimli Fiyat 📉
|10.999 TL
|Hediyeler 🎁
|Huawei Band 8
|Puan 💯
|⭐⭐⭐⭐⭐
Huawei Nova 11i Türkiye fiyatı ne kadar?
Huawei Nova 11i Türkiye fiyatı 10.999 TL olarak açıklandı. Kampanya kapsamında ürünü satın alanlara aynı zamanda Band 8 de hediye edilecek.
Huawei Nova 11 serisinin en alt modeli olan Nova 11i, 90 Hz yenileme ve FHD+ çözünürlük sunan 6.8 inçlik LCD ekran ile geliyor. Cihazın içinde Snapdragon 680 işlemcili telefon, 8GB RAM, 128GB depolama alanı yer alıyor. Pil tarafında ise 40w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor. Telefonun ön kamerası 16MP iken, arkada ise 48MP birincil, 2MP derinlik sensörü yer alıyor.
Huawei Nova 11i özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 1080 x 2388 piksel, 90Hz, LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- Bellek ve depolama: 8GB RAM + 128GB
- Arka kamera: 48MP f/1.8, 2MP derinlik f/2.4
- Ön kamera: 16MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 40W Huawei SuperCharge Turbo
- Bağlanabilirlik: 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC
- İşletim sistemi: EMUI 13
- Boyut ve ağırlık: 164.6 x 75.55 x 8.55mm, 193 g
|İndirimli Fiyat 📉
|11.999 TL
|Hediyeler 🎁
|Huawei Band 8
|Puan 💯
|⭐⭐⭐⭐⭐
Huawei Nova Y91 Türkiye fiyatı ne kadar?
Huawei Nova Y91 Türkiye fiyatı 11.999 TL olarak açıklandı. Diğer modelde olduğu gibi Nova Y91 de Band 8 hediyesiyle geliyor.
Nova Y91 ise her şeyden önce piliyle ön plana çıkan bir cihaz. 7000mAh gibi hayli iddialı bir bataryayla gelen telefonda 2376 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 270Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,95 inçlik devasa bir LCD ekran bulunuyor. Nova Y91'in kaputunun altında Snapdragon 680 yonga seti 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı yer alıyor. Cihazın ön tarafında 8 MP, arka tarafında ise 50 MP birincil kamera, 2 MP derinlik sernsörü bulunmakta.
Huawei Nova Y91 özellikleri
- Ekran: 6,95 inç Full HD+ 90Hz LCD ekran
- İşlemci: Snapdragon 680
- RAM: 8 GB RAM
- Bellek ve Depolama: 8 GB RAM +128 GB ve 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ve 2 MP f/2.4
- Ön Kamera: 8 MP f/2.0
- Batarya: 7000 mAh ve 22,5W hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS
- İşletim sistemi: EMUI 13
- Boyut ve ağırlık: 171.6 x 79.9 x 8.9 mm, 214 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)