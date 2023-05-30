Huawei Nova 11i ve Nova Y91 Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Huawei’nin Türkiye çıkarması devam ediyor. Firmanın daha uygun fiyatlı modelleri olan Nova 11i ve Nova Y91, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Düzenlenen lansman ile birlikte bu modellerin fiyatları açıklandı. İşte Nova 11i ve Nova Y91 fiyatı ve kampanya ile birlikte verilen hediyesi:

Huawei Nova 11i Türkiye fiyatı 🛒 İndirimli Fiyat 📉 10.999 TL Hediyeler 🎁 Huawei Band 8 Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐

Huawei Nova 11i Türkiye fiyatı ne kadar?

Huawei Nova 11i Türkiye fiyatı 10.999 TL olarak açıklandı. Kampanya kapsamında ürünü satın alanlara aynı zamanda Band 8 de hediye edilecek.

Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatı belli oldu 3 sa. önce eklendi

Huawei Nova 11 serisinin en alt modeli olan Nova 11i, 90 Hz yenileme ve FHD+ çözünürlük sunan 6.8 inçlik LCD ekran ile geliyor. Cihazın içinde Snapdragon 680 işlemcili telefon, 8GB RAM, 128GB depolama alanı yer alıyor. Pil tarafında ise 40w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor. Telefonun ön kamerası 16MP iken, arkada ise 48MP birincil, 2MP derinlik sensörü yer alıyor.

Huawei Nova 11i özellikleri

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Ekran : 6.8 inç, 1080 x 2388 piksel, 90Hz, LCD

: 6.8 inç, 1080 x 2388 piksel, 90Hz, LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 680

: Qualcomm Snapdragon 680 Bellek ve depolama : 8GB RAM + 128GB

: 8GB RAM + 128GB Arka kamera : 48MP f/1.8, 2MP derinlik f/2.4

: 48MP f/1.8, 2MP derinlik f/2.4 Ön kamera : 16MP f/2.2

: 16MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 40W Huawei SuperCharge Turbo

: 5000 mAh, 40W Huawei SuperCharge Turbo Bağlanabilirlik : 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC

: 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC İşletim sistemi : EMUI 13

: EMUI 13 Boyut ve ağırlık: 164.6 x 75.55 x 8.55mm, 193 g

Huawei Nova Y91 Türkiye fiyatı 🛒 İndirimli Fiyat 📉 11.999 TL Hediyeler 🎁 Huawei Band 8 Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐

Huawei Nova Y91 Türkiye fiyatı ne kadar?

Huawei Nova Y91 Türkiye fiyatı 11.999 TL olarak açıklandı. Diğer modelde olduğu gibi Nova Y91 de Band 8 hediyesiyle geliyor.

Nova Y91 ise her şeyden önce piliyle ön plana çıkan bir cihaz. 7000mAh gibi hayli iddialı bir bataryayla gelen telefonda 2376 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 270Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,95 inçlik devasa bir LCD ekran bulunuyor. Nova Y91'in kaputunun altında Snapdragon 680 yonga seti 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı yer alıyor. Cihazın ön tarafında 8 MP, arka tarafında ise 50 MP birincil kamera, 2 MP derinlik sernsörü bulunmakta.

Huawei Nova Y91 özellikleri

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Ekran : 6,95 inç Full HD+ 90Hz LCD ekran

: 6,95 inç Full HD+ 90Hz LCD ekran İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Bellek ve Depolama : 8 GB RAM +128 GB ve 256 GB

: 8 GB RAM +128 GB ve 256 GB Arka Kamera : 50 MP f/1.8 ve 2 MP f/2.4

: 50 MP f/1.8 ve 2 MP f/2.4 Ön Kamera : 8 MP f/2.0

: 8 MP f/2.0 Batarya : 7000 mAh ve 22,5W hızlı şarj

: 7000 mAh ve 22,5W hızlı şarj Bağlanabilirlik : 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS

: 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS İşletim sistemi : EMUI 13

: EMUI 13 Boyut ve ağırlık: 171.6 x 79.9 x 8.9 mm, 214 g

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Huawei Nova 11i ve Nova Y91 Türkiye fiyatı belli oldu