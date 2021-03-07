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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei MatePad Pro 2, P50 serisiyle birlikte duyurulabilir

    Çinli teknoloji devi Huawei, 17 Nisan'da sadece P50 serisi akıllı telefonlarını değil aynı zamanda yeni amiral gemisi tabletini de duyurmaya hazırlanıyor. MatePad Pro 2 ile önümüzdeki ay tanışabiliriz
    07 Mart 2021, 19:00 (21 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei MatePad Pro 2, P50 serisiyle birlikte duyurulabilir
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    Huawei'nin 17 Nisan'da P50 serisi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Şirketin bu yıl yeni bir tablet çıkaracağını da duymuştuk. Görünüşe bakılırsa Huawei tüm bu cihazları aynı etkinlik kapsamında tanıtmayı planlıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Oppo A94 tanıtıldı: 6.43 inç ekran, 48 MP kamera, 30W hızlı şarj"

    Çinli teknoloji devinin bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı MatePad Pro 2 için 2021'in ikinci yarısı işaret ediliyordu. Ancak tüm bu söylentilere rağmen takvim değişikliğine gidilebileceği ve tabletin Nisan ayında resmiyet kazanabileceği bildiriliyor.

    Huawei MatePad Pro 2, P50 serisiyle birlikte duyurulabilir
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    Teknik özellikleri

    MatePad Pro 2'nun teknik özellikleri konusunda bazı bilgiler var. Tabletin Samsung üretimi 12.6 inç OLED ekrana sahip olacağı ve Kirin 9000 platformundan güç alacağı belirtiliyor. Ayrıca 12.2 inç LCD ekran ve daha düşük özelliklerle donatılmış ikinci bir modelin de gelmesi söz konusu.

    Yeni amiral gemisi tabletin 40 watt hızlı şarj desteği sunan 7.250 mAh'lik pil içereceği ifade edildi. Şimdilik cihazlarla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla ayrıntı öğrenme şansımız olacak.



    https://www.gizchina.com/2021/03/06/huawei-matepad-pro-2-will-be-presented-along-with-the-p50-smartphones/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    muratkaya (Murat KAYA) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Afedersiniz ökkküz gibi büyük bir cihazda selfy kamerası için ekrana delik koyan zihniyetten tablet falan alınmaz. Ona verilecek paraya çok daha güçlü iPad modelleri var, istemezsen Galaxy Tab S6, Tab S7 modelleri var.
    Afedersiniz ökkküz gibi büyük bir cihazda selfy kamerası için ekrana delik koyan zihniyetten tablet falan alınmaz. Ona verilecek paraya çok daha güçlü iPad mode...
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    mu5tafa (mustafa kök) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bari Windows tabletlere yönelin. İçinde Google olmayan tableti kim niye o kadar parayı gömsün.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple'ın birçok ürünü sadece marka değerinden dolayı ön planda olabilir ama tablet sektöründe cidden daha iyisi yok. Tablet alacaksanız ve imkanınız müsait ise gidin 6. yada 7. nesil ipad alın kafanız daha çok rahat eder. Kalemiyle birlikte not alma ve çizim yapma konusunda üstüne yok diyebilirim. Hem ileride yine iyi bir fiyata 2. el olarakta satabilirsiniz.
    Apple'ın birçok ürünü sadece marka değerinden dolayı ön planda olabilir ama tablet sektöründe cidden daha iyisi yok. Tablet alacaksanız ve imkanınız müsait ise ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya (Murat KAYA) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Afedersiniz ökkküz gibi büyük bir cihazda selfy kamerası için ekrana delik koyan zihniyetten tablet falan alınmaz. Ona verilecek paraya çok daha güçlü iPad modelleri var, istemezsen Galaxy Tab S6, Tab S7 modelleri var.
    Yanıtla +4
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple'ın birçok ürünü sadece marka değerinden dolayı ön planda olabilir ama tablet sektöründe cidden daha iyisi yok. Tablet alacaksanız ve imkanınız müsait ise gidin 6. yada 7. nesil ipad alın kafanız daha çok rahat eder. Kalemiyle birlikte not alma ve çizim yapma konusunda üstüne yok diyebilirim. Hem ileride yine iyi bir fiyata 2. el olarakta satabilirsiniz.
    Yanıtla +4
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    mu5tafa (mustafa kök) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bari Windows tabletlere yönelin. İçinde Google olmayan tableti kim niye o kadar parayı gömsün.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    esmerbuyucu (E. B.) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) mu5tafa
    Google olan tablet ne ki, olmayanı ne olsun.
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