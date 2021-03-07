Huawei MatePad Pro 2, P50 serisiyle birlikte duyurulabilir

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Huawei'nin 17 Nisan'da P50 serisi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Şirketin bu yıl yeni bir tablet çıkaracağını da duymuştuk. Görünüşe bakılırsa Huawei tüm bu cihazları aynı etkinlik kapsamında tanıtmayı planlıyor.

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Çinli teknoloji devinin bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı MatePad Pro 2 için 2021'in ikinci yarısı işaret ediliyordu. Ancak tüm bu söylentilere rağmen takvim değişikliğine gidilebileceği ve tabletin Nisan ayında resmiyet kazanabileceği bildiriliyor.

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Teknik özellikleri

MatePad Pro 2'nun teknik özellikleri konusunda bazı bilgiler var. Tabletin Samsung üretimi 12.6 inç OLED ekrana sahip olacağı ve Kirin 9000 platformundan güç alacağı belirtiliyor. Ayrıca 12.2 inç LCD ekran ve daha düşük özelliklerle donatılmış ikinci bir modelin de gelmesi söz konusu.

Yeni amiral gemisi tabletin 40 watt hızlı şarj desteği sunan 7.250 mAh'lik pil içereceği ifade edildi. Şimdilik cihazlarla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla ayrıntı öğrenme şansımız olacak.

https://www.gizchina.com/2021/03/06/huawei-matepad-pro-2-will-be-presented-along-with-the-p50-smartphones/

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