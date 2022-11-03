Huawei MateStation X, Intel işlemcilerle güncellendi

Tam Boyutta Gör Yılın başlarında AMD işlemciler ile piyasaya sürülen Huawei’nin tümleşik bilgisayar modeli MateStation X güncellendi. Huawei MateStation X 2023, yeni Intel işlemcisi ile daha hızlı ve daha verimli hale geliyor.

Huawei MateStation X 2023 özellikleri ve fiyatı

Huawei MateStation X 2023 modelinin orijinalinden tasarım anlamından bir farkı yok. Intel Core i9-12900H ise donanım tarafını değiştiriyor. 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeği olan işlemci 5GHz seviyesine kadar çıkıyor. 96 kümeli grafik birimi 1.45GHz frekansında çalışıyor.

Huawei Watch GT Cyber tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 41 dk. önce eklendi

28.2 inçlik ekranında 3840x2560 piksel çözünürlük sunan cihaz parlaklık ve renk doğruluğu açısından incelemelerde tam not almıştı. 16GB RAM yanında 512GB/1TB kapasite seçenekleri mevcut. PC Manager ile akıllı telefonlardan ekran yansıtılabiliyor. İşlemci değişimi haliyle fiyata da etki yapıyor. 512GB kapasite 1650$ iken 1TB kapasite de 1785$. Yaklaşık yüzde 10 civarında orijinale göre bir fiyat farkı var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Kasa Haberleri

Huawei MateStation X 2023 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı