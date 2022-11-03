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    Huawei MateStation X, Intel işlemcilerle güncellendi

    Huawei MateStation X 2023 tümleşik bilgisayar modeli tasarım tarafına dokunmazken Intel Core i9-12900H ile donanım tarafında önemli bir değişime imza atıyor.    
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    Huawei MateStation X 2023 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yılın başlarında AMD işlemciler ile piyasaya sürülen Huawei’nin tümleşik bilgisayar modeli MateStation X güncellendi. Huawei MateStation X 2023, yeni Intel işlemcisi ile daha hızlı ve daha verimli hale geliyor.

    Huawei MateStation X 2023 özellikleri ve fiyatı

    Huawei MateStation X 2023 modelinin orijinalinden tasarım anlamından bir farkı yok. Intel Core i9-12900H ise donanım tarafını değiştiriyor. 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeği olan işlemci 5GHz seviyesine kadar çıkıyor. 96 kümeli grafik birimi 1.45GHz frekansında çalışıyor.

    28.2 inçlik ekranında 3840x2560 piksel çözünürlük sunan cihaz parlaklık ve renk doğruluğu açısından incelemelerde tam not almıştı. 16GB RAM yanında 512GB/1TB kapasite seçenekleri mevcut. PC Manager ile akıllı telefonlardan ekran yansıtılabiliyor. İşlemci değişimi haliyle fiyata da etki yapıyor. 512GB kapasite 1650$ iken 1TB kapasite de 1785$. Yaklaşık yüzde 10 civarında orijinale göre bir fiyat farkı var.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 10 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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