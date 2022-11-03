Huawei MateStation X, Intel işlemcilerle güncellendi

Huawei MateStation X 2023 özellikleri ve fiyatı
Huawei MateStation X 2023 modelinin orijinalinden tasarım anlamından bir farkı yok. Intel Core i9-12900H ise donanım tarafını değiştiriyor. 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeği olan işlemci 5GHz seviyesine kadar çıkıyor. 96 kümeli grafik birimi 1.45GHz frekansında çalışıyor.
28.2 inçlik ekranında 3840x2560 piksel çözünürlük sunan cihaz parlaklık ve renk doğruluğu açısından incelemelerde tam not almıştı. 16GB RAM yanında 512GB/1TB kapasite seçenekleri mevcut. PC Manager ile akıllı telefonlardan ekran yansıtılabiliyor. İşlemci değişimi haliyle fiyata da etki yapıyor. 512GB kapasite 1650$ iken 1TB kapasite de 1785$. Yaklaşık yüzde 10 civarında orijinale göre bir fiyat farkı var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence