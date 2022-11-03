Huawei Watch GT Cyber değiştirilebilir kasa ile geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei Watch GT Cyber akıllı saat modeli değişebilen kasa ve kayışı sayesinde gençlere geniş bir özelleştirme seçeneği sunuyor. Yetenek olarak abilerinden geri kalmayan özellikleri mevcut.

Huawei Watch GT Cyber özellikleri ve fiyatı

1.32 inçlik AMOLED ekran

466x466 piksel, 352 PPI

HarmonyOS işletim sistemi

Nabız, uyku, SpO2 takibi

GPS, NFC, Bluetooth

7 gün standart kullanım, kablosuz şarj

176$ - Spor, 203$- Fashion

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Huawei Watch GT Cyber akıllı saat modeli firmanın önceki modellerinin aksine değiştirilebilir gövde-kayış konsepti ile geliyor. Kullanıcılar zevklerine göre dairesel veya dörtgen gövdelerden seçim yapabiliyor. Sadece saatin ana parçasını çıkarmak yeterli.

Biraz daha genç kitleye hitap eden akıllı saat kullanım süresinden biraz kırpmış durumda. Yoğun kullanımlarda özellikle GPS açıksa bir günü çıkaramayabiliyor. Spor ve Moda şeklinde fiyatı değişen iki farklı tasarım mevcut.

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Huawei Watch GT Cyber tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı