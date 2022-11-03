Huawei Watch GT Cyber değiştirilebilir kasa ile geliyor

Huawei Watch GT Cyber özellikleri ve fiyatı
- 1.32 inçlik AMOLED ekran
- 466x466 piksel, 352 PPI
- HarmonyOS işletim sistemi
- Nabız, uyku, SpO2 takibi
- GPS, NFC, Bluetooth
- 7 gün standart kullanım, kablosuz şarj
- 176$ - Spor, 203$- Fashion
Huawei Watch GT Cyber akıllı saat modeli firmanın önceki modellerinin aksine değiştirilebilir gövde-kayış konsepti ile geliyor. Kullanıcılar zevklerine göre dairesel veya dörtgen gövdelerden seçim yapabiliyor. Sadece saatin ana parçasını çıkarmak yeterli.
Biraz daha genç kitleye hitap eden akıllı saat kullanım süresinden biraz kırpmış durumda. Yoğun kullanımlarda özellikle GPS açıksa bir günü çıkaramayabiliyor. Spor ve Moda şeklinde fiyatı değişen iki farklı tasarım mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence