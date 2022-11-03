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    Huawei Watch GT Cyber değiştirilebilir kasa ile geliyor

    Huawei Watch GT Cyber modelinde 1.32 inçlik AMOLED ekran, HarmonyOS işletim sistemi, GPS, 7 güne kadar kullanım, kablosuz şarj, değiştirilebilir kasa gibi özellikler yer alıyor.
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    Huawei Watch GT Cyber Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch GT Cyber akıllı saat modeli değişebilen kasa ve kayışı sayesinde gençlere geniş bir özelleştirme seçeneği sunuyor. Yetenek olarak abilerinden geri kalmayan özellikleri mevcut.

    Huawei Watch GT Cyber özellikleri ve fiyatı

    • 1.32 inçlik AMOLED ekran
    • 466x466 piksel, 352 PPI
    • HarmonyOS işletim sistemi
    • Nabız, uyku, SpO2 takibi
    • GPS, NFC, Bluetooth
    • 7 gün standart kullanım, kablosuz şarj
    • 176$ - Spor, 203$- Fashion

    Huawei Watch GT Cyber akıllı saat modeli firmanın önceki modellerinin aksine değiştirilebilir gövde-kayış konsepti ile geliyor. Kullanıcılar zevklerine göre dairesel veya dörtgen gövdelerden seçim yapabiliyor. Sadece saatin ana parçasını çıkarmak yeterli.

    Biraz daha genç kitleye hitap eden akıllı saat kullanım süresinden biraz kırpmış durumda. Yoğun kullanımlarda özellikle GPS açıksa bir günü çıkaramayabiliyor. Spor ve Moda şeklinde fiyatı değişen iki farklı tasarım mevcut.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 10 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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