Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü

    Huawei yakında pil kapasitesi konusunda kullanıcıları cezbedecek yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'da listelenen cihazın bazı özellikleri belli oldu.
    6 gün
    2b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü
    Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni bir akıllı telefon hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelenen cihazın MED-AL00/TL00 ve MOA-AL00/TL00 model numarasına sahip iki farklı versiyonu bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan"

    Ne yazık ki akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili çok fazla detay yok. Bu nedenle hangi segmente hitap edeceği konusunda fikir yürütmek mümkün değil. Ancak batarya kapasitesiyle potansiyel alıcıları cezbedeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü
    Tam Boyutta Gör

    Büyük pil kalınlığı artırmış

    TENAA kayıtlarına göre cihaz 5.000 mAh pil içeriyor. Ayrıca günümüzde piyasaya sürülen birçok akıllı telefon gibi 6.3 inç ekran ile geleceğini belirtelim. 159 x 74 x 9 mm boyutlarındaki cihaz oldukça kalın. Bu da elbette ki büyük bir pile sahip olmasından kaynaklanıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/16/mysterious-huawei-phones-appear-on-tenaa-with-key-specs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    intel7mix 6 gün
    kirin 710 bıktık yeter ya.........
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 6 gün
    Yine Kirin 710 koymuşlardır :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 6 gün
    Anlasilan cok tuketen bir sistem ile gelecek ki bataryasi 5bin mah lik :) .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Kendisini yardımseverliğe adayan robot 5 gün Horizon: Zero Dawn PC’ye geliyor 5 gün Boeing, Airbus karşısındaki en büyük yenilgisini 2019 yılında aldı 5 gün Instagram oynanmış fotoğrafları tespit edecek 5 gün WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi 5 gün Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim 5 gün Fitbit cihazlarına kandaki oksijeni takip etme özelliği geldi 5 gün Balık yağı temelli ilaç Faz 3 denemesinde iptal edildi 5 gün Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi 5 gün Samsung Galaxy S20 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı: 12GB RAM, Snapdragon 865 5 gün Çinli üretici BYD, elektrikli sedan modeli Han'ın görsellerini paylaştı 5 gün Bang & Olufsen batarya canavarı yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu 6 gün 2020 yılında melez bulut mimarileri öne çıkacak 6 gün Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı 6 gün Cloudflare ABD siyasetçilerine koruma hizmetleri verecek 6 gün Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip 6 gün Server Nedir? Server Çeşitleri Nelerdir? 6 gün TikTok, 2019'un en çok indirilen ikinci uygulaması oldu 6 gün Yerli otomobil, MWC 2020'de tüm dünyanın beğenisine sunulacak 6 gün Google Telefon uygulamasına, çağrı kaydetme özelliği geliyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü Sonraki Android dünyasına iddialı tablet | Huawei MediaPad M6 6 gün AMD dizüstünde de iddialı | İşte yeni bilgisayarlar 6 gün Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi 6 gün FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı 6 gün Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor 6 gün Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu 6 gün Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek 6 gün 2019, kayıtlara göre gezegenimizin yaşadığı en sıcak ikinci yıl oldu 6 gün Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu 6 gün Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli? 6 gün Filipinler’deki Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne? 6 gün Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı 6 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı 6 gün Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan 6 gün Robota dönüştüren iskelet | Demir Adam görmesin 6 gün Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı 6 gün HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı 1 hf. Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti 1 hf. Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu 1 hf. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim