Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü

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Huawei'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni bir akıllı telefon hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelenen cihazın MED-AL00/TL00 ve MOA-AL00/TL00 model numarasına sahip iki farklı versiyonu bulunuyor.

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Ne yazık ki akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili çok fazla detay yok. Bu nedenle hangi segmente hitap edeceği konusunda fikir yürütmek mümkün değil. Ancak batarya kapasitesiyle potansiyel alıcıları cezbedeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Büyük pil kalınlığı artırmış

TENAA kayıtlarına göre cihaz 5.000 mAh pil içeriyor. Ayrıca günümüzde piyasaya sürülen birçok akıllı telefon gibi 6.3 inç ekran ile geleceğini belirtelim. 159 x 74 x 9 mm boyutlarındaki cihaz oldukça kalın. Bu da elbette ki büyük bir pile sahip olmasından kaynaklanıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/01/16/mysterious-huawei-phones-appear-on-tenaa-with-key-specs

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