Huawei‘nin ARM tabanlı Qingyun W510 iş istasyonları tanıtıldı

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Huawei’nin yonga tasarımı konusunda ne kadar başarılı olduğu herkesin malumu. Genelde mobil dünyadaki Kirin yonga setleri ile ilgili haberler duyuyoruz ancak firma masa üstü tarafında da son derece etkili.

Huawei Kunpeng nedir?

Huawei ve iştiraki HiSilicon; yıllarca ARM tabanlı yonga tasarımı konusunda büyük tecrübeler edindi. Sonrasında bu tecrübeyi masa üstüne de taşıma kararı aldı. Firmanın yapay zeka odaklı Ascend işlemcileri ve sunucu tarafına yönelik Kunpeng işlemcileri bunun ürünü oldu.

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Huawei Kunpeng işlemciler genelde üçüncü taraf Çinli üreticilere tedarik edilmekteydi ancak firma bu kez kendi markasını taşıyan bir bilgisayar sistemi geliştirmeye karar verdi. Huawei Kunpeng aslında son kullanıcıya da sunulacaktı ancak ABD yasakları devreye girince kurumlara yönelik iş istasyonu olarak kaldı.

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Bir süredir görselleri internete sızdırılan Huawei Qingyun W510 iş istasyonu Kunpeng 920-3211K işlemcisini barındırıyor. 7nm sürecindeki bu işlemci Armv8.2 tabanlı 24 adet Taishan v110 çekirdeği barındırıyor. Kaynaklar Intel Core-i9900K ile benzer performans sunduğunu belirtiyor. Yanında ise AMD Radeon 520 grafik birimi, 8GB DDR4 RAM ve 512GB SSD yer alıyor. Huawei bir de 23.8 inçlik Full HD monitör eklemiş.

Huawei Qingyun W510 kullandığı işlemci nedeniyle Deepin OS işletim sistemi ile çalışıyor ve Windows kurulamıyor. Şimdilik geliştirici ekosistemine yönelik olarak satışa sunulacak ancak gerekli şartlar oluşursa son kullanıcıya da ulaşabilir. Elbette TSMC ile yakın zamanda bitecek anlaşma sonrası akibeti ne olacak o da ayrı bir konu.

https://www.gizmochina.com/2020/08/27/huawei-kunpeng-workstation-pc-rival-xeon-model/

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