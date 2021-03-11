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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin global pazarda satışa sunacağı ilk masaüstü bilgisayar ortaya çıktı

    Huawei yakında global pazara yönelik ilk masaüstü bilgisayarını piyasaya sürülecek. MateStation S olarak adlandırılan model Huawei Malezya'nın resmi web sitesinde listelendi.
    11 Mart 2021, 15:00 (Güncellendi, 54 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'nin global pazarda satışa sunacağı ilk masaüstü bilgisayar ortaya çıktı
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    Huawei geçtiğimiz Kasım ayında ilk masaüstü bilgisayarını Çin'de piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de global pazara yönelik bir model çıkarıyor. MateStation S isimli cihaz Huawei Malezya'nın web sitesinde listelendi.

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    Yakında satışa sunulacak yeni masaüstü bilgisayarın kasası Çin'de piyasaya sürülen MateStation B515'den biraz farklı. Yenilenen kasa 93 x 93 x 315.5 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 4.2 kilogram.

    Huawei'nin global pazarda satışa sunacağı ilk masaüstü bilgisayar ortaya çıktı
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    Teknik Özellikleri

    MateStation S, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 modülü içeriyor. Kasanın ön tarafında USB-A ve USB-C bağlantı noktalarının yanı sıra 3.5 mm kulaklık girişi var. Arka tarafta mikrofon girişi, 4 adet USB-A portu, HDMI bağlantı noktası, VGA çıkışı ve Ethernet portuna yer verilmiş.

    Huawei'nin yeni masaüstü bilgisayarı AMD Ryzen 5 4600G işlemci, 8 GB DDR4 3200 MHz RAM, 256 GB SSD depolama birimine sahip. Windows 10 yüklü şekilde gelecek cihaz aynı zamanda Huawei Share ve çoklu ekran işbirliği gibi özellikleri destekliyor.

    Huawei'nin global pazarda satışa sunacağı ilk masaüstü bilgisayar ortaya çıktı
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    Mate Station S, Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlükte 23.8 inç monitör ile sunulacak. Kutudan ayrıca klavye ve fare de çıkacak. Masaüstü bilgisayarın özellikleri belli olsa da nasıl bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacağı açıklanmadı.



    https://shop.huawei.com/my/product/huawei-matestation/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    F f1bilalII 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dizüstü bilgisayarları iyiydi. Bakalım masaüstü nasıl olucak
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