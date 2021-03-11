Huawei'nin global pazarda satışa sunacağı ilk masaüstü bilgisayar ortaya çıktı

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Huawei geçtiğimiz Kasım ayında ilk masaüstü bilgisayarını Çin'de piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de global pazara yönelik bir model çıkarıyor. MateStation S isimli cihaz Huawei Malezya'nın web sitesinde listelendi.

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Yakında satışa sunulacak yeni masaüstü bilgisayarın kasası Çin'de piyasaya sürülen MateStation B515'den biraz farklı. Yenilenen kasa 93 x 93 x 315.5 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 4.2 kilogram.

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Teknik Özellikleri

MateStation S, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 modülü içeriyor. Kasanın ön tarafında USB-A ve USB-C bağlantı noktalarının yanı sıra 3.5 mm kulaklık girişi var. Arka tarafta mikrofon girişi, 4 adet USB-A portu, HDMI bağlantı noktası, VGA çıkışı ve Ethernet portuna yer verilmiş.

Huawei'nin yeni masaüstü bilgisayarı AMD Ryzen 5 4600G işlemci, 8 GB DDR4 3200 MHz RAM, 256 GB SSD depolama birimine sahip. Windows 10 yüklü şekilde gelecek cihaz aynı zamanda Huawei Share ve çoklu ekran işbirliği gibi özellikleri destekliyor.

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Mate Station S, Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlükte 23.8 inç monitör ile sunulacak. Kutudan ayrıca klavye ve fare de çıkacak. Masaüstü bilgisayarın özellikleri belli olsa da nasıl bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacağı açıklanmadı.

https://shop.huawei.com/my/product/huawei-matestation/

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