Instagram Lite, Android platformunda kullanıma sunuldu

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Üç yıllık testin ardından, Android'deki Instagram Lite uygulaması artık 170'den fazla ülkede çalışıyor. Uygulama, tüm temel işlevleri korurken yalnızca 2 MB büyüklüğünde.

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Instagram lite, gönderiler, hikayeler, IGTV ve öneriler akışını göstermenin yanı sıra filtreleri kullanarak hesabınızda yeni fotoğraflar, videolar veya hikayeler yayınlamanıza ve düzenlemenize olanak tanıyor. Ek olarak uygulama ile aynı anda birden fazla hesapta oturum açmanızın da mümkün olduğunu belirtelim.

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Orta ve alt segment cihazlara özel geliştirildi

İlk indirmeden sonra, kullanıcı normal Instagram uygulaması aracılığıyla yetkilendirilmişse, Instagram Lite oturumunuzu direkt olarak açmayı teklif edecektir. Instagram Lite'ın, içerik oluşturucu veya şirket hesapları için istatistikleri, promosyonları veya diğer araçları henüz desteklemediği de belirtilmiş.

Facebook Lite ekibinin geliştirdiği uygulamada animasyonlar, artırılmış gerçeklik yüz filtreleri, alışveriş, reklam ve karanlık tema yer almıyor. Ancak yakın gelecekte uygulamaya karanlık tema ve reklam desteği ekleneceği de gelen bilgiler arasında.

Instagram Lite Instagram Sosyal Ücretsiz Cihaza göre değişir

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