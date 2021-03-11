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    Instagram Lite, Android platformunda kullanıma sunuldu

    Sosyal medya platformu Instagram, ana uygulamadan çok daha hafif ve sadece 2 MB büyüklüğünde olan Instagram Lite'ı 170 ülkede kullanıma açtı.
    11 Mart 2021, 14:30 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram Lite, Android platformunda kullanıma sunuldu
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    Üç yıllık testin ardından, Android'deki Instagram Lite uygulaması artık 170'den fazla ülkede çalışıyor. Uygulama, tüm temel işlevleri korurken yalnızca 2 MB büyüklüğünde.

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    Instagram lite, gönderiler, hikayeler, IGTV ve öneriler akışını göstermenin yanı sıra filtreleri kullanarak hesabınızda yeni fotoğraflar, videolar veya hikayeler yayınlamanıza ve düzenlemenize olanak tanıyor. Ek olarak uygulama ile aynı anda birden fazla hesapta oturum açmanızın da mümkün olduğunu belirtelim.

    Instagram Lite, Android platformunda kullanıma sunuldu
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    Orta ve alt segment cihazlara özel geliştirildi

    İlk indirmeden sonra, kullanıcı normal Instagram uygulaması aracılığıyla yetkilendirilmişse, Instagram Lite oturumunuzu direkt olarak açmayı teklif edecektir. Instagram Lite'ın, içerik oluşturucu veya şirket hesapları için istatistikleri, promosyonları veya diğer araçları henüz desteklemediği de belirtilmiş.

    Facebook Lite ekibinin geliştirdiği uygulamada animasyonlar, artırılmış gerçeklik yüz filtreleri, alışveriş, reklam ve karanlık tema yer almıyor. Ancak yakın gelecekte uygulamaya karanlık tema ve reklam desteği ekleneceği de gelen bilgiler arasında.

    Instagram Lite Instagram Lite Instagram Lite Instagram Lite Instagram Sosyal Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    hareketliperde (tuluy ....) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    1 aydır yüklü benim cihazda bu
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    zaomss (Furkan Bulat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    böyle lite uygulamalar çıkınca direkt olarak ona geçiş yapıyorum. normal uygulamadan çok daha sade, temiz ve güzel bir deneyim sunuyorlar bence :)
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    R Rammercan ( Rammercan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski sürülen versiyon daha iyiydi bu normal Instagram dan farkı yok ayni derecede cokkk veri harciyor buda Facebook lite gibi degil
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