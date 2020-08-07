Huawei, 5nm Kirin 1000 yonga setini 5 Eylül'de tanıtabilir

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Sektöre yakın kaynaklar, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin, Kirin 1000 serisi mobil işlemcileri 5 Eylül'de piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi. Yeni yonga seti IFA 2020'de görücüye çıkabilir.

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Mate 40 serisine güç verecek

Şirketin yaklaşan amiral gemisi Huawei Mate 40'ın kalbi konumunda olacak Kirin 1000 yonga seti, 5 nanometre teknolojisi kullanılarak üretilecek. İşlemcinin yüksek performanslı bilgi işlem çekirdeği ARM Cortex-A78 ve bir 5G modem içereceği belirtiliyor. IFA 2020 (Internationale Funkausstellung) tüketici elektroniği fuarının, 3 ila 5 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirileceği düşünülünce, 5nm Kirin 1000 yonga setinin de bu etkinlikte tanıtılması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor.

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Gelen bilgilere göre Kirin 1000, Qualcomm Snapdragon ve Samsung Exynos'un gelecekteki amiral gemisi çözümleriyle rekabet edecek bir işlemci olacak. Huawei Mate 40 akıllı telefonlara gelince, bu serinin muhtemelen dört model içermesi bekleniyor. Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 Porsche Special Edition olarak isimlendirilmesi beklenen bu cihazların, Çin dışındaki ülkelerde MediaTek işlemcilerle satışa sunulacağının söylendiğini de belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2020/08/07/kirin-1000-may-launch-on-september-5-probably-at-the-ifa-2020/

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