Huawei'nin yeni akıllı saati Bluetooth SIG sertifikası aldı

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Teknoloji devi Huawei'nin yakın zamanda piyasaya süreceği yeni akıllı saati Bluetooth SIG sertifikası aldı. Akıllı saatin Huawei Watch Fit markası altında piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak model numarası bildiklerimizden farklı.

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Önümüzdeki ay satışa çıkabilir

Akıllı saat, yaklaşan Huawei Watch GT 2 Pro (VID-B19) ve Honor Watch GS Pro'nun (KAN-B19) model numaralarından farklı olan TIA-B09 model numarasına sahip. Huawei bu yıl "Mate Watch" markasını almış ve akıllı saatin Mate 40 serisiyle birlikte piyasaya sürüleceği söylenmişti. Ancak bu cihazın önümüzdeki yıl satışa çıkma ihtimali mevcut. Dolayısı ile Bluetooth SIG listesinde görünen akıllı saatin Watch Fit olma ihtimali oldukça yüksek.

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Huawei Watch Fit, 1.64 inç AMOLED bir dikdörtgen ekrana sahip olacak. Cihaz koşu, yüzme ve bisiklet aktivitelerini takip edebilecek ve dahili bir GPS ve barometre de barındıracak. Ayrıca uyku takibi, kalp atış hızı sensörü ve 10 günlük pil ömrüne sahip Watch Fit'in 119 avroluk bir fiyat etiketiyle raflara çıkması bekleniyor. Cihazın önümüzdeki ay tanıtılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gizchina.com/2020/08/20/huawei-watch-fit-gets-bluetooth-certification-launch-seems-imminent/

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