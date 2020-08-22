Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek

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Gelen son bilgilere göre Apple, bazı cihaz bileşenlerinde maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Bunun nedeni ise şirketin, 5G destekli yeni iPhone modellerini, önceki cihazlara kıyasla çok fazla fiyat farkı olmadan kullanıcılara sunmak istemesi.

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Eylül ayında tanıtılacak

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun yeni bir raporu, Apple'ın iPhone 12 üretiminde maliyetleri düşürmek için alternatifler aradığına işraret ediyor. Kuo'nun son araştırma notuna göre Sub-6GHz 5G teknolojisi, yeni iPhone'ların maliyetini 75 ila 85 dolar arasında artıracak ve bu cihazları 125 ila 135 dolar daha pahalı hale getirecek. Ancak bu durum iPhone 12'nin iPhone 11 serisinden daha pahalı olacağı anlamına gelmiyor. Zira Kuo'ya göre Apple, yeni batarya kartları ile iPhone 12'nin maliyetini düşürme peşinde.

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Ming-Chi Kuo, Apple'ın daha az katman içeren, daha basit ve daha küçük bir batarya kartı tasarımına gittiğini belirtiyor. Bu hibrit batarya kartının, iPhone 11'dekinden yüzde 40 ila 50 daha ucuz olacağına dikkat çekilirken maliyetleri de düşürmeye yardımcı olacağı söyleniyor. Raporda Apple'ın, iPhone 12'nin ana kartında da maliyeti düşürecek çalışmalar yaptığı ifade edilmiş. Son olarak merak ve heyecanla beklenen iPhone 12 modellerini önümüzdeki ay tanıtılacağını belirtmeden de geçmeyelim.

https://www.macrumors.com/2020/08/20/kuo-iphone-12-battery-board/

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