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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre, teknoloji devi Apple, 5G destekli yeni iPhone modellerinin maliyetini düşürebilmek için daha basit ve küçük batarya kartı kullanacak.
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek
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    Gelen son bilgilere göre Apple, bazı cihaz bileşenlerinde maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Bunun nedeni ise şirketin, 5G destekli yeni iPhone modellerini, önceki cihazlara kıyasla çok fazla fiyat farkı olmadan kullanıcılara sunmak istemesi.

    Ayrıca Bkz. "Photoshop'a entegre edilen yeni teknoloji ile sahte fotoğraflar tespit edilebilecek"

    Eylül ayında tanıtılacak

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun yeni bir raporu, Apple'ın iPhone 12 üretiminde maliyetleri düşürmek için alternatifler aradığına işraret ediyor. Kuo'nun son araştırma notuna göre Sub-6GHz 5G teknolojisi, yeni iPhone'ların maliyetini 75 ila 85 dolar arasında artıracak ve bu cihazları 125 ila 135 dolar daha pahalı hale getirecek. Ancak bu durum iPhone 12'nin iPhone 11 serisinden daha pahalı olacağı anlamına gelmiyor. Zira Kuo'ya göre Apple, yeni batarya kartları ile iPhone 12'nin maliyetini düşürme peşinde.

    Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek
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    Ming-Chi Kuo, Apple'ın daha az katman içeren, daha basit ve daha küçük bir batarya kartı tasarımına gittiğini belirtiyor. Bu hibrit batarya kartının, iPhone 11'dekinden yüzde 40 ila 50 daha ucuz olacağına dikkat çekilirken maliyetleri de düşürmeye yardımcı olacağı söyleniyor. Raporda Apple'ın, iPhone 12'nin ana kartında da maliyeti düşürecek çalışmalar yaptığı ifade edilmiş. Son olarak merak ve heyecanla beklenen iPhone 12 modellerini önümüzdeki ay tanıtılacağını belirtmeden de geçmeyelim.



    https://www.macrumors.com/2020/08/20/kuo-iphone-12-battery-board/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CVenturas (Berkcan Gül) 3 sa. en beğenilen
    Sisterboard da downgrade mi oluyor yani. Üretim maliyeti 20 dolardan fazlaysa ben hiçbir şey bilmiyorum. %100 bahane
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    MrDj 21 dk.
    Eskiden ne güzeldi lansmanlar , tanıtımlar heyecan ile beklerdik.



    Şimdi ise bakıyorum hiçbirisi heyecan vermiyor.



    Bu saatten sonra uygun fiyata telefonda hayal olduğu için kim ne yaparsa yapsın.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Daha yeni sohbeti geçiyordu iphoneların 1300 gibi düşük çözünürlükle bataryaları, ULTRA HD telefonlara göre(e haliyle) iyi gidiyor diye. Bu haber biraz kapaklık olmuş. Çözünürlüğü belki biraz daha düşürürler.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa.
    Ekranı TFT olsun bence 480p fazla bile 9.000tl ye ver gitsin nargileci tayfa sıra olur.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa.
    Nuhahahahahahahahahahahahahahah

    İoscular neredesiniz. 😂 😂 😂
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa.
    Son kullanıcıya bir etkisi olmayacaksa maliyetin düşürmelerinde bir sorun yok sonuçta adamlar para kazanmak için telefon üretiyorlar.
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    addidas_85 2 sa. 12 Angry Men
    Sıkıntı adamların kar etmek istemesi değil, buradaki sıkıntı adamların daha çok kar etmek istemesi. Artık aç gözlülük yapıyorlar, önceden bazıları cihazın kaliteli için o farkın olduğunu söylüyordu ama artık bunun için değil milleti soymak için bunu yapıyorlar. Adamların piyasa değeri iki trilyon doları geçti ama hala oradan buradan çalma derdindeler...
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 2 sa. (düzenlendi)
    Hibrit batarya kartını bu işlere yakın birisi aciklayabilir mi?







    Hibritin ne olduğunu biliyoruz fakat bataryada nasıl bir süreç olacak onu merak ettim
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    shalashaska (ahmet ahmet) 3 sa.
    Apple kesin dh'ye üye oldu.
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    CVenturas (Berkcan Gül) 3 sa. en beğenilen
    Sisterboard da downgrade mi oluyor yani. Üretim maliyeti 20 dolardan fazlaysa ben hiçbir şey bilmiyorum. %100 bahane
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