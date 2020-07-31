Huawei TalkBand B6 duyuruldu: Hem bileklik hem Bluetooth kulaklık

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Huawei kısa süre önce gerçekleştirdiği Smart Life konferansında TalkBand B6 olarak adlandırılan yeni akıllı bilekliğini duyurdu. Hibrit bir cihaz olarak tanımlayabileceğimiz bileklik, ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde Bluetooth kulaklığa dönüşebiliyor.

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Huawei TalkBand B6 dört renk seçeneğiyle gelecek

Huawei TalkBand B6, iki yıl önce piyasaya sürülen TalkBand B5'in geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıktı. Yeni model 326 PPI piksel yoğunluğuna ve uyarlanabilir parlaklık kontrolüne sahip 1.53 inç kavisli AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Kirin A1 işlemcisinden alan cihazın Bluetooth 5.2 bağlantısını desteklediğini ekleyelim.

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Kablosuz kulaklığa dönüşüyor

Huawei TalkBand B6 kalp atış hızı, uyku kalitesi, stres seviyesi ve kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Ayrıca kadınlar için adet döngüsü kontrol işlevi de var. Huawei, tam 9 spor modunu destekleyen akıllı bilekliğin 8 saat konuşma süresi sunduğunu söylüyor.

Aynı anda iki cihaza bağlanabilen Huawei TalkBand B6 akıllı telefon kamerasını uzaktan kontrol edebilme özelliğine de sahip. Akıllı bileklik 6 Ağustos'ta satışa çıkacak. Obsidyen Siyahı, Mercan Kırmızısı, Titanyum Gümüş Grisi, Kamelya Kahvesi ve Mocha Kahvesi olmak üzere beş renk seçeneği ile sunulan Huawei TalkBand B6'nın fiyat etiketi 143 dolar olarak açıklandı.

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