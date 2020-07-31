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    Huawei TalkBand B6 duyuruldu: Hem bileklik hem Bluetooth kulaklık

    Huawei, Bluetooth kulaklık olarak da kullanılabilen TalkBand B6 isimli hibrit akıllı bilekliğini tanıttı. Beş renk seçeneğine sahip cihaz, 1.53 inç kavisli AMOLED ekran ile geliyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei TalkBand B6 duyuruldu: Hem bileklik hem Bluetooth kulaklık
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    Huawei kısa süre önce gerçekleştirdiği Smart Life konferansında TalkBand B6 olarak adlandırılan yeni akıllı bilekliğini duyurdu. Hibrit bir cihaz olarak tanımlayabileceğimiz bileklik, ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde Bluetooth kulaklığa dönüşebiliyor.

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    Huawei TalkBand B6, iki yıl önce piyasaya sürülen TalkBand B5'in geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıktı. Yeni model 326 PPI piksel yoğunluğuna ve uyarlanabilir parlaklık kontrolüne sahip 1.53 inç kavisli AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Kirin A1 işlemcisinden alan cihazın Bluetooth 5.2 bağlantısını desteklediğini ekleyelim.

    Huawei TalkBand B6 duyuruldu: Hem bileklik hem Bluetooth kulaklık
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    Kablosuz kulaklığa dönüşüyor

    Huawei TalkBand B6 kalp atış hızı, uyku kalitesi, stres seviyesi ve kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Ayrıca kadınlar için adet döngüsü kontrol işlevi de var. Huawei, tam 9 spor modunu destekleyen akıllı bilekliğin 8 saat konuşma süresi sunduğunu söylüyor.

    Aynı anda iki cihaza bağlanabilen Huawei TalkBand B6 akıllı telefon kamerasını uzaktan kontrol edebilme özelliğine de sahip. Akıllı bileklik 6 Ağustos'ta satışa çıkacak. Obsidyen Siyahı, Mercan Kırmızısı, Titanyum Gümüş Grisi, Kamelya Kahvesi ve Mocha Kahvesi olmak üzere beş renk seçeneği ile sunulan Huawei TalkBand B6'nın fiyat etiketi 143 dolar olarak açıklandı.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    landmoon 3 sa.
    Bunların kullanımı şöyle ; telefonu cebinize yada çantanıza koydunuz ; yolda giderken , bir yerde otururken telefon çalınca bileklik te titriyor .Ekranda arayan kişiyi gösteriyor, dilerseniz çağrıyı reddedebiliyorsunuz



    Yanında minik bir düğmesi var basınca tık diye çıkıyor yerinden ,yerinden çıkınca tipi normal bir kulak içi kulaklık gibi, takıp konuşuyorsunuz.

    Konuşmanız bitince tık diye yerine oturtuyorsunuz .

    B5'i 1,5 senedir kullanıyorum mekanizmasında herhangi bir gevşeme oluşmadı



    Birini aramak istediğinizde , kulaklıktaki rehberden istediğiniz kişiyi seçip arayabiliyorsunuz



    Mesaj vs geldiğinde ekranından okuyabiliyorsunuz



    Şarjı; 2 gün , gece çıkartırsanız 3 gün gidiyor



    Bu tip ürünler daha önce de vardı , Huawei ses iletim kalitesini arttırdı, talkband B6 da daha da artmıştır diye düşünüyorum



    Müzik ve filmde tek kulağa takıldığı için çok keyifli değil , idare ediyor



    Özetle akıllı saat / bileklik ve telefon görüşmesi için Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız bu ürünler ikisinin bileşimi
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    landmoon 21 sa.
    Talkband B5 kullanıyorum , telefonla çok konuşmak zorunda olan biriyseniz çok pratik . Yanınızda birde kulaklık taşıma derdinden kurtarıyor
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    wtersad (ersad ) 1 gün
    konuşunca senin sesinde rahatsız olmuyorlar mı ne saçma
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 gün
    Firmaların büyük megapiksel, hızlı işlemci yarışları devam ederken uzun yıllardır işe yarar bir inovasyon görmeye hasret kalmıştık.
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    th9 1 gün yeni yorumcu
    çinlilerden yime saçma bir tasarım
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    ingilizceturkcekelime (Sedat ) 8 sa. th9
    Acayip mantıklı ve yenilikçi.

    Zira telefon ile çok görüşüyorsanız çok iyi düşünülmüş. Bunların sadece kulaklık olanları da var tabiki ama onları ayrı olarak taşımak kaybetmemek başka bir meziyet. Hem saat hem kulaklık şarj meselesi de çok sıkıntı değilse harika bir cihaz.
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    nebulabado 1 gün
    Çok merak ettim kulakta nasıl duruyor?
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    son yıllarda teknoloji çok hızlı gelişiyor.
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