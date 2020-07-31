Huawei TalkBand B6 duyuruldu: Hem bileklik hem Bluetooth kulaklık

Huawei kısa süre önce gerçekleştirdiği Smart Life konferansında TalkBand B6 olarak adlandırılan yeni akıllı bilekliğini duyurdu. Hibrit bir cihaz olarak tanımlayabileceğimiz bileklik, ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde Bluetooth kulaklığa dönüşebiliyor.
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Huawei TalkBand B6, iki yıl önce piyasaya sürülen TalkBand B5'in geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıktı. Yeni model 326 PPI piksel yoğunluğuna ve uyarlanabilir parlaklık kontrolüne sahip 1.53 inç kavisli AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Kirin A1 işlemcisinden alan cihazın Bluetooth 5.2 bağlantısını desteklediğini ekleyelim.
Kablosuz kulaklığa dönüşüyor
Huawei TalkBand B6 kalp atış hızı, uyku kalitesi, stres seviyesi ve kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Ayrıca kadınlar için adet döngüsü kontrol işlevi de var. Huawei, tam 9 spor modunu destekleyen akıllı bilekliğin 8 saat konuşma süresi sunduğunu söylüyor.
Aynı anda iki cihaza bağlanabilen Huawei TalkBand B6 akıllı telefon kamerasını uzaktan kontrol edebilme özelliğine de sahip. Akıllı bileklik 6 Ağustos'ta satışa çıkacak. Obsidyen Siyahı, Mercan Kırmızısı, Titanyum Gümüş Grisi, Kamelya Kahvesi ve Mocha Kahvesi olmak üzere beş renk seçeneği ile sunulan Huawei TalkBand B6'nın fiyat etiketi 143 dolar olarak açıklandı.
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Yanında minik bir düğmesi var basınca tık diye çıkıyor yerinden ,yerinden çıkınca tipi normal bir kulak içi kulaklık gibi, takıp konuşuyorsunuz.
Konuşmanız bitince tık diye yerine oturtuyorsunuz .
B5'i 1,5 senedir kullanıyorum mekanizmasında herhangi bir gevşeme oluşmadı
Birini aramak istediğinizde , kulaklıktaki rehberden istediğiniz kişiyi seçip arayabiliyorsunuz
Mesaj vs geldiğinde ekranından okuyabiliyorsunuz
Şarjı; 2 gün , gece çıkartırsanız 3 gün gidiyor
Bu tip ürünler daha önce de vardı , Huawei ses iletim kalitesini arttırdı, talkband B6 da daha da artmıştır diye düşünüyorum
Müzik ve filmde tek kulağa takıldığı için çok keyifli değil , idare ediyor
Özetle akıllı saat / bileklik ve telefon görüşmesi için Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız bu ürünler ikisinin bileşimi
Zira telefon ile çok görüşüyorsanız çok iyi düşünülmüş. Bunların sadece kulaklık olanları da var tabiki ama onları ayrı olarak taşımak kaybetmemek başka bir meziyet. Hem saat hem kulaklık şarj meselesi de çok sıkıntı değilse harika bir cihaz.
son yıllarda teknoloji çok hızlı gelişiyor.