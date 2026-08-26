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    TCL Kids Watch K5 ülkemizde satışta

    TCL Kids Watch K5 çocuk saati 10 kat hassas konum takibi, 4G görüntülü görüşme, 1 günü aşan kullanım süresi, canlı konum belirleme gibi özelliklerle geliyor.     

    TCL Kids Watch K5 Tam Boyutta Gör
    Okulların açılmasının yaklaştığı bir dönemde TCL kritik bir hamle yapıyor. Çocuğunuzu sürekli ve çok hassas verilerle takip etmek isteyen ebeveynler için TCL Kids Watch K5 çocuk akıllı saatini duyurdu.

    TCL Kids Watch K5 özellikleri ve fiyatı

    1.4 inçlik ekrana sahip olan TCL Kids Watch K5 çocuk akıllı saati UNISOC W337E giyilebilir cihaz yongasından güç alıyor. 256MB RAM ve 256MB sabit depolama mevcut. Nano-SIM ile görüşme yapabilen cihaz GPS, Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi bağlantılarına sahip. Yoğun kullanımda 1 günü çıkarabiliyor.

    2MP kamera sayesinde 4G üzerinden görüntülü görüşme yapılabilirken GPS, baz istasyonu ve Wi-Fi verilerini birleştirerek 10 katlı hassas konum belirleme yapılabiliyor. Canlı konum belirleme, güvenli bölge tanımlama, kaybolma durumlarında saati bulma modu ve acil durum SOS bildirimleri haricinde ebeveyn denetiminde uygulamasız açık internet kullanımı da sunuyor. TCL Kids Watch K5 çocuk saati 7800TL-8000TL fiyat aralığında bulunabiliyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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