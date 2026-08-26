TCL Kids Watch K5 ülkemizde satışta

TCL Kids Watch K5 özellikleri ve fiyatı
1.4 inçlik ekrana sahip olan TCL Kids Watch K5 çocuk akıllı saati UNISOC W337E giyilebilir cihaz yongasından güç alıyor. 256MB RAM ve 256MB sabit depolama mevcut. Nano-SIM ile görüşme yapabilen cihaz GPS, Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi bağlantılarına sahip. Yoğun kullanımda 1 günü çıkarabiliyor.
2MP kamera sayesinde 4G üzerinden görüntülü görüşme yapılabilirken GPS, baz istasyonu ve Wi-Fi verilerini birleştirerek 10 katlı hassas konum belirleme yapılabiliyor. Canlı konum belirleme, güvenli bölge tanımlama, kaybolma durumlarında saati bulma modu ve acil durum SOS bildirimleri haricinde ebeveyn denetiminde uygulamasız açık internet kullanımı da sunuyor. TCL Kids Watch K5 çocuk saati 7800TL-8000TL fiyat aralığında bulunabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim