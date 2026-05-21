Xiaomi Smart Band 10 Pro iddialı özelliklerle tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Bir süredir Xiaomi tarafından sık sık kısa gösterimleri yapılan ve merakla beklenen yeni Xiaomi Smart Band 10 Pro akıllı bileklik resmiyet kazandı. Yeni modelin tasarımı bileklikten ziyade biraz daha akıllı saat standartlarına yaklaşıyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro özellikleri ve fiyatı

1.74 inçlik AMOLED ekrana sahip olan bileklik ince kenarları ile daha fazla görüş alanı sunarken 60Hz tazeleme hızı daha akıcı bir görüntü sağlıyor. 2000 nit maksimum parlaklık ise dış ortamda görüşü kolaylaştırıyor.

Çift ışıklı ve çift foto dedektörlü nabız sensörü standart kalp atışı, kandaki oksijen miktarı ve uyku düzeninin yanı sıra nabız değişkenliğini de ölçüyor. Böylece yorgunluk ve dinlenme analizi yapılabiliyor. Dahili GNSS takip sistemi sayesinde bir telefona ihtiyaç kalmadan güzergâh çizilebiliyor.

Cihazda dikkat çeken özellik ise oyun modu. Aktif edildiği zaman oyuncunun nabız ve stres seviyeleri takip edilerek detaylı bir istatistik sunuluyor. Ayrıca oyun ilerleyişi gösteriliyor ve karakter yeniden doğduğunda titreşim ile uyarı veriliyor.

HyperOS 3 işletim sistemi iOS tarafında da önemli iyileştirmeler barındırıyor. Apple Health senkronizasyonu hem iPhone hem Xiaomi telefonlarına aynı anda bildirim gönderme, kestirmeler ayarlama, telefonu uzaktan kontrol etme bunlar arasında.

9.7mm kalınlık ve kayış hariç 21.6 gram ağırlığı olan bileklik alüminyum kasaya sahip ancak seramik, deri ve silikon seçenekleri de olacak. Tek şarj ile 21 güne kadar kullanım sunan bileklik her zaman açık ekranda 8 güne kadar dayanabiliyor. Xiaomi Smart Band 10 Pro modeli 58$ fiyat etiketine sahip. Seramik seçenek 70$ iken deri versiyon ise 68$.

