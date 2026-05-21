Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Smart Band 10 Pro iddialı özelliklerle tanıtıldı

    Xiaomi Smart Band 10 Pro akıllı bileklik 1.74 inçlik AMOLED ekran, gelişmiş ölçüm sensörleri, oyuncuyu analiz eden oyun modu, uzun kullanım süresi gibi özelliklerle geliyor.

    Xiaomi Smart Band 10 Pro Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Xiaomi tarafından sık sık kısa gösterimleri yapılan ve merakla beklenen yeni Xiaomi Smart Band 10 Pro akıllı bileklik resmiyet kazandı. Yeni modelin tasarımı bileklikten ziyade biraz daha akıllı saat standartlarına yaklaşıyor.

    Xiaomi Smart Band 10 Pro özellikleri ve fiyatı

    1.74 inçlik AMOLED ekrana sahip olan bileklik ince kenarları ile daha fazla görüş alanı sunarken 60Hz tazeleme hızı daha akıcı bir görüntü sağlıyor. 2000 nit maksimum parlaklık ise dış ortamda görüşü kolaylaştırıyor.

    Çift ışıklı ve çift foto dedektörlü nabız sensörü standart kalp atışı, kandaki oksijen miktarı ve uyku düzeninin yanı sıra nabız değişkenliğini de ölçüyor. Böylece yorgunluk ve dinlenme analizi yapılabiliyor. Dahili GNSS takip sistemi sayesinde bir telefona ihtiyaç kalmadan güzergâh çizilebiliyor.

    Cihazda dikkat çeken özellik ise oyun modu. Aktif edildiği zaman oyuncunun nabız ve stres seviyeleri takip edilerek detaylı bir istatistik sunuluyor. Ayrıca oyun ilerleyişi gösteriliyor ve karakter yeniden doğduğunda titreşim ile uyarı veriliyor.

    HyperOS 3 işletim sistemi iOS tarafında da önemli iyileştirmeler barındırıyor. Apple Health senkronizasyonu hem iPhone hem Xiaomi telefonlarına aynı anda bildirim gönderme, kestirmeler ayarlama, telefonu uzaktan kontrol etme bunlar arasında.

    9.7mm kalınlık ve kayış hariç 21.6 gram ağırlığı olan bileklik alüminyum kasaya sahip ancak seramik, deri ve silikon seçenekleri de olacak. Tek şarj ile 21 güne kadar kullanım sunan bileklik her zaman açık ekranda 8 güne kadar dayanabiliyor. Xiaomi Smart Band 10 Pro modeli 58$ fiyat etiketine sahip. Seramik seçenek 70$ iken deri versiyon ise 68$.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    findekssiz araç kiralama rks srt 900 sx yorumlar siyah toka ne anlama gelir fiat bravo 1.6 multijet fluence 1.6 benzin lpg yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim
    Tecno SPARK Slim
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum