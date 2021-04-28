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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı

    Çinli teknoloji devi Huawei, Watch GT 2 akıllı saati için büyük bir güncelleme yayınladı. Avrupalı kullanıcılara dağıtılan yeni ürün yazılımı cihaza birçok yeni özellik kazandırıyor.
    28 Nisan 2021, 14:30 (41 dk.)
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    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı
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    Huawei, Nisan ayı içerisinde Huawei Watch GT 2 akıllı saati için ikinci yazılım güncellemesini yayınladı. Avrupalı kullanıcılara dağıtılan 1.0.12.20 numaralı ürün yazılımı ilgi çekici yenilikleri de beraberinde getiriyor.

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    Güncelleme ile birlikte iPhone kullanıcıları yeni saat yüzlerini indirip yükleyebilecekler. Hava durumu uygulaması artık gün doğumu, gün batımı ve gelgitler gibi çevreyle ilgili ek bilgileri görüntüleyebiliyor. Ayrıca ayın evreleri hakkında bilgiler de eklendi.

    Kötü hava koşulu uyarısı

    Barometre uygulaması yaklaşan kötü hava koşulları hakkında uyarı gösterebilecek. Bununla birlikte egzersiz uygulamasında da bazı yenilikler söz konusu. Eliptik modu artık kadansla ilgili verilerin görüntülenmesini destekliyor.

    Huawei Watch GT 2 için yayınlanan güncelleme tüm bunlara ek olarak saatin kararlılığını da iyileştiriyor. Kuruluma başlamadan önce akıllı saatinizin en az %20 şarja sahip olması gerektiğini de hatırlatalım.



    https://www.huaweiupdate.com/huawei-watch-gt-2-new-1-0-12-20-update-brings-these-changes-in-europe/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yürüyen Hoparlör 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda iPhone’larda saat arayüzleri değiştirilebilecek artık.Çok geç kalınmış bir güncelleme.
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    muratkaya (Murat KAYA) 26 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme gelmemiş görünüyor. Şu anki sürüm: 1.0.11.38
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