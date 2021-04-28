Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı

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Huawei, Nisan ayı içerisinde Huawei Watch GT 2 akıllı saati için ikinci yazılım güncellemesini yayınladı. Avrupalı kullanıcılara dağıtılan 1.0.12.20 numaralı ürün yazılımı ilgi çekici yenilikleri de beraberinde getiriyor.

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Güncelleme ile birlikte iPhone kullanıcıları yeni saat yüzlerini indirip yükleyebilecekler. Hava durumu uygulaması artık gün doğumu, gün batımı ve gelgitler gibi çevreyle ilgili ek bilgileri görüntüleyebiliyor. Ayrıca ayın evreleri hakkında bilgiler de eklendi.

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Kötü hava koşulu uyarısı

Barometre uygulaması yaklaşan kötü hava koşulları hakkında uyarı gösterebilecek. Bununla birlikte egzersiz uygulamasında da bazı yenilikler söz konusu. Eliptik modu artık kadansla ilgili verilerin görüntülenmesini destekliyor.

Huawei Watch GT 2 için yayınlanan güncelleme tüm bunlara ek olarak saatin kararlılığını da iyileştiriyor. Kuruluma başlamadan önce akıllı saatinizin en az %20 şarja sahip olması gerektiğini de hatırlatalım.

https://www.huaweiupdate.com/huawei-watch-gt-2-new-1-0-12-20-update-brings-these-changes-in-europe/

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