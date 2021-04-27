Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator

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Bitcoin'in değerindeki son düşüşe rağmen kripto para birimlerinin popülaritesi hala en yüksek seviyede. Bu trendi fırsata çevirmek iseteyen Stanislaw Dev isimli bir geliştirici, kendi kripto para madencilik çiftliğinizi kurabileceğiniz bir oyun çıkardı.

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Steam'de satışa sunulan Crypto Mining Simulator, benzersiz mekaniğe sahip gerçekçi bir madencilik simülatörü olarak tanımlanıyor. Açıklamaya bakılırsa oyun, kullanıcıları madencilik süreciyle ayrıntılı olarak tanıştırmak üzerine kurulu.

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Güncel ekran kartı modelleri var

Crypto Mining Simulator ile binlerce ekran kartını bir araya getirerek kendi kripto para madencilik çifliğinizi kurabileceksiniz. Oyunda güncel ekran kartı modellerinin yanı sıra işlemci, anakart, RAM, Power Supply ve SSD gibi çok sayıda bileşenler yer alıyor.

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Crypto Mining Simulator şu anda Steam'de %20 indirimle 14.80 TL fiyatla satılıyor. Ancak özel promosyonun geçerlilik süresi 1 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihten sonra oyunun fiyatı 18.50 TL'ye yükselecek. Madencilik simülatörünün tanıtım videosunu aşağıda görebilirsiniz.

https://store.steampowered.com/app/1596310/Crypto_Mining_Simulator/

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