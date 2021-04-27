Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator

    Kripto para birimlerinin popülaritesini fırsata dönüştürmek isteyen bir geliştirici binlerce ekran kartından oluşan kendi kripto para madencilik çiftliğinizi kurabileceğiniz bir oyun çıkardı.
    27 Nisan 2021, 20:00 (3 sa.)
    936
    32
    7
    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator
    Tam Boyutta Gör

    Bitcoin'in değerindeki son düşüşe rağmen kripto para birimlerinin popülaritesi hala en yüksek seviyede. Bu trendi fırsata çevirmek iseteyen Stanislaw Dev isimli bir geliştirici, kendi kripto para madencilik çiftliğinizi kurabileceğiniz bir oyun çıkardı.

    Ayrıca Bkz. "macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler"

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı

    Steam'de satışa sunulan Crypto Mining Simulator, benzersiz mekaniğe sahip gerçekçi bir madencilik simülatörü olarak tanımlanıyor. Açıklamaya bakılırsa oyun, kullanıcıları madencilik süreciyle ayrıntılı olarak tanıştırmak üzerine kurulu.

    Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator
    Tam Boyutta Gör

    Güncel ekran kartı modelleri var

    Crypto Mining Simulator ile binlerce ekran kartını bir araya getirerek kendi kripto para madencilik çifliğinizi kurabileceksiniz. Oyunda güncel ekran kartı modellerinin yanı sıra işlemci, anakart, RAM, Power Supply ve SSD gibi çok sayıda bileşenler yer alıyor.

    Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator
    Tam Boyutta Gör

    Crypto Mining Simulator şu anda Steam'de %20 indirimle 14.80 TL fiyatla satılıyor. Ancak özel promosyonun geçerlilik süresi 1 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihten sonra oyunun fiyatı 18.50 TL'ye yükselecek. Madencilik simülatörünün tanıtım videosunu aşağıda görebilirsiniz.



    https://store.steampowered.com/app/1596310/Crypto_Mining_Simulator/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ussuz (mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bahse varım arka planda madencilik yapıyordur oyun.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    R redoracle (yıldırım coolboy) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunu bie oynayacak kartımız yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İroniye bak. Mining oyunu, miningciler yüzünden oynanamıyor. Kart yok piyasada.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bahse varım arka planda madencilik yapıyordur oyun.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ve oyunu oynarken arkada mining yapıyor falan :P
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bayılıyorum kripto para piyasasını 2 gün geriden takip etmenize. Eteryum bugün yeni rekorunu kırdı. Siz son zamanlarda gerileyen diyorsunuz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LordEvosis (Dark Destroyer) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekte kart alamıyoruz bu oyunda kart alıp mutlu oluruz artık...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir 42 dk. Kripto para saldırılarına Intel ve Microsoft kalkanı 1 sa. DC'nin yeni filmi The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı 1 sa. Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor 2 sa. Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı 2 sa. Netflix bu yaz yayınlanacak 13 orijinal filmin yayın tarihini açıkladı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator Sonraki UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu 3 sa. Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver 4 sa. Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu 4 sa. PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı 5 sa. Mads Mikkelsen başrollü Oscar ödüllü Another Round filmi DiCaprio ile birlikte yeniden yapılabilir 5 sa. Samsung Galaxy S22, 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon olabilir 6 sa. Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi 6 sa. Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi 6 sa. Sony'nin resmi PlayStation uygulaması sadece Android'de 100 milyon indirmeyi geçti 6 sa. 44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı 7 sa. ASUS’un CMP 40HX madenci kartı test edildi, fiyatı paylaşıldı 7 sa. Renault, yeni nesil dizel motor geliştirmeyecek 7 sa. Netflix’in yeni Türk dizisi Fatma yayınlandı 8 sa. Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı 8 sa. macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler 9 sa. Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi 9 sa. Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde 9 sa. Itopya Beylikdüzü Mağaza İlginin Odağı Oldu 9 sa. DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi 10 sa. Hyundai Kona N tanıtıldı: 280 beygir güç ve daha fazlası Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız