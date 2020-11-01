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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı

    Çinli teknoloji devi Huawei, Eylül ayında lanse ettiği Watch GT 2 Pro'nun EKG özellikli versiyonunu duyurdu. Daha pahalı bir fiyat etiketi taşıyan akıllı saat Aralık ayında piyasaya çıkacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı
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    Huawei, Eylül ayının ortalarında Watch GT 2 Pro akıllı saatini tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de cihazın EKG özellikli versiyonunu duyurdu.

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    Huawei Watch GT 2 Pro EKG'nin ana özelliği isminden de anlaşılabileceği üzere elektrokardiyografi (EKG) çekebilmesi. Piyasada bu özelliğe sahip çok fazla akıllı saat bulunmuyor.

    Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Huawei Watch GT 2 Pro EKG, Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch ile rekabet edecek. Akıllı saatin Aralık ayında satışa sunulacağı belirtildi. Fiyat etiketi ise 345 euro olacak.

    Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı
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    EKG'siz Watch GT 2 Pro, 45 euro daha ucuza satılıyor. Yeni model şu an için sadece Çin'de piyasaya sürülecek. Akıllı saatin Avrupa'ya gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Huawei Watch GT 2 Pro'nun özellikleriyle ilgili tüm detayların yer aldığı haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    44 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen omer1739
    Sen git de al watch 6 kardeşim. Apple Watch alıp her gün şarja takacağıma 14-15 gün boyunca kolumdan çıkarmadan her türlü aktivitemi ölçecek saat alırım ben de.
    Sen git de al watch 6 kardeşim. Apple Watch alıp her gün şarja takacağıma 14-15 gün boyunca kolumdan çıkarmadan her türlü aktivitemi ölçecek saat alırım ben de....
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    omer1739 (ömer er) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3300 buna vereceğine watch 6 alırım ben
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    32 MB RAM sahibi akıllı saat yerine konamayacak bir cihaz bu. Amazfit gtr ile kardeş zaten. Huami üretiyor bunları. Gidip watch 3 veya Apple Watch almayan salaktır. Oppo bile bundan daha iyi. Deneyimlenmiş ve geçişlerdeki piksellenmeyi görmüş bir kişi olarak yazıyorum. Mate 20 pro ya deli paralar verip huaweinin batışını kabullenemeyen ve hiçbir şey yapmayan cihazın 20 günlük pil ömrü ile övünen bi kitle de var. Müşterilerimden biliyorum.
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    LGatakan (Atakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saatin kendisinde gelmesi gerekiyordu. Çok yanlış bir karar olmuş.


    2 hafta kadar GT2 Pro deneme şansım oldu. Genel olarak beğensem de saat üzerinden hiçbir ayar yapamamak, spor yaparken ekranın sürekli açık olmaması, GoogleFit ile entegre olmaması sebebiyle sattım.
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    bluerush06 (Mehmet G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı saat istiyorsanız hiç bunlara kulak asmadan gidin GT2 alın. EKG'lik bir sıkıntınız varsa aradaki fiyat farkına adam gibi EKG çektirin. Nabız ölçümü bile şaibeli ürünler bunlar. Hangi marka olursa olsun.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tek noktadan çekilen ekg olmaz. En az 2 farklı nokta olmalı ki potansiyel farklar ortaya çıksın. Ki ekg çekse bile hangi derivasyonu gösteriyor? Belki süs için iyi olabilir. . Bu nece iştir, bana biraz abartı gibi geldi.
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    erdm6 (erdem karamaden) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huawei'nin Kirin A1'i artık değiştirmesi lazım.Honor watch magic 2 kullanıyorum aynı işlemci var arayüz 15 fps de gibi çalışıyor.Kendi uygulamasının içindeki arayüzler haricinde dışardan arayüz yüklemek için android telefonla kırk takla atmanız lazım, ios da zaten kendi uygulamasından da arayüz yüklenmiyor.Şarjı uzun gitmese çok alınası saatler değil.
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    omer1739 (ömer er) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3300 buna vereceğine watch 6 alırım ben
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) omer1739
    Sen git de al watch 6 kardeşim. Apple Watch alıp her gün şarja takacağıma 14-15 gün boyunca kolumdan çıkarmadan her türlü aktivitemi ölçecek saat alırım ben de.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    tunc4y (Tuncay ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) omer1739
    Saati kullanmamış cahil birinden de ancak böyle bir yorum beklenirdi.
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Euro hesabına göre türkiye de ucuza satılan nadir ürünlerden, almak isteyenler kur farkı etkilemeden alsın, saat çok güzel bence
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