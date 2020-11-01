Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı

Huawei, Eylül ayının ortalarında Watch GT 2 Pro akıllı saatini tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de cihazın EKG özellikli versiyonunu duyurdu.
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Huawei Watch GT 2 Pro EKG'nin ana özelliği isminden de anlaşılabileceği üzere elektrokardiyografi (EKG) çekebilmesi. Piyasada bu özelliğe sahip çok fazla akıllı saat bulunmuyor.
Fiyat etiketi de belli oldu
Huawei Watch GT 2 Pro EKG, Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch ile rekabet edecek. Akıllı saatin Aralık ayında satışa sunulacağı belirtildi. Fiyat etiketi ise 345 euro olacak.
EKG'siz Watch GT 2 Pro, 45 euro daha ucuza satılıyor. Yeni model şu an için sadece Çin'de piyasaya sürülecek. Akıllı saatin Avrupa'ya gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
Huawei Watch GT 2 Pro'nun özellikleriyle ilgili tüm detayların yer aldığı haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
2 hafta kadar GT2 Pro deneme şansım oldu. Genel olarak beğensem de saat üzerinden hiçbir ayar yapamamak, spor yaparken ekranın sürekli açık olmaması, GoogleFit ile entegre olmaması sebebiyle sattım.