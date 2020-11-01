Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı

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Huawei, Eylül ayının ortalarında Watch GT 2 Pro akıllı saatini tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi de cihazın EKG özellikli versiyonunu duyurdu.

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Huawei Watch GT 2 Pro EKG'nin ana özelliği isminden de anlaşılabileceği üzere elektrokardiyografi (EKG) çekebilmesi. Piyasada bu özelliğe sahip çok fazla akıllı saat bulunmuyor.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Huawei Watch GT 2 Pro EKG, Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch ile rekabet edecek. Akıllı saatin Aralık ayında satışa sunulacağı belirtildi. Fiyat etiketi ise 345 euro olacak.

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EKG'siz Watch GT 2 Pro, 45 euro daha ucuza satılıyor. Yeni model şu an için sadece Çin'de piyasaya sürülecek. Akıllı saatin Avrupa'ya gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Huawei Watch GT 2 Pro'nun özellikleriyle ilgili tüm detayların yer aldığı haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/RODENT950/status/1322101006788927488

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