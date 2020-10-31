LG'den 5G destekli yeni telefon: K92 5G

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LG, 5G bağlantısını destekleyen yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurdu. LG K92 5G olarak adlandırılan model farklı bir tasarım sunarken, bu yıl piyasaya sürülen birçok 5G özellikli telefondan daha uygun fiyatla geliyor.

Teknik Özellikler

Cihazda 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inç IPS ekran mevcut. Ekranın üst kısmında selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik var. Akıllı telefon gücünü Adreno 619L GPU barındıran Qualcomm Snapdragon 690 yonga setinden alıyor.

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Güney Koreli şirketin yeni telefonu 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile sunuluyor. Hafızasını microSD kart aracılığıyla 2 TB'a kadar genişletmek mümkün. Pil kapasitesi 4.000 mAh olan cihaz Qualcomm Quick Charge 4 hızlı şarj desteğine sahip.

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Kamera Konfigürasyonu

Akıllı telefonun arkasında dört görüntü sensörüyle donatılmış bir ana kamera sistemi görev yapıyor:

64 megapiksel ana kamera

ana kamera 5 megapiksel geniş açılı lens

2 megapiksel derinlik sensörü

2 megapiksel makro kamera

Kamera ünitesinin hemen sağonda dörtlü LED flaş yer alıyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 16 megapiksel.

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Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör ve yan tarafta monte edilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 10 tabanlı LG UI arayüzü ile çıkıyor.

LG K92 5G, 6 Kasım'dan itibaren ABD'de 359 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Akıllı telefon gri renk seçeneğiyle geliyor.

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