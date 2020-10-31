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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG'den 5G destekli yeni telefon: K92 5G

    Güney Koreli teknoloji devi LG, 5G bağlantısını destekleyen yeni orta sınıf telefonunu resmen tanıttı. K92 5G isimli model 6.7 inç ekran, dörtlü kamera sistemi ve 4.000 mAh pille geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG'den 5G destekli yeni telefon: K92 5G
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    LG, 5G bağlantısını destekleyen yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurdu. LG K92 5G olarak adlandırılan model farklı bir tasarım sunarken, bu yıl piyasaya sürülen birçok 5G özellikli telefondan daha uygun fiyatla geliyor.

    Teknik Özellikler

    Cihazda 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inç IPS ekran mevcut. Ekranın üst kısmında selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik var. Akıllı telefon gücünü Adreno 619L GPU barındıran Qualcomm Snapdragon 690 yonga setinden alıyor.

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    Güney Koreli şirketin yeni telefonu 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile sunuluyor. Hafızasını microSD kart aracılığıyla 2 TB'a kadar genişletmek mümkün. Pil kapasitesi 4.000 mAh olan cihaz Qualcomm Quick Charge 4 hızlı şarj desteğine sahip.

    LG'den 5G destekli yeni telefon: K92 5G
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    Kamera Konfigürasyonu

    Akıllı telefonun arkasında dört görüntü sensörüyle donatılmış bir ana kamera sistemi görev yapıyor:

    • 64 megapiksel ana kamera
    • 5 megapiksel geniş açılı lens
    • 2 megapiksel derinlik sensörü
    • 2 megapiksel makro kamera

    Kamera ünitesinin hemen sağonda dörtlü LED flaş yer alıyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 16 megapiksel.

    LG'den 5G destekli yeni telefon: K92 5G
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör ve yan tarafta monte edilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 10 tabanlı LG UI arayüzü ile çıkıyor.

    LG K92 5G, 6 Kasım'dan itibaren ABD'de 359 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Akıllı telefon gri renk seçeneğiyle geliyor.



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    En gerçekçi yapay et

    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    1 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    9 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    14 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 hafta önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    zdniz (dniz yıldırım) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    4.000 mAh 6.7 inç ıps ekran Nvidia ram fakiri Lg'de pil fakiri Mtk işlemci kullanmasına sinir oluyordum bunda Sd kullanmış ama bu seferde pil ve ekran 4-4 lük bir cihaz yapamıcak bu Lg
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