LG'den 5G destekli yeni telefon: K92 5G

LG, 5G bağlantısını destekleyen yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurdu. LG K92 5G olarak adlandırılan model farklı bir tasarım sunarken, bu yıl piyasaya sürülen birçok 5G özellikli telefondan daha uygun fiyatla geliyor.
Teknik Özellikler
Cihazda 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inç IPS ekran mevcut. Ekranın üst kısmında selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik var. Akıllı telefon gücünü Adreno 619L GPU barındıran Qualcomm Snapdragon 690 yonga setinden alıyor.
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Güney Koreli şirketin yeni telefonu 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile sunuluyor. Hafızasını microSD kart aracılığıyla 2 TB'a kadar genişletmek mümkün. Pil kapasitesi 4.000 mAh olan cihaz Qualcomm Quick Charge 4 hızlı şarj desteğine sahip.
Kamera Konfigürasyonu
Akıllı telefonun arkasında dört görüntü sensörüyle donatılmış bir ana kamera sistemi görev yapıyor:
- 64 megapiksel ana kamera
- 5 megapiksel geniş açılı lens
- 2 megapiksel derinlik sensörü
- 2 megapiksel makro kamera
Kamera ünitesinin hemen sağonda dörtlü LED flaş yer alıyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 16 megapiksel.
Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör ve yan tarafta monte edilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 10 tabanlı LG UI arayüzü ile çıkıyor.
LG K92 5G, 6 Kasım'dan itibaren ABD'de 359 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Akıllı telefon gri renk seçeneğiyle geliyor.
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martı ya da at eti gibi olmaz
bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.
Bune şaçmalık
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd