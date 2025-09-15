Huawei Watch Ultimate 2 render görüntüleri paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, önümüzdeki günlerde Paris'te gerçekleştireceği etkinlikte Watch GT 6 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Ancak sızıntılara göre şirket, bu etkinlikte yeni amiral gemisi modeli Huawei Watch Ultimate 2'yi de sahneye çıkarabilir. Şimdi, lansmana sayılı günler kala Watch Ultimate 2'ye ait render görselleri ve teknik detaylar ortaya çıktı.

Huawei Watch Ultimate 2 geliyor

Sızdırılan görsellere göre Huawei Watch Ultimate 2, tasarım anlamında selefiyle benzer çizgileri koruyacak ancak daha büyük bir batarya ve bazı donanım iyileştirmeleriyle gelecek. Saatin 48,5 mm çapında bir kadranla sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca gövdenin sağ tarafında, Watch 5 serisinde yer alan X-Tap düzenine benzeyen yeni sensörler bulunacak.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan render görüntülerine göre cihaz iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Tek ton siyah modelin yanında, çift tonlu mavi bir varyant da kullanıcılarla buluşacak. Son olarak MCH-AL00 model numarası ile tanıtılması beklenen Ultimate 2'nin fiyatı da şimdiden sızdırılmaya başladı. Avrupa pazarında 899 euro seviyesinden satışa çıkması beklenen akıllı saatin küresel lansmanıyla ilgili detaylar ise 19 Eylül'de netlik kazanacak

Huawei Mate 80 serisi kasımda geliyor 4 gün önce eklendi

Saatin teknik detayları ise henüz paylaşılmış değil. Ancak fikir vermesi açısından Watch Ultimate, premium malzeme yapısı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı. Saat, zirkonyum bazlı sıvı metal gövde, seramik çerçeve ve safir cam ekrana ek olarak 1,5 inç LTPO AMOLED ekrana sahip. Ayrıca kalp atış hızı, SpO₂, sıcaklık, barometre ve derinlik sensörü gibi gelişmiş ölçüm yetenekleri sunuyor. Pil bölümünde ise yaklaşık 530 mAh batarya ile tipik kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sağlıyor ve kablosuz şarj desteği sunuyor.

