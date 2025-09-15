Giriş
    Huawei Watch Ultimate 2 render görüntüleri paylaşıldı

    Huawei, 19 Eylül’de Paris'te düzenleyeceği etkinlikte Watch GT 6 serisini tanıtacak. Lansmanda ayrıca yeni amiral gemisi akıllı saati Watch Ultimate 2'nin de duyurulması bekleniyor.

    Huawei, önümüzdeki günlerde Paris'te gerçekleştireceği etkinlikte Watch GT 6 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Ancak sızıntılara göre şirket, bu etkinlikte yeni amiral gemisi modeli Huawei Watch Ultimate 2'yi de sahneye çıkarabilir. Şimdi, lansmana sayılı günler kala Watch Ultimate 2'ye ait render görselleri ve teknik detaylar ortaya çıktı.

    Huawei Watch Ultimate 2 geliyor

    Sızdırılan görsellere göre Huawei Watch Ultimate 2, tasarım anlamında selefiyle benzer çizgileri koruyacak ancak daha büyük bir batarya ve bazı donanım iyileştirmeleriyle gelecek. Saatin 48,5 mm çapında bir kadranla sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca gövdenin sağ tarafında, Watch 5 serisinde yer alan X-Tap düzenine benzeyen yeni sensörler bulunacak.

    Sızdırılan render görüntülerine göre cihaz iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Tek ton siyah modelin yanında, çift tonlu mavi bir varyant da kullanıcılarla buluşacak. Son olarak MCH-AL00 model numarası ile tanıtılması beklenen Ultimate 2'nin fiyatı da şimdiden sızdırılmaya başladı. Avrupa pazarında 899 euro seviyesinden satışa çıkması beklenen akıllı saatin küresel lansmanıyla ilgili detaylar ise 19 Eylül'de netlik kazanacak

    Saatin teknik detayları ise henüz paylaşılmış değil. Ancak fikir vermesi açısından Watch Ultimate, premium malzeme yapısı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı. Saat, zirkonyum bazlı sıvı metal gövde, seramik çerçeve ve safir cam ekrana ek olarak 1,5 inç LTPO AMOLED ekrana sahip. Ayrıca kalp atış hızı, SpO₂, sıcaklık, barometre ve derinlik sensörü gibi gelişmiş ölçüm yetenekleri sunuyor. Pil bölümünde ise yaklaşık 530 mAh batarya ile tipik kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sağlıyor ve kablosuz şarj desteği sunuyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

