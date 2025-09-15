Huawei Watch Ultimate 2 render görüntüleri paylaşıldı

Huawei Watch Ultimate 2 geliyor
Sızdırılan görsellere göre Huawei Watch Ultimate 2, tasarım anlamında selefiyle benzer çizgileri koruyacak ancak daha büyük bir batarya ve bazı donanım iyileştirmeleriyle gelecek. Saatin 48,5 mm çapında bir kadranla sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca gövdenin sağ tarafında, Watch 5 serisinde yer alan X-Tap düzenine benzeyen yeni sensörler bulunacak.
Saatin teknik detayları ise henüz paylaşılmış değil. Ancak fikir vermesi açısından Watch Ultimate, premium malzeme yapısı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı. Saat, zirkonyum bazlı sıvı metal gövde, seramik çerçeve ve safir cam ekrana ek olarak 1,5 inç LTPO AMOLED ekrana sahip. Ayrıca kalp atış hızı, SpO₂, sıcaklık, barometre ve derinlik sensörü gibi gelişmiş ölçüm yetenekleri sunuyor. Pil bölümünde ise yaklaşık 530 mAh batarya ile tipik kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sağlıyor ve kablosuz şarj desteği sunuyor.
