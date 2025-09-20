Huawei Watch Ultimate 2 tanıtıldı: 150m dalış desteği ve sonar iletişim

Huawei Watch Ultimate 2 özellikleri
Tasarım olarak selefine benzer bir çizgiye sahip olan Huawei Watch Ultimate 2, zirkonyum bazlı sıvı metal kasa, çift tonlu nanokristal seramik çerçeve ve safir camla geliyor. Ön yüzünde 1.5 inç LTPO2 AMOLED ekran ise 3.500 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve yüzde 18 oranında inceltilmiş çerçevelerle daha modern bir görünüme sahip.
Bağlantı tarafında Huawei, aşırı koşullarda daha istikrarlı performans için gap anten sistemi kullanıyor. Pil ömrü ise normal kullanımda 4,5 gün, güç tasarrufu modunda 11 gün olarak belirtiliyor. Sağlık özelliklerine gelirsek, Ultimate 2 TruSense sağlık sistemi ve X-Tap sensörü ve EKG dahil 11 farklı ölçümü hızlı ve doğru bir şekilde sunuyor.
Huawei Watch Ultimate 2 fiyatı
Huawei Watch Ultimate 2 fiyatı

Huawei Watch Ultimate 2, Compass Black ve Ocean Blue renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Fiyatlar, kayış seçeneklerine göre Avrupa'da 899-999 euro, Birleşik Krallık'ta ise 799-899 sterlin olarak açıklandı. Şirket ayrıca 7 Ekim'e kadar geçerli 100 euroluk/100 sterlinlik erken sipariş indirim kuponu da sunacağını duyurdu.
