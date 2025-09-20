Giriş
    Huawei Watch Ultimate 2 tanıtıldı: 150m dalış desteği ve sonar iletişim

    Huawei, yeni nesil Watch Ultimate 2 modelini tanıttı. İşte 150 metre dalış desteği, sonar tabanlı iletişim ve gelişmiş sağlık yetenekleri ile Huawei Watch Ultimate 2 fiyatı ve özellikleri...

    Huawei Watch Ultimate 2 tanıtıldı: Sonar iletişim ve dahası! Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en çok merak edilen akıllı saatlerinden birisi olan Huawei Watch Ultimate 2 için beklenen gün geldi. Bugün akıllı saat üzerinde perdeyi kaldıran Huawei, premium pazardaki yeni oyuncusunu resmen tanıttı. Doğrudan Apple Watch Ultra ile rekabet edecek olan Huawei Watch Ultimate 2 neler sunuyor? İşte fiyatı ve özellikleri

    Huawei Watch Ultimate 2 özellikleri

    Tasarım olarak selefine benzer bir çizgiye sahip olan Huawei Watch Ultimate 2, zirkonyum bazlı sıvı metal kasa, çift tonlu nanokristal seramik çerçeve ve safir camla geliyor. Ön yüzünde 1.5 inç LTPO2 AMOLED ekran ise 3.500 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve yüzde 18 oranında inceltilmiş çerçevelerle daha modern bir görünüme sahip.

    Huawei Watch Ultimate 2 tanıtıldı: Sonar iletişim ve dahası! Tam Boyutta Gör
    Yeni modeldeki en önemli yeniliklerden biri, 20ATM suya dayanıklılık derecesiyle 150 metreye kadar dalış desteği sunması. Bu değer, ilk nesle göre 50 metre daha derin kullanım anlamına geliyor. Ayrıca Watch Ultimate 2, dünyada bir ilk olarak su altı sonar tabanlı iletişim özelliğine sahip. Bu sayede dalgıçlar, 30 metreye kadar mesafe içinde önceden tanımlı mesajları ve emojileri diğer kullanıcılara gönderebiliyor. Cihaz, ayrıca 60 metreye kadar SOS sinyali yayabiliyor.

    Bağlantı tarafında Huawei, aşırı koşullarda daha istikrarlı performans için gap anten sistemi kullanıyor. Pil ömrü ise normal kullanımda 4,5 gün, güç tasarrufu modunda 11 gün olarak belirtiliyor. Sağlık özelliklerine gelirsek, Ultimate 2 TruSense sağlık sistemi ve X-Tap sensörü ve EKG dahil 11 farklı ölçümü hızlı ve doğru bir şekilde sunuyor.

    Huawei Watch Ultimate 2 tanıtıldı: Sonar iletişim ve dahası! Tam Boyutta Gör
    Saat, HarmonyOS 5.1 ile geliyor ve eSIM, çift bantlı GPS ile BeiDou uydu mesajlaşma desteğini barındırıyor. Ayrıca cihaz üzerinden arama yapmak ve müzik dinlemek mümkün.

    Huawei Watch Ultimate 2 fiyatı

    Huawei Watch Ultimate 2, Compass Black ve Ocean Blue renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Fiyatlar, kayış seçeneklerine göre Avrupa'da 899-999 euro, Birleşik Krallık'ta ise 799-899 sterlin olarak açıklandı. Şirket ayrıca 7 Ekim'e kadar geçerli 100 euroluk/100 sterlinlik erken sipariş indirim kuponu da sunacağını duyurdu.

