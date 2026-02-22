Uygun fiyatlı akıllı bileklikler: Huawei Band 11 serisi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Huawei Band 11 serisinin 26 Şubat'ta piyasaya sürüleceği haberleri gündemdeydi ancak şirket yeni akıllı bilekliklerini Filipinler'de çoktan duyurdu. Şirket ayrıca yeni akıllı giyilebilir cihazların temel özelliklerini ve işlevlerini sitede listeledi.

Huawei Band 11 akıllı bileklikler neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Band 11 serisi iki modelle piyasaya sürüldü: Standart ve Pro. Bu iki versiyonun da renklerden özelliklere kadar dikkat çekici güzel yanları var. Huawei bu sefer akıllı bilekliklerini önemli ölçüde geliştirdi.

Huawei, Band 11 kadranlarına ek bir çerçeve eklemiş gibi görünüyor. Giyilebilir cihazlar yuvarlak köşelere ve kavisli ekranın etrafında kalın çerçevelere sahip; bu da onları göz alıcı hale getiriyor. Ayrıca, etkileyici renklere sahipler. Standart Band 11, bej, yeşil, beyaz, siyah, mor ve siyah renkte gelirken; Band 11 Pro modeli yeşil (çift tonlu), mavi ve siyah renk seçeneği sunuyor.

Huawei, 8.99 mm kalınlığında minimalist bir tasarım kullanıyor. CNC kesim alüminyum alaşımlı kasası sayesinde son derece hafif ve gün boyu bilekte rahat bir kullanım sunacak gibi görünüyor.

Her iki akıllı bileklik de 286x482 piksel çözünürlük, 2000 nit tepe parlaklığı sağlayan 1.62 inç AMOLED ekrana sahip. Huawei Band 11 ve Pro, tam şarjla normal kullanımda 8 gün, hafif kullanımda ise 14 gün pil ömrü sunuyor. Her zaman açık ekran özelliği etkinleştirildiğinde ise pili 3 gün dayanıyor. Huawei, akıllı bileklikler için 300 mAh pil kapasitesi kullanmış olabilir. Hem standart hem de Pro modellerinde, şarj için manyetik şarj portu sistemi bulunuyor.

Huawei Band 11, kullanıcıların duygusal durumlarını 12 çiçek formu şeklinde görmelerini sağlayacak. Tüm ruh hali değişimlerinde, kadran üzerinde kıpırdayan, dans eden ve onları neşelendiren tüylü, sevimli küçük evcil hayvan dostları gösteriliyor. Duygusal İyilik Hali Asistanı ayrıca stresli anlarda nefes egzersizleriyle kullanıcıya yardımcı oluyor.

Band 11 serisi, sağlık ve spor özellikleriyle öne çıkıyor. Mesafeyi ve kalorileri doğru bir şekilde takip etmek için üç Koşu Modu (İç Mekan, Dış Mekan ve Pist) bulunuyor. Bileklik ayrıca, stratejik yarış öncesi antrenman için kullanıcının antrenman kayıtlarına göre yarış aralığındaki en iyi performansını tahmin ediyor. Kullanıcılar, hareket halindeyken duruşlarını ayarlamalarına yardımcı olmak için koşu formu analizinden temas süresi dengesi gibi gerçek zamanlı istatistikler alabiliyor. Bisiklet modunda, Band 11 sürüşün duraklatıldığını otomatik olarak algılıyor, yalnızca geçerli bisiklet verilerini kaydediyor. Cihaz ayrıca yoga, kuvvet antrenmanı ve ip atlama dahil 100'den fazla egzersiz içeriyor. 7/24 HRV (Ortalama Uyku Kalp Atış Hızı Değişkenliği), SpO2, uyku izleme, uyku solunum farkındalığı (uyku sırasında solunum bozukluklarını algılama) ve nabız dalgası aritmi analizini destekliyor.

Huawei Band 11 fiyatı ne kadar?

Huawei, yeni bilekliklerde kullanıcının ruh haline ve tarzına uygun 100'den fazla saat kadranı, kişiselleştirilmiş widget'lar ve renkler sunuyor. Huawei Band 11 serisi 2 Mart'ta satışa sunulacak. Huawei Band 41 dolar; Huawei Band 11 Pro 77 dolar fiyat etiketine sahip.

Huawei Band 11 serisi özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 1.62 inç, 286x482, AMOLED

: 1.62 inç, 286x482, AMOLED Kasa : Alüminyum alaşım (Pro) / Dayanıklı polimer kasa

: Alüminyum alaşım (Pro) / Dayanıklı polimer kasa Uyumluluk : Android 9.0 ve üzeri / iOS 13.0 ve üzeri

: Android 9.0 ve üzeri / iOS 13.0 ve üzeri Sağlık sensörleri : 9 eksenli IMU (ivmeölçer, jiroskop, manyetometre), optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü

: 9 eksenli IMU (ivmeölçer, jiroskop, manyetometre), optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü Suya dayanıklılık : 50 metre

: 50 metre Bağlanabilirlik : 2.4GHz, Bluetooth 6.0, BLE

: 2.4GHz, Bluetooth 6.0, BLE Pil ömrü : 14 güne kadar

: 14 güne kadar Boyut ve ağırlık: 42.6 x 28.2 x 8.99 mm, 17 g

